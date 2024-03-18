日本传统的正坐，竟是为了故意使人腿脚麻木！？

从起源解读日本传统礼仪

Guideto Japan

本系列将为各位读者从做法、来源及其本质等方面解读日本各种传统礼仪规矩。本期的主题是日本独特的坐姿。

席地而坐的礼仪

自古以来，日本人便习惯在家中脱下鞋子，在地板或榻榻米上席地而坐。

虽说自明治时代（1868-1912年）起，椅子就逐渐普及开来，但直到昭和时代（1926年-1989年），坐在榻榻米上围着矮桌吃饭或是阖家团圆，这种方式仍然是主流。即使是现在，在寺院和部分餐饮店，也还是需要脱鞋入内，席地而坐的。这种情况，确实让习惯了在家中不脱鞋、坐在椅子上的外国人感到困惑。

下面，就来介绍一些日本代表性的席地而坐的姿势。

日本有各种坐姿，放松的时候，也会和其他国家一样，斜侧着身子坐在地上或盘腿坐。有的坐姿也会相对轻松，比如学校上体育课时的“体育坐”，即双膝直立并拢臀部着地的姿势。



小学生在操场或体育馆里采用“体育坐”（图片：PIXTA）



踮脚蹲坐是相扑等日本传统武术中的一种姿势。图为2016年3月23日，横纲白鹏（时任）在出场仪式上（图片：时事社）

最为困难的当然还是“正坐”。不仅是外国人，就连许多日本人也对这种姿势感到头疼。因为这种坐姿需要双膝弯曲，将上半身的重量全部压在小腿肚和脚跟，很容易导致血液循环不畅，双腿麻木。尽管如此，在一些正式场合，如法事、茶道会时，还是必须正坐。

正坐是日本人从小就被教会的一种规矩，因此对这种让双腿麻木的坐姿也没有过多地去想过。但许多外国人常常会产生疑问：为什么这种“自虐”的姿势会成为“正确的坐姿”呢？



如果正坐时感到双腿发麻，可以改成跪坐以调整血液循环（图片：PIXTA）

利用“腿麻”巩固统治的德川幕府

直到中世（12世纪末至16世纪后期——译注），即使在正式场合，日本人一般也是采用“盘腿坐”或者“单膝跪坐”，现在的正坐则被称为“危坐”，并不普遍。



在公家（服务于天皇和朝廷的贵族和官员——译注）和武家的肖像画中，可以看到许多双腿盘起、脚掌相抵的坐姿，这种姿势称为“乐坐”。不过，对于现代人来说，这绝对不是一种轻松舒适的坐姿（画像：织田信长像抄本，收藏于东京国立博物馆。出处：ColBase）

“危坐”的“危”是个象形文字，表示从悬崖上向下凝视的人，除“危险”外，还有“高”的意思。据说这一名称源自其姿势：臀部不直接着地，坐高比较高。不过，将它理解为“让腿感到麻木的危险坐姿”，或许更容易记住。

过去，日本会强制罪犯长时间危坐，促使其坦白、反省，具有惩罚性质。到了现代，日本人在接受训诫或道歉时仍有正坐的习惯，可能就是这一历史的残余。



江户时代（1603-1868年），在法庭“白洲”上接受审判的人需要危坐于砂砾上（《德川刑事图谱》，收藏于明治大学博物馆）

将危坐变成“正式坐姿”的，是平定了战国乱世的德川将军家族。据说，这样做的目的是为了使谒见者双腿麻木。因为危坐时人无法立即起身，这样就避免了遭遇突然袭击的危险。同时，危坐的一方，也通过这种姿势向将军、幕臣或上级表达出“绝无违抗念头”的恭顺之意。

而后，在茶道会等场合与武家有所交集的商人阶层效仿此举，于是这种向地位高者示敬的坐姿逐渐在市井中流传开来。危坐可以使人自然而然地挺直腰背，保持良好体态，这一长处也促使了危坐的进一步普及。

跪地的姿势在祭拜神佛的仪式上可见于世界各地，但为表示对他人的尊敬而正坐，却是日本独有。这种武家礼法的形成，也助推了德川幕府治下长达264年的太平。



第8代将军德川吉宗即位时的情形（《观古东锦 旧德川八代将军宣下之图》，收藏于东京都立中央图书馆特别文库室）

榻榻米和坐垫形成的坐姿坐规

榻榻米文化对正坐的普及起到了不可或缺的作用。相比地板，榻榻米较为柔软，不会太凉，因此更适合席地而坐。榻榻米最初用于公家和武家的宅邸，在江户中期，普及到了普通百姓家。



榻榻米的优点在于坐着舒服，还能直接躺下。由于吸湿性强，也具有防霉作用（图片：PIXTA）

江户时代开始还出现了棉花填充的柔软坐垫，放在榻榻米上，大大减轻了正坐的痛苦。

使用榻榻米坐垫时也有规矩。首先，跪坐于坐垫后方，然后双膝先后放在坐垫上，再换成正坐姿势。如果被告知“请随意”，则可先答“那我就却之不恭了”，然后改为盘腿坐或斜侧着身子坐。

若应邀参加在榻榻米房间进行的聚餐等活动时，要记得“坐垫三大忌”。首先，千万不要用脚踩在为你精心准备的蓬松柔软的坐垫上；第二，坐垫是按照东道主的要求摆放好的，因此未经同意，不可擅自移动；第三，若要道歉或请求帮助，礼貌的做法是挪开坐垫，让自己坐得较低一些。



软垫边缘没有接缝的一侧朝前，中间扎有绳穗的一面朝上（PIXTA）

这种通过坐姿就能表达尊敬的文化十分独特，在注重礼仪的传统艺术和武道中，正坐坐姿一直传承至今。此外，在日本的歌牌大赛、职业围棋和将棋（日本象棋——译注）比赛中，对弈时也采用正坐，因为与盘腿坐相比，这种姿势具有更容易前倾身体的优点。

危坐改称正坐，似乎是在明治时代之后。尽管江户中期的健康指南畅销书籍《养生训》（1713年出版）中有道是“坐时应正坐”，但此处的“正坐”，其实指的是“盘腿坐”。直到二战前，通过学校教育，日本人才广泛接受了“正座”是“正确的坐姿”这种观点，其历史至今不足百年。

如今，日本人在日常生活中坐椅子和沙发已经非常普遍，因此很多人不要说正坐，就连盘腿坐也做不到了。近来的学校，将长时间正坐视为一种体罚；习惯了榻榻米的昭和年代的日本人也逐渐上了年纪，其中有不少人因膝关节疼痛和腰疼而不再使用榻榻米房间。

《养生训》中还写道：“放松时安坐为佳。亦可时常坐坐椅子，舒缓身心”。可见，即使在江户时代，人们日常生活中也更喜欢对身体负担较小的舒适坐姿。

主编：柴崎直人（SHBAZAKI Naoto）

岐阜大学研究生院副教授。专业是从心理学角度研究礼仪教育体系。任小笠原流礼法总师，从事礼仪教师培训工作。

插图：Satō Tadashi

撰文：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：PIXTA

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