日本三大太鼓节：鼓声阵阵，激荡起强烈共鸣与高昂情绪
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节庆仪式中必不可少的太鼓声
在祭祀仪式中，没有比太鼓更“多面手”的乐器了。开场时一记重槌，便能清净场地，向神明宣告祭典正式开启。密集激昂的连奏，既象征雷鸣，也喻指扶摇直上的飞龙，成为祈求甘霖、换来五谷丰登的仪式。而在“念佛舞”中，循环反复的单一节奏，将舞者带入物我两忘的境地，引领其逐步趋近佛祖。
宗教仪式中不可或缺的太鼓，在各种节庆活动中也常常是主角。本篇将介绍独具乡土特色的三大太鼓节。
岩手县“盛冈三飒舞”
（盛冈市，8月1-4日）
8月1日傍晚，胸前挂着太鼓的鼓手们填满了岩手县首府盛冈市的中央大道。为期四天，共25000人次参与的盛大游行“三飒舞”由此拉开序幕。
在五名身穿浴衣、系着腰带的女舞者的盛装引领下，填满大道的太鼓队队员们高喊着“Sakkora，Choiwayasse”行进。游行队伍整齐划一、浩浩荡荡，每年都给超过110万的观众带来震撼。
如此吸引观众的三飒舞不是单纯的旅游表演项目。它源于驱鬼传说，历史悠久，根植于日本江户时代。
据传很久以前，有恶鬼为害乡里，乡民们便向三石神社祈求降伏。神明把恶鬼绑在三块并排的巨岩上，并让其在岩石上按下手印，发誓不再作恶。乡民们高呼“三飒、三飒”，兴高采烈地跳起舞来。
后来，三飒舞和盂兰盆舞合流，作为除厄舞传承至今。如今在进入主仪式前，三飒舞的女领舞者们都会先去三石神社献舞。
2014年6月的活动中，共有3437人“同时演奏和太鼓”为东日本大地震复兴祈福，创造了吉尼斯世界纪录，向世人证明了作为日本太鼓节的代表，三飒舞实至名归。
鹿儿岛县“伊作太鼓舞”
（日置市，8月28日）
鹿儿岛县是日本中近世南九州统治者岛津氏的大本营，在15到16世纪一直战火不断。县内至今保留着许多威武的祈祷或庆祝胜利的节庆仪式。
“伊作太鼓舞”便是其一。它是萨摩半岛中部日置市吹上町南方神社的大祭，据传起源于岛津旁支伊作氏1406年攻下田布施乡（现在南萨摩市金峰町）时庆祝胜利的舞蹈。
仪式当天早晨，20多名负责击鼓和舞蹈的“平打”舞者穿着白衣，胸前挂着太鼓，背上背着用萨摩鸡尾羽装饰物、长约两米的竹编箭旗。整套行头重达20公斤。
表演时，平打舞者围成圈，中间是四名身着和服、头戴花冠、敲着小太鼓和钲的“中打”舞者，以及数名歌者。平打舞者是气势雄壮的成年男子，而中打舞者则是稚气未脱的中小学生，对比鲜明，让人印象深刻。
献舞的第一站是南方神社，数棵笔直的杉树高耸入云，现场一片肃穆。日本最严酷的太鼓舞就从这里开演。
平打舞者们整齐划一地敲响太鼓，舞步整齐如一人。他们把腿高高抬起，左右摇晃背后的羽毛装饰，让箭旗几近触地。威武的舞姿让人想到600年前的伊作军。烈日下高强度的舞蹈表演让舞者几乎喘不过气来，所以一到配乐切换的间隙，随行人员就拼命地挥动巨大的团扇为他们驱暑。
一行人从早跳到晚，每30分钟完成一场表演并转场。第二天也一样（2025年只跳了一天）。他们要在两天时间里，在伊作地区的30多个地点全跳一遍。足袋下的脚部贴满了创口贴，即使中途下起雨来也不停歇。在最后一站跳完，舞者们尽管疲惫不堪，仍咬牙坚持向观众行礼后才离开。这是一场展现萨摩隼人骄傲与刚健精神的严酷仪式。
岐阜“飞驒古川节”
（飞驒市，4月19-20日）
太鼓不仅是乐器，也是报时工具，用来宣告节庆仪式或表演活动开始，并由此被叫做“刻太鼓”“触太鼓”等。
位于岐阜县北端的飞驒市有一个“古川节”，以传承200年的“起太鼓”闻名。过去，气多若宫神社例祭开始时，人们大半夜便敲响太鼓，既是为了迎接氏神，同时也是为了叫醒沉睡的乡民起来集合。
节日第一天傍晚，位于市中心的仪式广场上，一辆神轿造型的“太鼓台”静待出发，上面放置着那架直径达80厘米的起太鼓。两名被白布绑在一起的年轻人背靠背跨坐在太鼓上，他们的身上也都裹着白布。两人双手紧握大鼓槌，等围着太鼓台的年轻人齐唱“可喜可贺若松大人……”时，便敲响起太鼓。这正是仪式中最精彩的场景。
年轻人扛起太鼓台走上街头，各个地区的氏子便拿着中央绑着“付太鼓”（小太鼓）、长约3.5米的木棒冲撞而来。人们认为举着付太鼓紧贴着起太鼓的太鼓台随行巡游，能为地区挣得荣誉。扛太鼓台的人奋力弹开来者，数百条汉子挤成一团，你推我搡。更有甚者，把付太鼓的木棒竖在地面，爬到顶上表演杂技，展示惊人的胆量。
热火朝天的攻防战一直持续到天明。开幕式上的起太鼓成为仪式的主角，以雄壮激昂的鼓声为小镇注入活力。
※文中所列的赛会时间均基于往年日程
图片：芳贺Library
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