日本人自古就认为，有“磐座”“神奈备”之称的自然物中有神灵寓居。摄影师大坂宽用黑白相机将它们定格在胶片上，这次他来到自然环境优美的埼玉县长瀞町，探访一处作为河流祭祀场所的巨岩。

地壳变动形成的“岩叠”

长瀞町位于埼玉县西北部，从明治时代起便是风光明媚的旅游胜地，至今仍吸引着众多游客。整个町被指定为县立自然公园，荒川流经町中心，沿岸狭长的长瀞溪谷以风景优美而闻名。其中，有着“岩叠”之称的岩石阶地，因其罕见的地质景观吸引了许多游客打卡。此次探访的是至今仍作为祭祀场所的一处磐座。



长瀞站的建筑已有一百多年（图片：大坂宽）

从东京市中心坐电车，大约2小时便可抵达秩父铁路长瀞站。站台旁的木结构建筑从1911年车站启用以来使用至今，屋顶为红色，怀旧氛围拉满。



“岩叠”上岩石裸露（图片：大坂宽）

车站东侧有一条坡道，一路都是土特产店。顺坡下到河滩，就能看到河岸边的大片“岩叠”。岩石因地壳变动而隆起，岩缝纵横交错，看着像铺满了榻榻米（日语汉字为“叠”），故得名“岩叠”。我决定走这片绵延约600米的岩叠，去寻找磐座。



对岸的断崖效仿中国长江著名景点，起名“秩父赤壁”（图片：北崎二郎） 撮影＝北崎二郎

祈愿河流安宁的祭祀场所

秩父地区的荒川沿岸，自古就举办被称为“千垢离”的民俗活动。当地人在浅滩清洁身体，舀起水再泼出去，以祈愿河流安宁。每到夏天，长瀞居民会在河滩的巨岩上竖起竹竿，上面贴着名为“梵天”的“币束”（用细长纸条等做成的祭祀用具），大约有十人并排举行千垢离仪式。祭祀场所的岩石被当地人称为“梵天岩”。

岩石表面光滑，往上游走去，差点摔了几次。即将走到岩叠尽头时，梵天岩出现在河岸边缘。这块巨大的岩石，从平坦的岩叠上凸起，那与生俱来的厚重感，确实适合用来祭祀。

长瀞这个地名的含义，是希望河流的平静状态“瀞”长久保持下去。但从梵天岩上行100米处的“小泷之濑”却有湍流。我来的这天，降雨使水量增加，河水也变得湍急。

长瀞岩叠 地址：埼玉县秩父郡长瀞町长瀞 国家指定名胜天然纪念物长瀞溪谷南部的一片岩石地貌。该岩体是地下20至30千米深的高压高温形成的结晶片岩，露出地面时，因膨胀现象而产生了格子裂痕。这里四季分明，新绿和红叶交替装点山谷，乘船顺流而下也是一种乐趣。

采访/撰文/编辑：北崎二郎

标题图片：秩父 长瀞的“梵天岩”（大坂宽）

