日本的丧葬礼仪——从流程到着装、奠仪及禁忌用语

从起源解读日本传统礼仪

Guideto Japan

本系列专题旨在介绍日本的各种礼仪规范，不仅限于具体做法，还将通过对源头的梳理揭秘其本质。日本的葬礼因“葬式佛教”的独特宗教观而具有许多繁杂的礼节。本期将聚焦日式葬礼，解析那些容易令人困惑的礼仪。

江户遗风下的佛教葬礼

当代人日本人平时宗教信仰意识淡薄，而举办葬礼时却另当别论。日本全国约九成葬礼采用佛教仪式，虽然诵经的内容因信仰的宗派和地域差异而有所不同，但基本流程一致——诵经焚香超度逝者，将遗体火化送灵魂升天，最后安葬骨灰。此外也有神道教仪式、基督教仪式及无宗教仪式的自由葬等形式，但总共仅占一成左右。

江户时代初期之前，葬礼是在逝者家中由家属与乡邻街坊共同操办的民间仪式。随着类似现代户籍制度的“寺请制度”确立，寺院开始介入百姓的殡葬事宜。老百姓自出生便登记在属地寺院，作为“檀家”（施主）度过一生，往生后获授象征解脱的“戒名”（亦称法名、法号）。



戒名由僧侣依逝者生平和品行授予，镌刻在墓碑及灵位上（如图中上方所示）（图片：PIXTA）

明治初期“废佛毁释”运动后，虽然佛教的影响力式微，但寺院主持殡葬仪式的惯例却延续下来。二战后，越来越多的人认为“葬礼和法事应请寺院主持”，佛教呈现出空壳化现象，被称为“葬式佛教”。这种丧葬形式举世罕见，礼仪规范的独特性很强。讣告总是不期而至，我们需要掌握葬礼的基本流程与核心礼仪。

去世至火化约为三日

日式殡葬遵循“守夜、葬礼、告别仪式”的三段制流程。因需赶在遗体腐化前处理，所以三天左右要完成全部流程，进行火化。但受火葬场日程安排的影响，葬礼延后的情况亦不鲜见。此外，根据传统的六曜历法，在“友引”这一天火化被视为会招致朋友死亡，多数火葬场停业，安排葬礼还需避开这一天。

葬礼前夜的守灵仪式原为亲友轮流点香驱邪、陪伴逝者度过最后一夜的习俗。昭和后期，葬礼的场所从私宅转向殡仪馆后，多压缩为划分时间段进行的“限时守灵”。第二天清晨，亲属们在葬礼仪式上祈祷逝者安息，继而亲属在告别仪式上与逝者进行最后的告别，最终由至亲护送灵柩前往火葬场。

收到讣告通常只需参加守夜或告别仪式。若关系亲密可两场俱至，或在守灵开始前急赴慰问。



告别仪式结束后由亲属护送灵柩前往火葬场（图片：PIXTA）

传统的佛教葬礼需在49天内完成七次法事，对应阎罗王每隔七日的审判，以帮助逝者能够在第四十九日的最终审判后灵魂升天。如今，为简化仪式，多在葬礼当天完成“头七”的法事。

如果确难出席葬礼，应发送唁电或表示哀悼，并争取在49日内亲自拜访吊唁。

分场合的着装礼仪

如果守夜当天就穿丧服，会给人“早有准备”的错觉，原本属于禁忌，因此最好穿便装前往，但现实生活中穿丧服出席的人也不在少数。若是下班后直接前往，可在商务西装的基础上搭配黑色领带，以深色西装和白色衬衫的搭配为佳。需要注意的是，严禁穿着华丽的衣服，搭配动物皮纹的配饰或皮草也不适宜。

告别仪式原则上应穿丧服列席，但根据与逝者的亲疏关系，在穿着上还有不同讲究。晨礼服等正规礼服限于亲属，普通吊唁者穿黑色正装，年轻人则穿深色西装等简易正装即可。女性的裤装也被视为简易正装的范畴。尤其是在当代，丧主穿着简易正装的情况也很常见。



领带、丝袜等以黑色为基调（图片：PIXTA）

奠仪袋写“御灵前”最稳妥

出席葬礼务必携带奠仪（日文为“香典”）。其原意为购香资金，实为贴补丧家开支的抚慰金。



在接待处登记时亲手递交奠仪（图片：PIXTA）

文具店和便利店均有奠仪袋售卖，但题头写什么也许让人为难。佛教仪式不同宗派写法不同，如“御香典”“御佛前”，而神道教仪式习惯写“御玉串料”，基督教仪式则写“御花料”，不同宗教的习惯不同，而“御灵前”则适用于所有形式的葬礼。如果是亡灵升天成佛的四十九日后前去吊唁，应写“御佛前”。

