机关人偶戏，在彩车上展现精彩表演

Guideto Japan

日本的节庆活动众多，在本连载栏目中，我们将按照类型每次选取其中3个最具代表性的活动介绍给读者。本文将介绍在彩车上演绎机关人偶戏的节庆活动。

人神共赏“机关人偶彩车”

日本各地都有拉彩车的节庆活动。彩车是一种移动式神座。在华丽多彩的彩车上，向神明展现精巧的机关人偶戏。这种节庆活动极具日本特色。

多数“机关人偶彩车”由三层构成。最下层是音乐伴奏，最上层是表演舞台。人偶师身处中间一层，用自己的手脚和嘴巴巧妙地操控人偶身上的线。

这种表演节目的人偶由从中国大陆引进的机关人偶发展而来。据说，其原型是竹田近江于1662年在大阪创立的“竹田机关人偶戏”。在上方地区（指江户时代的京都、大阪及附近地区——译注），这种技术传入人形净琉璃领域；在中部地区，则与彩车人偶合为一体。



竹田剧团上演《船弁庆》时的景象（选自《摄津名所图会》，国立国会图书馆收藏）

1733年，京都人偶师玉屋庄兵卫在“名古屋东照宫祭”（爱知县名古屋市中区）上首次推出机关人偶彩车。庄兵卫使用几十条绳子和滑轮，在崭新的彩车上演绎人偶戏——展翅的仙鹤木偶自由地晃动修长的脖颈，唐子（穿着中国传统服装的儿童——译注）人偶合着节拍敲打节庆的锣鼓。这次表演深受人们欢迎。于是，庄兵卫开始在尾张（现在的爱知县西部——译注）定居并开门授艺。

从江户时代后期起，尾张各地开始争相制作机关人偶彩车。通过向当地神明展现人偶戏，祈求地区昌盛和家人平安，同时，人们自己也乐在其中。如今，以爱知县为中心，从岐阜县、滋贺县到关东及北陆地区，一共约有300台机关人偶彩车。此次，我们将为读者介绍其中尤为知名的机关人偶彩车活动。

爱知县“龟崎潮干祭”

（半田市，5月3-4日）



彩车被整齐划一地拉向海边

龟崎是一座港口小镇，位于知多半岛东北部的靠近陆地一侧。这里平时宁静祥和，但到了神前神社春季大祭“龟崎潮干祭”这天，就会恢复江户时代海运昌盛时的活力。活动中登场的5台机关人偶彩车是典型的“知多型彩车”，其特点是具有转向灵活的内置车轮及原木雕刻等。该活动起源于“名古屋东照宫祭”，至今已有300多年历史。即便是在知名工匠的彩车作品留存甚多的爱知县，这些彩车的历史也算得上悠久绵长。

神前神社的门前是一大片退潮后的海滩。据传，该神社供奉的神武天皇曾登陆此处。在根据此传说命名的“海滨曳下”（“拉下海滨”的意思——译注）活动中，5台彩车列队经过海边，溅起大片水花。之后，彩车在广场和神社前列队，逐一表演机关人偶戏。



宛如真人杂技表演的精彩人偶戏

在表演节目《唐子游 倒立》中，两个唐子人偶推转一个圆台，台上有一个唐子人偶一边用左手倒立，一边用右手敲锣，动作熟练轻巧。虽然现在使用的人偶制作于平成时代，但仿照修复的却是1842年的人偶。江户时代机关人偶的精湛工艺令人惊叹。

在表演节目《绫渡 樱花唐子游》中，两个唐子人偶展现绝技，不断地从悬挂在樱花树枝上的杆子之间穿越而过。来回晃动人偶身体，利用反冲力，手脚交替使用，从一根杆子飞到下一根杆子。人偶能否保持平衡并安全抵达终点？观众们看得手心直冒汗。



就像看高空旋转秋千一样，《绫渡》让人紧张得捏一把汗

在表演节目《傀儡师》中，人偶操控其他人偶表演人偶戏《船弁庆》，其精妙程度令人惊叹。傀儡师（即操控其他人偶的人偶——译注）在对胸前箱子上的小型唐子人偶进行一番操作后，将上半身折叠并进入箱子里，由此从舞台上退场。舞台实现转场，源义经和弁庆这两个人偶登场，开始演绎“剧中剧”。该节目重现了竹田近江剧团曾经的剧目，被称为“竹田机关人偶戏的活化石”。



