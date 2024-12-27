日本三大蛇祭：怪兽灵兽，群兽乱舞！

Guideto Japan

日本的赛会活动众多，本系列专题我们每次将按类别选取其中最具代表性的三项进行介绍。此次是和2025年蛇年有关的蛇祭。

神的使者，还是邪恶化身？

蛇有锋利的牙齿和毒液，长长的身体蜿蜒扭动。由于外形诡异且生命力顽强，自古以来，蛇便深受世界各地人们的敬畏。



墨西哥古城奇琴伊察遗址金字塔上供奉的蛇神



斯里兰卡驱魔仪式中使用的眼镜蛇面具

在墨西哥的古文明“玛雅文明”中，长有羽翼的蛇神库库尔坎被奉为带来雨水的农业之神和至尊神。而在斯里兰卡的驱魔仪式中，巫师为了保护自身，会戴上具有恐怖毒蛇形象的面具。随着佛教的传播，印度蛇神那伽龙王的形象扩散至亚洲各地。守护柬埔寨吴哥窟的也是眼镜蛇的化身——那伽。



留存于吴哥窟遗址的多头巨蛇那伽雕像

在《旧约圣经》的《亚当与夏娃》一节中，蛇作为诱惑人类的恶魔化身出现。在希腊神话中，也有令人畏惧的九头毒蛇许德拉和长有蛇发的妖女美杜莎等。另一方面，有传说称，医神阿斯克勒庇俄斯利用美杜莎的血发明了复活术。这成了蛇夫座的由来。而阿斯克勒庇俄斯手持的蛇杖如今已成为医疗的象征。

日本流传着各种亦正亦邪的大蛇传说。它们有时是袭击人类的怪物，有时又是带来恩惠之雨的水神。以下将介绍几个基于地方传说且与巨蛇作乱有关的赛会。



栃木县间々田八幡宫的“蛇舞祭”（5月5日）。巨蛇在八幡宫的水池中游动。这原是祈雨仪式。同样的赛会在全国各地均有举办

岛根“石见神乐”

（石见地区，全年均有举办）



“大蛇”喷出火焰，横冲直撞

日本神话中最强大的怪物，莫过于“八岐大蛇”。据日本最古老的书籍《古事记》记载，“八头八尾，体型巨大，横跨八座山谷和八座山丘，双目赤红，宛如挂金灯（一种呈灯笼状的火红色植物——译注），身上长满苔藓和树木，腹部总是沾满鲜血。”

这一传说源于被逐出高天原的须佐之男命来到岛根县东部的船通山。一对养育了八个女儿的老夫妇向须佐之男命诉苦，说是恐怖的蛇怪每年都会前来吞噬一个女儿，如今只剩下奇稻田姬这个年纪最小的女儿了。为了保护她，须佐之男命想出了一招妙计。将烈酒放在家门外，等喝醉的蛇怪熟睡后，再将其斩杀。须佐之男命成功救下了奇稻田姬，并与她结为夫妻。



须佐之男命身着华丽的天鹅绒面料，上面绣有金丝和银丝图案

位于岛根县西部的石见地区流传着神话主题的约30部神乐（日本人在节日和民间风俗活动中祭神、敬神时表演的歌舞艺术——译注）剧目。这些剧目以惩恶扬善的故事为主线。观众的心跟着剧情跌宕起伏，最后终于正义获胜，观众也如释重负。其中最受欢迎的剧目是以当地为舞台的《大蛇》。宏大的演出场面和华丽的服装是一大看点。

石见神乐的表演集中在10月至11月，但人们全年都能在周边各地的神社或旅游设施观赏这种表演。表演团体和保存会的数量超过130个，还有专门制作服装的老字号店铺。石见神乐深深扎根乡土，已与当地人的生活融为一体。



一条长达17米的巨蛇盘绕在人物四周，看起来栩栩如生

熊本“八代妙见祭”

