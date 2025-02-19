天安河原：神灵聚集之地

黑白印象，朝圣之旅

Guideto Japan

摄影师大坂宽用他的黑白相机拍摄了被视为神灵寄居的巨石、神树等自然物。在本系列专辑的第一篇中，我们跟随他来到天安河原。据传，古时最高神明天照大神隐居天岩户时，八百万众神在此齐聚一堂。

祈祷之心延续至今

自古以来，日本人每天都向天地万物致以敬意，感恩其馈赠并进行祈祷。无论是高山大海，还是家里的厨房，人们都相信有神明的力量宿存其中，并为我们带来丰饶与平安，而一旦将其惹怒，也会发生灾祸。

这些神灵亦被称作“客神”，他们响应人的召唤而来。为此，人们为它们奉上供品，这便是祭祀。来访的神灵会依附在物体上，这些物体被称为“依代”，如果是巨石或岩石，就称为“磐座”或“磐境”。

神灵本不可见、不可触，我们也无法知晓它们的样态。然而，超越人类认知的神灵始终让人心怀敬畏。这种情感自古不变，深植于日本人的内心。正如平安时代末期的僧人西行所吟：“不知何方神灵在，感激之情油然生，潸然涕泪下”。带着这种心境，我决定前往日本国内现存的“不知何方神灵在，但令人心生敬畏”的地方。

天岩户神话的舞台“天安河原”

天岩户在日本神话中是太阳神天照大神，因惧怕弟弟须佐之男命的恶行而隐居的洞窟，天地因此陷入黑暗。八百万神灵为了应对这一危机，在天安河原召开了“神议”。思兼神想出了一个计策，让宣告黎明的常世长鸣鸟（公鸡）在岩户前啼鸣，并通过热闹的舞蹈和喧闹声成功地请出了天照大神。

虽然传说故事发生的地点被认为是在神之国度“高天原”，但也有人坚信这一神话发生在凡间，而其传承地之一就是位于宫崎县的天岩户神社。

拂晓时分，我们从住处出发，前往天岩户神社。侧耳倾听，却听不到常世长鸣鸟的叫声。途中，宽阔的田地前方，黑色围墙般的高千穗山脉连绵起伏，最高的山顶上飘浮着一朵巨大的、宛如蘑菇伞一般的透镜云。虽然不清楚这预示着什么，但这诡异而又神秘的景象让我们不禁怀疑，这里或许真的曾是高天原。

天岩户传说中的洞窟所在的西本宫，被清晨的清凛空气所包围。穿过神社，沿着岩户川畔的小路前行，一路水声轰鸣。两岸高耸的悬崖紧逼步道，头顶的“一线天”与河流的宽度相仿，晨光开始闪耀。

步行约十分钟，就到了小路的尽头，被悬崖遮蔽的天安河原如梦幻般突然映入眼帘。眼前是一个巨大的洞窟，如同岩壁被凿出的圆形窟窿一般。洞口处立有一座鸟居，洞窟深处供奉着思兼神和八百万神的神殿。

洞窟内堆积着无数小石堆，令人不禁屏息。据说这些石堆是前来参拜的游客心怀祈愿堆积而成的。如今，不仅是神社，整个洞窟也成为了祈祷的对象。站在洞内放眼望去，在神圣的光芒中，沐浴着水滴的小石堆仿佛变成了八百万神灵，散发着天安河原特有的神秘气息。



洞窟中的石堆（摄影：大坂宽）



高千穗的山脉与透镜云（摄影：大坂宽）

天安河原 供奉之神明：思兼神、八百万神

地址：宫崎县西臼杵郡高千穗町大字岩户1073-1

谷歌地图 天安河原是位于天岩户神社内的洞窟，因传说中八百万神灵曾聚集于此而被视为是一个充满灵力的圣地。虽然神社的创建时间不详，但自古以来人们就将天岩户（洞窟）视为神体，供奉着天照大神。

采访/撰稿/编辑：北崎二郎

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