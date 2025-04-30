石神：有神灵附体，不断成长的石头

黑白印象，朝圣之旅

Guideto Japan

摄影师大坂宽用他的黑白相机拍摄了被视为神灵寄居的巨石、神树等自然物。本篇为读者介绍来源于古代岩石信仰的“有神灵附体并不断成长的石头”。

不断成长的石头守护着村庄

日本民俗学之父柳田国男在昭和时期通过收集被人们逐渐遗忘的民间传说和山野故事，写成了《日本的传说》一书。该书中就收录了在全国各地流传的“袂石”传说，讲的大多是放进和服衣袖里的小石头不知不觉变大的故事。

古代日本人相信石头中有神明（灵魂）寄宿其中。虽然石头本身不会化身为神，但人们把它当作神灵附体的媒介“御神体”来崇拜。普遍认为，石头经年累月不断变大的传说，是随着这个信仰而普及开来的。宫崎县北部日之影町的“石神”，据说就带有这类传说色彩，于是我们前去一探究竟。



被奉为石神的巨石（摄影：大坂宽）

竹之原神社将石神作为御神体供奉，导航显示从延冈城区开车40分钟左右即到。目的地似乎在山丘上，我们却找不到入口。于是我们停下车，边在乡间小路上行走，边欣赏村落中一望无际的田野，终于发现了神社入口处的建筑——鸟居。



竹之原神社所镇守的乡村风景（摄影：北崎二郎）

穿过鸟居拾阶而上，山丘上的广场已在神社境内，朴素的社殿矗立在眼前。神社内人烟稀少，格外静谧，乍看起来似乎已被遗弃，但实际上却得到了精心维护。



树木繁茂的参拜道（摄影：大坂宽）

石神就供奉在社殿后面。两块高约3米的巨石相依而立，蔚为壮观，令人仰望。出乎意料的是，据说这两块巨石原本坐落在村庄之中，是被村民们搬运至山顶的。没有原地供奉天然石，而是从原址移走，作为信仰的对象进行供奉，这种做法颇为罕见。相传这两块巨石之间最初还有缝隙让人通过，但随着时间的推移，巨石逐渐变大，缝隙就越来越窄了。或许它们当初被搬上山时，比现在要小得多。

我们到访时正值盛夏，葱葱郁郁的枝叶将石神遮蔽得严严实实，不过想必到了举行祭祀活动时，这些枝叶会被修剪一番吧。我眼前不禁浮现出前来参拜的村民为巨石所震撼的景象。



据说左右两块岩石间的缝隙越来越窄（摄影：北崎二郎）

竹之原神社 供奉之神明：须素盏呜命、少名彦命

地址：宫崎县西臼杵郡日之影町七折3620-1

谷歌地图 以石神为御神体的竹之原神社创建于天正年间（1573-1592年）。江户时代被领主赐封“石神大明神”之神号，作为当地的氏神备受崇拜。

采访/撰稿/编辑：北崎二郎

标题图片：宫崎县日之影町的石神（大坂宽）

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