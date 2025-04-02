神山：天照大神的曾孙曾经居住之地

黑白印象，朝圣之旅

Guideto Japan

摄影师大坂宽用黑白相机拍摄了被视为神灵居所的巨石、神树等自然物。本篇，我们跟随他走进“神山”岩屋，这里被认为是最高神天照大神的曾孙山幸彦居住过的地方。

山幸彦生活过的岩屋

在日本神话中，太阳神天照大神的孙子“琼琼杵尊”降临人间后，育有三子。长子“火照命”在海上捕鱼，被称为海幸彦；幼子“火远理命”擅长狩猎，被称为山幸彦。兄弟俩争斗、最终弟弟山幸彦夺得山海控制权的故事流传至今。



两座巨石之间的岩屋相传是山幸彦生活过的地方（摄影：北崎二郎）

祝子川流经宫崎县北部延冈市，因山幸彦刚出生时的第一次沐浴在这里而得名。上游的“神山”有一座岩屋，传说山幸彦幼年时曾居住于此。我们驱车从市区出发，前往岩屋。沿河边铺设的县道蜿蜒曲折，对驾驶技术要求极高，稍有不慎就可能坠入悬崖。尽管路途险峻，但沿途风景宜人，山中的常绿阔叶林在夏日阳光的照射下树影婆娑、闪烁着光芒，路边的合欢树上盛开着红白色形如小毛刷的花。沿着河流上行约1小时后，我们来到大崩山脚下的神山入口。

竹林中破损严重的台阶向上延伸，拨开挡路的树枝攀登大约15分钟后，我们来到一片开阔之地。那里矗立着两块巨大的岩石，高度分别约为24米和15米。它们相互支撑，下部的缝隙形成了岩屋。入口处有一块近2米高的石块，形状接近正三角形。巨石石面呈青白色，与其他石头明显不同。据说，当地人把这块石头作为神石来崇拜。



伫立在悬崖的圆形巨岩（摄影：大坂宽）

岩屋周围出土过绳文时代的箭头等许多文物，因此这里也是“巢之津屋洞窟遗址”的一部分。与岩屋隔广场相望的悬崖边，还有另一块巨大的圆形岩石。岩石表面有代表太阳的圆形磨刻痕迹，可见这一带曾是神圣的祭祀场所。

从悬崖上俯瞰，山坡上散落着一些崩塌的岩石，山谷对面则呈现出以大崩山为首的九州山脉的壮丽景色。面对这样的景象，远古时代的居民或许感受到了超越人类智慧的某种存在。



大崩山群以海拔1644米的大崩山（右）为主峰（摄影：大坂宽）



最近的“祝子川温泉美人之汤”停车场内伫立着山幸彦雕像（摄影：大坂宽）

神山 由来： 传说中的火远理命的岩屋

传说中的火远理命的岩屋 地址： 宫崎县延冈市北川町川内名10386

宫崎县延冈市北川町川内名10386 谷歌地图 绳文时代的洞窟遗址，从近代到战后，东南1公里处的祝子川神社的神体也曾在此祭祀。巨大岩石和金字塔形状石头的组合富有神秘色彩，一直以来这一带被尊崇为“神明的居所”。

采访/撰稿/编辑：北崎二郎

标题照片：神山的岩屋（大坂宽）

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