按照惯例，非亲属关系的奠仪约为5000日元。为了避免给人以蓄意备丧之感，奠仪忌用新钞，即便使用新钞也要故意加上折痕。一般习惯将纸币的背面（没有人物肖像的那一面）朝上，但大多丧家恐怕也并不介意。



在题头下方用淡墨毛笔署名（图片：PIXTA）

念珠是常见的葬仪用品。但严格来说，各宗派形制持法各异，且非必需品，因此无需为了临时参加葬礼而特意购置。

葬礼上，与逝者家属照面时应表示哀悼，可以说“谨表深切哀悼，请您节哀顺变”（このたびは誠にご愁傷さまでございます”）。这时，慎用“日益”（ますます）“反复”（くれぐれも）等日语叠音词，以防给人以“灾厄叠加”的联想。同时，应避免“死亡”等直白表述，宜以“惊闻噩耗，承蒙生前关照，不胜痛惜”（ 突然のご逝去に驚きました。ご生前は大変お世話になりましたので、本当に残念です）等简短语句表达哀悼之情。



即便与逝者家属素未谋面，凭臂上的黑纱或胸前的黑色缎带等标志物亦可辨认（图片：PIXTA）

告别故人、宽慰生者的神圣仪式

守夜与告别仪式均在遗像前由僧侣诵经，众人依次焚香。此礼旨在通过焚香净化身心，为逝者祈愿冥福。



香案设于遗像或遗体前（图片：PIXTA）



香炉（图片：PIXTA）

将香末举至眉心的动作日语称为“押顶”，以此表达敬意。具体的动作与次数因宗派而异，宜观察僧侣或首位焚香的丧主动作并效仿。

焚香步骤示例

插图：Sato Tadashi 轮到自己时起身，边向逝者家属和僧侣行礼边走向香案，对遗像行礼

以右手拇指、食指、中指三指拈取香末（1）

以左手掌心承托，将香末举至与眼同高，手臂保持不动，垂首行“押顶”之礼（2）

撒香入炉（3），合掌礼拜（4）

退后一步，再次向逝者家属行礼，返回座位

如果因宗教信仰等原因无法行佛教的焚香礼，可通过接待处事先与丧主沟通。若丧主表示“无关形式，心意为重”，那么可按自身信仰致哀祈福。

有时，丧家会在葬礼结束后设“净宴”招待前来吊唁的宾客，意为“借最后的晚餐追思故人”，因此即便不想用餐也不宜轻易拒绝，浅尝一口是为礼。这时忌谈与逝者无关的话题或醉酒、久留。



依照传统习俗，宴席设于守夜后。近年来，也有人在告别仪式后设宴（图片：PIXTA）

葬礼后续及缺席时的礼仪

葬礼结束后，丧家会请宾客携带盐袋离场。此举源于自古以来的驱邪习俗——为了避免将污秽带入家中，在门口向身上撒盐。此外，有些丧家还会另外准备“吊唁回礼”作为伴手礼。



取“不留厄运”之意，伴手礼多为茶点、干货等易耗品（图片：PIXTA）

若日后收到较为贵重的“香典回礼”，回信时不必致谢，仅表达“诚惶诚恐”（恐縮です）之意即可，以表达慰问之辞为主。若事先替逝者家属着想，也可在递交奠仪时标明“无需回礼”。

有时，还会在年末的“丧中明信片”中得知友人去世的噩耗。虽然按照惯例，此时不向丧家邮寄新年贺卡，但并非硬性规定。“丧中明信片”本身旨在表达“因家人去世，不便送上新年祝福”，此时以“年初慰问”或“寒中慰问”的形式代替新年贺卡表达关怀和告慰之情更为得体。

随着亲属远赴他乡生活的情况越来越普遍，为节省精力和成本，将葬礼简化已成趋势。新冠疫情后，仅在至亲内部举行的“家庭葬礼”愈发普及。或许，从“告慰丧亲者悲伤”的角度来看，心意远比恪守形式更重要。

主编：柴崎直人（SHIBAZAKI Naoto）

岐阜大学研究生院副教授。专业是从心理学角度研究礼仪教育体系。任小笠原流礼法总师，从事礼仪教师培训工作。

插图：Sato Tadashi

撰稿：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：PIXTA

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