（八代市，11月23日）



龟身蛇头的“龟蛇”

赛会上经常会出现一些让人惊讶的怪物。熊本县中部的八代妙见祭已有500年历史。该赛会上会出现一种名为“龟蛇”的怪物。它拥有乌龟的身体和蛇的头部，是一种想象中的动物，被当地人亲切地称为“game”。

妙见，指的是佛法守护神——妙见菩萨。据传，妙见信仰从印度传入中国后，与道教的北极星信仰相融合，成为北天的守护神——玄武。尽管众说纷纭，但人们是将玄武这个被蛇缠绕的乌龟形象，与象征长寿、繁荣的龟蛇视为一体的。



虽然龟蛇体型庞大，但奔跑速度惊人

在八代，有这么一个传说。在飞鸟时代的680年，妙见神骑龟蛇渡海而来，此后便被供奉在妙见宫。明治初期，神佛分离政策颁布后，八代妙见宫改名为八代神社。源于佛教的妙见不再被作为祭祀对象。然而，即使到了今天，当地居民仍亲切地称其为“妙见宫”或“妙见大人”，并由衷期盼着赛会的到来。

妙见祭的节目内容丰富多彩。在赛会前一天（22日），妙见神乘坐神马，分灵祭神乘坐神轿，从妙见宫出发前往以西4.5公里外的盐屋八幡宫。

赛会当天早晨，由总计1700人组成的“风流行列(*1)”从八幡宫出发，前往妙见宫。此外，还加入了装饰华丽的伞鉾（一种造型如伞的祭神用彩车——译注）、狮子舞、大名行列(*2)等，从而形成了一场豪华精彩的节庆游行。



豪华的伞鉾游行是联合国教科文组织非物质文化遗产“山 鉾 屋台行事（日本彩车巡游）”的一部分，可谓名副其实

当游行队伍接近妙见宫附近的河滩时，龟蛇终于登场了。这个长4米、重100公斤的庞然大物在河滩上奔跑、旋转，朝着观众席靠近。龟蛇伸长脖子，造型独特，引得观众发出“hoi、hoi”的助威声。

紧随龟蛇出现的是12匹装饰华丽的骏马。这也是妙见祭的一大看点。健壮的马匹撒腿狂奔，拼命拉着缰绳的汉子仿佛正在腾空飞行。整个场面极具震撼力。



人马一体的表演。这是当地为了赛会专门饲养的马匹

新潟“大蛇祭”

（关川村，8月最后一个星期日）



打破吉尼斯纪录的巨蛇

在新潟县北部的关川村，有一个与蛇有关的古老传说。据说，一位新婚妻子吃了用大酱腌制的蛇肉后，变成了一条大蛇。这条大蛇企图堵塞河流，将村庄变成湖泊以作为自己的栖息地。但在琵琶法师的帮助下，村民们成功击败了大蛇。这个传说大概是将水灾比作大蛇，以此警示后人吧。

1967年8月28日，羽越大水灾袭击新潟县和山形县，关川村受灾尤为严重。为了铭记水灾教训，当地人开始在8月下旬举办“大蛇祭”。于是，传说中的大蛇重现人间。作为赛会主角的大蛇全长82.8米。这一数字源自受灾的日期。大蛇被吉尼斯世界纪录认定为“世界上最长的竹节稻草蛇”，由村内50多个部落合作制成，重达2吨，需要500人轮流抬行。



大蛇扭动着长长的身躯行进，游行距离超过4公里

这条全球最长的大蛇穿梭在村子里，近距离观看时，极具震撼力。只要提前申请，无论谁都可以参与抬蛇，因此也成为备受游客喜爱的观光活动。这场赛会不仅凝聚了社区的力量，也通过游客参与的方式，将灾害记忆传承给更多的子孙后代。



将各部落分别制作的蛇体部位连接成一条完整的大蛇

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

图片：芳贺Library

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