操控人偶的人偶向孩子们展现人偶戏，这种设定被称为“机关人偶剧中剧”

岐阜县“春之高山祭”

（高山市，4月14-15日）



每座彩车上都有精美的雕刻，被誉为“移动的阳明门”

飞驒高山拥有江户时代的古老街道，是日本中部地区的主要旅游胜地。高山祭期间，外观华丽、高8米的三层彩车在街上列队游行，显得格外热闹。高山祭源于飞驒大名金森氏的统治时期（1585年-1692年），其中最受欢迎的节目是自1718年开始的彩车机关人偶戏。

高山祭的正式名称是，春季的日枝神社“山王祭”和秋季的樱山八幡宫的“八幡祭”。这两座神社分别守护原高山城下町（以领主城郭为中心建立的城镇——译注）的南北两侧。彩车从各自的氏子町（类似居委会——译注）出发。八幡祭的彩车共有11台，其中1台是机关人偶彩车。山王祭的彩车共有12台，其中3台机关人偶彩车会于每天上午和下午在“御旅所”（活动期间临时停放神舆的地方——译注）前广场依次向神明演绎人偶戏。



童子人偶可以随意抓握物品。往玉匣（浦岛太郎在龙宫从龙王女儿手里得到的玉盒——译注）里瞧一眼后再抬头，童子人偶已经是老翁模样

山王祭上的三场人偶戏展现了令人目不暇接的换装动作，精彩纷呈，令人叫好。在开场的《三番叟》中，有6至9名人偶师，童子人偶展现了复杂的动作，比如，快速戴上黑色的老翁面具，抓起扇子后挥扇起舞等。在第二场《石桥》中，华丽起舞的美女瞬间变成狮子，疯狂舞动后又一下子恢复了原貌。在最后一场《龙神》中，唐子人偶搬来一个罐子，龙神破罐而出，开始疯狂地舞动。



美女人偶一个转身，变成一只狮子，开始跳起狮子舞



红脸龙神破罐而出，彩纸随之纷纷洒落，将现场气氛推向高潮

挤满“御旅所”的观众对着精彩的机关人偶戏表演拍手喝采。在山王祭期间，日均游客高达十万人。近年，警察开始用多种语言维持现场秩序，可见外国游客之多。



机关人偶彩车的精彩表演吸引众多观众前来欣赏

茨城县“日立樱花祭”

（日立市，4月上旬的周末）



路两旁的樱花树形成“樱花隧道”，巨型彩车的顶部已经穿出“隧道”上方

进入赏樱季后，在茨城县东北部日立市举办的“樱花祭”上，为了欣赏被称为“风流物”的机关人偶彩车，两天内共有55万人次的游客到访（2024年4月6-7日）。巨大的彩车高15米，共有5层舞台，宛如一座五层楼建筑。彩车正面的宫殿舞台逐个打开后，露出一个宽8米的大舞台。据说，为了操控这些人偶，彩车里共有近40名人偶师。



设计精妙的机关人偶会变换表情、射箭等

随着最顶端的天守阁升起，每层舞台上的人偶开始表演《源平盛衰记》《忠臣藏》《开花爷爷》等历史剧和童话故事。最后，所有武士人偶一起变身为衣着华丽的美女人偶，献上精彩的舞蹈表演。

等这场表演结束后，彩车180度大转身，开始在背后一个被称为“里山”的舞台上表演其他剧目。整座彩车就是一个巨大的旋转舞台！



所有人偶都手举红伞跳舞

日立市宫田町的四个区域各拥有一台机关人偶彩车，每年轮流在樱花祭上登场。不过，在每七年举办一次的“神峰神社大祭礼”上，4台彩车会一起出现（下次预定在2026年5月3-5日）。1695年，水户藩主德川光圀下令将神峰神社作为守护当地的神社。大祭礼就是从那时开始的。在1716年-1736年间，大祭礼开始表演人偶戏。据称，当地人竞相制作彩车，使彩车变得越来越华丽巨大，最终成为现在日立市的“风流物”。



彩车转向魄力十足，有一百多人参与其中

※文中所列的节庆时间均基于往年日程

图片：芳贺Library

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