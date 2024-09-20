“玄关”是家的结界！进屋先脱鞋，以防带入污垢

从起源解读日本传统礼仪

Guideto Japan

本系列专题旨在介绍日本的各种礼仪规范，不仅限于具体做法，还将通过对源头的梳理揭秘其本质。本期是有关“玄关”的习俗。

根植于气候风土的日本民宅特色

日本人习惯在住宅、旅馆、寺院的入口以及餐饮店的榻榻米房间等场所脱鞋，如今这已经是世人皆知的了。直接坐在地板上吃饭，将被褥铺在地上睡觉，这使得严禁穿鞋入内的习惯自古就深植于日本人心中。

其他国家也有在室内脱鞋的习惯。不过，设有名曰“玄关土间”或“三和土”的专用脱鞋空间，且与室内通过高低差分隔开来，这可以说是日本民宅的一大特色。

日本夏季湿热、冬季干燥，自古房屋就以防潮性能好的木结构为主。为了避免地板底部木材因受潮而腐烂，通常会把房屋地板加高，因此就形成了玄关处的高低差。这个台阶被称为“入室门槛”，通常使用的是饰面薄板。

即使是结构上不需要抬高地板的公寓楼，入户玄关处仍然设有作为脱鞋区的“入室门槛”，这可以说是体现了日本人“不想将污垢带入家中”的洁净意识。与神社的鸟居类似，入户玄关也像是心理上的结界。

如果与访客的关系没有那么熟，或者只是短暂来访，通常主人会在玄关接待客人。因此，玄关也是一个简易的接待间，有些家庭会在墙上或鞋柜上用绘画、照片或花卉等进行装饰。



鞋柜兼具装饰柜（图片：PIXTA）

小心勿将污垢带入室内

客人进入主人家中时，为避免将污垢带入室内，最好不要赤脚。在常穿凉鞋出门的夏天，可以在包里放一双袜子，以备不时之需。近世(*1)日本，人们以穿草鞋为主，当时客人进门前会先在玄关土间洗脚，或者换上干净的日式短布袜。

客人在玄关门口脱下外套，也是为了避免将外面的污垢灰尘带入室内。此外，出于同样的理由，礼物应在玄关处从包袱布或手提袋中取出，再带入室内，并在正式寒暄问候之后交给对方。若是盆栽或生鲜食品，为了不将泥土或气味带入室内，可以在玄关处交给对方。

脱鞋和整理摆放鞋子时，注意要用手，且应避免背对迎客的人。

做客时如何脱鞋？

插图：Satō Tadashi 先脱下距离迎接者较远一侧的脚上的鞋，踏入室内（这样万一失去平衡也不容易碰到对方）。

不要踩着后跟脱鞋，需要时可以蹲下来用手脱鞋。不要背对迎接你的人。

如果不方便蹲下，可以先说一声“失礼了”，然后坐在入室门槛上。这时，最好要侧身，以免后背对着迎接你的人。

当双脚都踏上入室门槛后，侧身跪地，以免后背对着迎接你的人，单手将鞋子整理好，鞋尖朝外放置在远离对方一侧或鞋柜旁边。

若主人准备了拖鞋，就换上拖鞋 离开时 面向玄关脱下拖鞋，换上鞋子。

穿好鞋后，将拖鞋鞋尖朝向室内，放在远离送你的人所站的那一侧。

外开门是安全的见证？

外开门由于结构的关系，它的合页都在门的外侧，这样就有被人破坏后潜入室内的可能；内开门则可以用身体或重物堵住房门，更容易阻挡闯入者，因此在世界上被普遍采用。然而，由于日本的民宅门口需要留出穿脱鞋的空间，因此只能选择外开门。值得庆幸的是，这并没有出现什么问题，并且也从一个侧面证明了日本的良好治安。



外开门有安全隐患！？（图片：PIXTA）

而且看似更不安全的，是日本传统民宅的玄关大多使用拉门。昔日邻里关系密切，许多人家外出时和邻居打声招呼，不锁门就走了。此外，为了通风，敞着窗户和玄关大门也不足为怪。

尽管日本人用玄关将“家里和屋外”明确地划分开来，但又会把左邻右舍当作自己人，这种民族性格真是神奇。



昔日的日本民宅，为了通风而多使用木制或纸制拉门（图片：PIXTA）

主编：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）

岐阜大学研究生院副教授。专业是从心理学角度研究礼仪教育体系。任小笠原流礼法总师，从事礼仪教师培训工作。

撰文：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：PIXTA

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