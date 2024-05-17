宾客坐哪个座位？“上座下座”的常识

从起源解读日本传统礼仪

Guideto Japan

本系列专题旨在介绍日本的各种礼仪规范，不仅限于具体做法，还将通过对源头的梳理揭秘其本质。本篇介绍与日式房间的座位顺序相关的礼节。

日式房间以壁龛和房门为判断标准

无论东方还是西方，各国都讲究座次礼仪，即“地位高的人坐上座，地位低的人坐下座”。尤其在论资排辈意识根深蒂固的日本，不少人会在意座位顺序。因此，我们要了解上座和下座的礼仪规范，避免出现被人质疑“咦？你怎么坐这儿了？”这类尴尬场面。



原则上靠壁龛的是上座，靠门的是下座

无论是日式房间还是西式房间，最里面都是上座，靠近房门处则是下座。从门口进出的一般是地位低的人，他们要端送茶水点心，如果是商务会议，还要去取资料复印件。在餐饮店，门口的位置则方便叫服务员点菜。

在传统的日本建筑中，壁龛是上座的标志。在中世和近世的武士宅院，会客室里都设有壁龛。如果是地位较高的客人，则让客人坐在壁龛前；如果是地位较低的客人，则这家主人坐在壁龛前。在那个主从关系制度化的时代，以位置表明身份差距的礼仪规范得以确立。



在以书院为中心的武家住宅形式“书院造”建筑中，壁龛旁设有矮书桌，桌前开窗，用作会客室兼书房。图为江户中期建造的旧足守藩武士的家宅（冈山市）（图片：PIXTA）

壁龛大多挂有卷轴并以插花装饰，不过有说法认为，壁龛最早是放置佛像和佛具的地方，因为是神圣的空间，所以壁龛前的位置就成了上座。

如果多人在场，座位顺序原则上以左为上位。换而言之，从上座的视角来看，左边是次位，右边为再次位。



如果是亲属，从上座的视角看，座次从房间最里面起依次为左→右→左（图片：PIXTA）

招待客人时则是另一套原则。客人一方坐上座，主人一方坐下座，双方分坐两边的对坐形式最为自然。地位最高者坐正中间也无妨。

座次也会受餐桌形状、大小、座位间隔等因素的影响。重要的是根据现场的情况排列座次，不让大家感到不快或拘谨。



如果招待宴的场所为上图的日式房间，比较现实的安排是客人坐靠墙的内侧（图片：PIXTA）

效仿皇室，“以右为上”？

“以左为上”的历史要追溯到平安时代。朝廷官职里，地位最高的是“左大臣”，其次是“右大臣”。天皇被比作位置稳固不变的北极星，坐北朝南，统治百姓，“以左为上”正是来源于这一政治思想。太阳升起的吉位是东方，在天皇的左手边，所以位高权重的大臣站在左侧成为习惯。

基于这一思想，整个平安京都是以北边的皇宫为基准设计而成的。打开现在京都市的地图，会发现右边是“左京区”，左边是“右京区”，方位是左右颠倒的，但实际上这个左右是以坐北朝南的天皇的视角确定的。

但是近代以后，皇室采用了西方“以右为上”的标准。皇室成员身穿西服出席官方仪式时，天皇和皇太子站在右边，让皇后和皇太子妃站在左边。女儿节人偶的摆放方式也受此影响，京都传统的“京人偶”按照传统方式男左女右摆放，全国范围内则普遍采取左右对调的摆放方式。而且在百姓中间，西式婚礼也是新娘站在新郎左边。



（上图）按照“以左为上”的传统方式摆放的京人偶；（下图）现代的主流方式为“以右为上”（图片：PIXTA）

西式房间里装饰物的位置也是重点

按照西欧传统，上座是室内最温暖舒适的壁炉台前方。壁炉台是装饰用家具，上方的架子上摆放着美术品和照片。所以如果没有壁炉台，则装饰架前面是上座。

公司的会客室里，如果墙上挂着画，按照美好的事物用来招待客人这一原则，客人的座位应安排在画的对面。如果有风景不错的窗户，也按这个原则安排。



（上图）虽然靠近门口，但眼前的景色优美，也可用于客座；（下图）即使只有一位客人，也要安排坐长沙发

会客室放有两张单人沙发和一张长沙发时，客人一方坐长沙发。可能有人会觉得自己一个人坐大沙发于心不安，但是主人一方的心意是“让客人坐得宽敞些”，接受主人的好意也是礼貌之举。

等待访客到来时，主人浅坐在沙发边，访客进屋后立刻起身打招呼。站着候客的时间不要太久，免得让来客感觉不自在。



会客室里，沙发要放在远离门口，能够欣赏到美术品和绿植的位置（图片：PIXTA）

电梯和出租车内原则上“以右为上”

电梯里也有上位和下位。由于电梯是近代从西方传来的，所以规矩也效仿西方，以右为上。电梯轿厢内，面向电梯门，最里面右侧为上位，次上位是里面左侧。按照以右为上的原则，则下位是靠电梯门左边，不过，如果是基于“让来客和上司给自己按楼层按钮不礼貌”的想法，那么站立的位置自然就很容易确定了。



接待方站在能按到按钮的位置

如果轿厢内人太多，也没法严格遵守原则，只要记住“上位是右边靠里，下位是电梯控制板前”就够了。



比起急着不停地按开门键，更明智的做法是用手挡住电梯门，这样进出的人也比较安心（图片：PIXTA）

最后介绍汽车内的座次。汽车也是近代从西方传入的，所以原则上也是“以右为上”。

出租车或租赁汽车上，后排右边的座位是上座。继而依次为后排左边、副驾驶座。如果不抢先上车，而是等待客人和上司先上，那么座次自然是正确的。后排坐3个人时，最不舒服的中间座位是末席。



出租车和租赁汽车的座次。左舵也一样

日本的道路靠左行驶，必须从左边车门上车，然后挪动臀部往里面靠。如果是老年人、穿和服的人或受伤者，请他们坐左边比较有礼貌。

最为重要的是请对方安全舒适地享有这段时光的心意。比起墨守成规，替对方着想最为重要，这一点无需赘言。如果我们能随机应变地安排座位，或将构筑起和谐的人际关系。



两人乘坐出租车时，主动坐副驾驶座，给司机指路并付款也是一种礼貌（图片：PIXTA）

监修：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）

撰稿：nippon.com日本网 编辑部

插图：PIXTA（编辑部加工）

标题图片：PIXTA

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