出席日式婚礼的着装规范、礼金标准与言语禁忌

从起源解读日本传统礼仪

Guideto Japan

本系列专题旨在介绍日本的各种礼仪规范，不仅限于具体做法，还将通过对源头的梳理揭秘其本质。本期将聚焦兼具盟誓仪式与喜宴功能的独特日式婚礼，并解析其背后的文化脉络。

效仿皇室的婚礼仪式

婚礼是一对新人盟誓白头偕老的仪式。日本多采用“两段式”流程：先由至亲挚友见证盟誓仪式，随后举办招待众多宾朋的喜宴。

传统日式婚礼中，新郎身着最高规格的黑纹羽织（外褂）配黑白条纹袴服。纯黑色象征不容玷污的威严，彰显其成为一家之主的决心。新娘则身披“白无垢”，寓意下定决心脱胎换骨，承担起新家庭的重任，融入夫家的生活。虽然倡导性别平等的今天不再需要这般决心，但也有女性为了纪念这一生一次的重要时刻，选择将素净的“白无垢”作为嫁衣。



日式婚礼装束（图片：PIXTA）

这种婚礼装束承袭了室町时代的武家传统，但出乎意料的是，在神明面前盟誓爱情的婚礼形式，其历史并不久远。

明治时代之前，新婚夫妇主要通过与宗教无关的“祝言”仪式宣布婚约。仪式由族长或村长主持，亲友齐聚在新郎家中，庆贺一对新人共同迈入新生活。所谓“冠婚葬祭”，是指成人礼、婚礼、葬礼和祭祀仪式等日本四大传统礼仪，本属民间礼仪，是向自己所在的社群宣告人生阶段转换的重要仪式。

现代婚仪可追溯至1900年，大正天皇还是皇太子时在宫中举行的大婚典礼。效仿这一婚典形式，东京大神宫随之开创了民间的神前婚礼，其蓝本是小笠原流的武家礼法。其中最核心的“三献之仪（式三献）”演变为新人交杯共饮的“三三九度”，以简化的形式流传至今。

值得一提的是，当年皇太子夫妇完婚后，参拜了伊势神宫及各地的历代皇陵，向先祖汇报人生大事。这种做法在百姓中逐渐发展成为现代的蜜月旅行。



“三三九度”的仪式源自日本创世神伊邪那岐与伊邪那美的婚典（图片：PIXTA）

现代婚礼的主流形式为二战后逐渐普及的教会式婚礼，在基督教堂中举行，其次是在众人面前宣告婚约的“人前式婚礼”。若将后者视为现代版“祝言”，那么这种形式比看起来更加传统的神前式历史更为悠久。

婚礼上的言语禁忌与着装规范

婚礼请柬通常会提前数月寄达。新人需尽早确定人数开始筹备，所以宾客宜尽快给出答复。

如果在回函中附上寄语，要注意避免使用令人联想到分离的忌讳字眼，如“别”“终”等。而“日々”（每天）、“ますます”（越发）“いよいよ”（终于）等叠词因隐含“重复”之意，暗喻再婚可能，也属忌讳词语。语言中蕴含的神秘力量日语称“言灵”，言语禁忌的习俗源于人们相信语言是影响现实的一种“咒语”。

婚礼禁忌用语示例 别、分：分离

切：断绝

离：离别

去：离开

终：结束

冷：降温

绝：断绝

缩：萎缩

短＝短暂

忘、忙：部首中含“亡” ※表达祝福的心意最为重要，即便在婚礼现场口误说出相关字眼也不必过度紧张



婚礼致辞时也需注意禁忌语（图片：PIXTA）

出席婚礼的着装根据与新郎新娘的关系而定。晨礼服、晚礼服等正式礼服以及燕尾服、长礼裙等半正式礼服多为新人的亲属穿着，朋友和熟人可选择深色西装或简约连衣裙等便礼服，年长者着半正式礼服亦可。即便请柬上注明了“便装出席即可”，也不应穿着日常便装，而需穿便礼服，且妆容得体。



西式婚礼上，新娘同样身着纯白色礼服（图片：PIXTA）

西装的着装规范与国际标准大同小异，关键在于不可喧宾夺主。首先要避免穿着新娘专属的纯白色系。男士以深色西装搭配白色领带，女士则需注意配饰等更多细节。建议提前参考时尚杂志或咨询身边人士，以优雅得体的造型出席婚礼。

忌讳的着装示例 华丽首饰：喧宾夺主

黑领带、黑连衣裙、黑丝袜：让人联想起丧事

动物、爬虫类的皮革及纹样：让人联想到杀生

需要注意的是，外籍人士穿着民族服装可能也会因过于抢眼而喧宾夺主，所以应尽量避免。不过在一些较为随意的喜宴上也可穿着，建议事先与新人沟通。若选择和服，因礼服规格区分严格且穿着规范繁琐，建议直接向和服专卖店咨询。



宾客应恪守衬托新人的原则（图片：PIXTA）

回赠宾客的礼物并非“红包的回礼”

如今作为结婚贺礼赠送礼金“祝仪”的做法实属现代习俗。传统的结婚贺礼是在婚礼前向新人赠送实用的生活用品，婚礼当天以现金形式赠送贺礼则始于经济高速增长期酒店婚礼盛行之时。此举既避免了给忙于筹备婚礼的新人增添负担，也便于让新人自由选购喜欢的物品。

红包主要用于补贴高昂的婚礼支出，朋友、熟人的标准为3至5万日元，年长亲属酌情增加。以情侣或家庭为单位受邀时，可按人数增加金额。各地的惯例和行情可能不同，建议事先与其他宾客沟通确认。



结婚贺礼需用华丽的礼封装好呈递（图片：PIXTA）

一般来说，同事等熟人多受邀参加后面的喜宴环节。宴席通常采用座席制，按亲疏关系，如亲属、同事、朋友等分餐桌在指定位置落座。两三小时的宴程通常包括新人仪式、双方父母及上司致辞、朋友助兴表演等环节，安排得非常紧凑。婚宴正餐结束后，还经常在晚间安排轻松随意的二次聚会。



大多喜宴会场设于专门的婚礼场馆或酒店，一般为教堂或神殿与宴会厅的一体化设计（图片：PIXTA）

离场时，宾客可能会收到新人赠送的“回礼”，同时附上致谢信，以表达对宾客出席婚礼的感激之情。过去，鲷鱼、龙虾等婚宴的主菜一般不动筷，结束后打包赠与宾客。这种习俗演变为婚礼结束时回赠给宾客的纪念品。

回赠的礼物以前多为生活用品，现在流行的是自选式礼品目录，有时还会搭配红白馒头或烘焙甜点等“回礼甜点”一并赠送。



为避免携带不便，回赠的礼物也可能日后邮寄到家（图片：PIXTA）

回赠礼物本是新人分享喜悦的一份心意。因对结婚贺礼的回礼使人联想到“重复”之意，被视为不吉，因此从前并没有回礼的习俗。若是暗自思索“回礼与红包的价值并不相符”，则误解了回礼的用意。而贺礼本身也并非参加婚礼的费用，而是心怀喜悦之情的馈赠，因此即便是会费制的婚礼，也应另备礼金。



与新人共享幸福时刻（图片：PIXTA）

主编：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）

岐阜大学研究生院副教授。专业是从心理学角度研究礼仪教育体系。任小笠原流礼法总师，从事礼仪教师培训工作。

撰稿：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：PIXTA

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