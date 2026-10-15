日本三大太鼓节：鼓声阵阵，激荡起强烈共鸣与高昂情绪

日本各种节庆活动中的“三大”

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日本传统节庆活动众多。本系列向大家逐一介绍各个类型中最具代表性的三种。本篇介绍的是以“和太鼓”为主角的仪式和活动。

节庆仪式中必不可少的太鼓声

在祭祀仪式中，没有比太鼓更“多面手”的乐器了。开场时一记重槌，便能清净场地，向神明宣告祭典正式开启。密集激昂的连奏，既象征雷鸣，也喻指扶摇直上的飞龙，成为祈求甘霖、换来五谷丰登的仪式。而在“念佛舞”中，循环反复的单一节奏，将舞者带入物我两忘的境地，引领其逐步趋近佛祖。

宗教仪式中不可或缺的太鼓，在各种节庆活动中也常常是主角。本篇将介绍独具乡土特色的三大太鼓节。

岩手县“盛冈三飒舞”

（盛冈市，8月1-4日）



盛大的游行队伍成焦点，这是岩手县最大的祭典活动

8月1日傍晚，胸前挂着太鼓的鼓手们填满了岩手县首府盛冈市的中央大道。为期四天，共25000人次参与的盛大游行“三飒舞”由此拉开序幕。

在五名身穿浴衣、系着腰带的女舞者的盛装引领下，填满大道的太鼓队队员们高喊着“Sakkora，Choiwayasse”行进。游行队伍整齐划一、浩浩荡荡，每年都给超过110万的观众带来震撼。



女舞者入选后须接受为期两个月的舞蹈集训。活动当天，她们率先走在游行队伍的前面，展示集训的成果

如此吸引观众的三飒舞不是单纯的旅游表演项目。它源于驱鬼传说，历史悠久，根植于日本江户时代。

据传很久以前，有恶鬼为害乡里，乡民们便向三石神社祈求降伏。神明把恶鬼绑在三块并排的巨岩上，并让其在岩石上按下手印，发誓不再作恶。乡民们高呼“三飒、三飒”，兴高采烈地跳起舞来。



盛冈市内最古老的三石神社。因三飒舞闻名，县名“岩手”也起源于这里的“鬼手印”传说

后来，三飒舞和盂兰盆舞合流，作为除厄舞传承至今。如今在进入主仪式前，三飒舞的女领舞者们都会先去三石神社献舞。

2014年6月的活动中，共有3437人“同时演奏和太鼓”为东日本大地震复兴祈福，创造了吉尼斯世界纪录，向世人证明了作为日本太鼓节的代表，三飒舞实至名归。



活动最后，纪念世界纪录的大游行和围观群众亦可参与的环舞让整个现场融为一体

鹿儿岛县“伊作太鼓舞”

（日置市，8月28日）



日本最严酷的太鼓表演

鹿儿岛县是日本中近世南九州统治者岛津氏的大本营，在15到16世纪一直战火不断。县内至今保留着许多威武的祈祷或庆祝胜利的节庆仪式。

“伊作太鼓舞”便是其一。它是萨摩半岛中部日置市吹上町南方神社的大祭，据传起源于岛津旁支伊作氏1406年攻下田布施乡（现在南萨摩市金峰町）时庆祝胜利的舞蹈。



在集合点准备。穿衣服和挂太鼓需要几个人合力完成

仪式当天早晨，20多名负责击鼓和舞蹈的“平打”舞者穿着白衣，胸前挂着太鼓，背上背着用萨摩鸡尾羽装饰物、长约两米的竹编箭旗。整套行头重达20公斤。

表演时，平打舞者围成圈，中间是四名身着和服、头戴花冠、敲着小太鼓和钲的“中打”舞者，以及数名歌者。平打舞者是气势雄壮的成年男子，而中打舞者则是稚气未脱的中小学生，对比鲜明，让人印象深刻。



稚气未脱的中打舞者头顶花冠，有节奏地击打着

献舞的第一站是南方神社，数棵笔直的杉树高耸入云，现场一片肃穆。日本最严酷的太鼓舞就从这里开演。

平打舞者们整齐划一地敲响太鼓，舞步整齐如一人。他们把腿高高抬起，左右摇晃背后的羽毛装饰，让箭旗几近触地。威武的舞姿让人想到600年前的伊作军。烈日下高强度的舞蹈表演让舞者几乎喘不过气来，所以一到配乐切换的间隙，随行人员就拼命地挥动巨大的团扇为他们驱暑。



不惧风雨酷暑，忘我表演

一行人从早跳到晚，每30分钟完成一场表演并转场。第二天也一样（2025年只跳了一天）。他们要在两天时间里，在伊作地区的30多个地点全跳一遍。足袋下的脚部贴满了创口贴，即使中途下起雨来也不停歇。在最后一站跳完，舞者们尽管疲惫不堪，仍咬牙坚持向观众行礼后才离开。这是一场展现萨摩隼人骄傲与刚健精神的严酷仪式。



从始至终保持着强劲的节奏和轻盈的脚步

岐阜“飞驒古川节”

（飞驒市，4月19-20日）



第一天的主角是气势磅礴的太鼓表演，第二天的是装饰华丽的祭典花车。这一盛典已被指定为日本国家重要非物质民俗遗产

太鼓不仅是乐器，也是报时工具，用来宣告节庆仪式或表演活动开始，并由此被叫做“刻太鼓”“触太鼓”等。

位于岐阜县北端的飞驒市有一个“古川节”，以传承200年的“起太鼓”闻名。过去，气多若宫神社例祭开始时，人们大半夜便敲响太鼓，既是为了迎接氏神，同时也是为了叫醒沉睡的乡民起来集合。



太鼓上和鼓面前各有两名鼓手，他们是仪式的主角。鼓槌也是他们亲手用柳木制作的

节日第一天傍晚，位于市中心的仪式广场上，一辆神轿造型的“太鼓台”静待出发，上面放置着那架直径达80厘米的起太鼓。两名被白布绑在一起的年轻人背靠背跨坐在太鼓上，他们的身上也都裹着白布。两人双手紧握大鼓槌，等围着太鼓台的年轻人齐唱“可喜可贺若松大人……”时，便敲响起太鼓。这正是仪式中最精彩的场景。



众人都想更靠近起太鼓，为此展开激烈的攻防战

年轻人扛起太鼓台走上街头，各个地区的氏子便拿着中央绑着“付太鼓”（小太鼓）、长约3.5米的木棒冲撞而来。人们认为举着付太鼓紧贴着起太鼓的太鼓台随行巡游，能为地区挣得荣誉。扛太鼓台的人奋力弹开来者，数百条汉子挤成一团，你推我搡。更有甚者，把付太鼓的木棒竖在地面，爬到顶上表演杂技，展示惊人的胆量。



杂技“蜻蜓”也是看点

热火朝天的攻防战一直持续到天明。开幕式上的起太鼓成为仪式的主角，以雄壮激昂的鼓声为小镇注入活力。



第二天氛围一转，变得华丽多彩、岁月静好。各地区艳丽、豪华的花车鳞次栉比，木偶剧或儿童歌舞伎轮番上演

※文中所列的赛会时间均基于往年日程

图片：芳贺Library

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