为什么日本人爱鞠躬？

Guideto Japan

《走近日本传统礼仪》系列专辑将为各位读者从做法、来源及其本质等方面解读日本各种传统礼仪规矩。本期介绍的是最具代表性的日本礼仪——鞠躬。

向对方表示敬意

在日本的学校里，上课前和下课时，习惯向老师“鞠躬”。学生们先从座位上站起来，随着班长的“敬礼！”声，大家一齐向老师鞠躬行礼。



在课堂上鞠躬敬礼的习惯沿袭自日本近代教育。当然，也有一些学校并未沿用（PIXTA）

在日语中，“礼”这个词本身就有鞠躬的意思，鞠躬是日本最典型的礼仪动作。最初，鞠躬这个动作是通过向地位高的人低下人体要害部位——头部，以示没有敌意。据说，这是在奈良时代（710-784年）之前就从中国传入了，在中世纪（11世纪后期至16世纪后期）作为武士礼法，成为了向对方表达敬意的行为。

头低得越低，敬意越深。在日本，鞠躬行礼有多种方式。站着行“立礼”时，最简单的称“会释”，也就是点头（打招呼），上半身前倾约15度；日常问候中最常使用的“敬礼”，鞠躬角度则为45度；而在敬神拜佛时则要行“最敬礼”，身体弯曲到约90度直角。

自古传承下来的礼仪方式其实非常合理，它们都基于自然的肢体动作。鞠躬时，要注意“吸气→呼气→吸气”这一呼吸要领。每个人的呼吸长度差异不大，所以，以此为基准，双方就比较容易把握鞠躬的时机。此外，吸入空气会增加腹部压力，因此可以自然而然地保持良好的姿势。直起身体后，目视对方，呼气，以表尊敬。这一做法称为“残心”，与重视“心 技 体”协调的武道理念相通。



日常寒暄问候“早上好”“很高兴见到你”等，通常都会伴有鞠躬这种肢体语言（PIXTA）

然而，即使是日本人，也很难说人人都充分理解了这些传统内涵。到了现代，许多人只知道“低下头，默数三下”，鞠躬似乎已经流于形式化，与其精神内核渐行渐远。

例如在酒店或高级餐厅，服务员都在腹部前交叠双手，毕恭毕敬地向客人鞠躬。许多人可能会认为这就是传统的最礼貌的行礼方式；但也有一种说法称，这其实始于近代，是由三越之前身的百货店最先实施的一种较新的商业文化礼仪。



双手交握在身前鞠躬是日本商家的习惯。在日常寒暄问候时，最好不要模仿这种方式（PIXTA）

表达善意，促进和谐

鞠躬不仅表示敬意，还可以用来表达歉意或感谢，所以有时会引起外国人的误解。比如，政治家或企业等在丑闻发生后的记者会上表示道歉时，相关人员都会在开场时先深深地鞠躬，这已经成为一种惯例；而另一方面，在棒球、足球等体育比赛中，运动员也会向观众或对手等鞠躬行礼，以示感谢。

有时，外国媒体及网友会误解称这种鞠躬是“为输了比赛而道歉”，但实际上更多的则是以鞠躬的形式来表达“感谢大家的支持”“大家的加油给了我们力量”这样的心情。2019年在日本举行的橄榄球世界杯上，很多代表队效仿东道主，无论胜负，在比赛结束后向观众席鞠躬致意，引发了热议。



少年棒球队员们在比赛结束后，不仅会向为自己加油呐喊的观众们鞠躬，还会向对手及其观众以及赛场鞠躬（PIXTA）



2019年橄榄球世界杯半决赛上，英格兰对阵新西兰的比赛结束后，两队球员一同向球迷鞠躬致意（2019年10月26日，路透社）

另一方面，握手这一国际性问候礼仪却没有在日本人中普及开来。许多日本人甚至连握手问候时需要上下抖动几下这种基本做法都不清楚。“握手”这一问候方式起源于通过“抖动交握的手”，确认双方没有暗自携带武器，这一点与鞠躬的起源有相似之处。然而，许多日本人却只是握住对方的手。此外，还有些人一边握手一边鞠躬，但需要注意的是，这样可能给人留下试图回避眼神接触的印象，显得不够坦诚。

由此可知，无论是鞠躬还是握手，都源自于为对方着想的心情。进而言之，无论在东方还是西方，各种礼仪之所以存在，目的都是为了使人际关系更加融洽。另一方面，日本以鞠躬为代表的“非接触型”问候方式的背后，还体现了注重“与他人保持距离感”的民族性格。并且，通过使用敬语来保持一定的心理距离，也是尊重对方的一种表现。

礼仪表达的是真心和诚意，背后必然有其意义。理解了文化背景，便能从看似拘谨繁琐的礼节规矩中感受到蕴含其中的对他人的关怀与体贴，进而自然而然地将其付诸实践。



2022年12月5日，在卡塔尔世界杯淘汰赛中遗憾落败后，日本代表队主教练森保一向看台上的支持者们深深鞠躬（路透社）

主编：柴崎直人（SHBAZAKI Naoto）

岐阜大学研究生院副教授。专业是从心理学角度研究礼仪教育体系。任小笠原流礼法总师，从事礼仪教师培训工作。

插图：Sato Tadashi

撰文：nippon.com 日本网 编辑部

标题图片：2023年橄榄球世界杯上，日本队在小组赛中淘汰后，球员向观众们深鞠躬（2023年10月8日，路透社）

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