秩父 观音院：大岩壁和鹫窟摩崖佛

黑白印象，朝圣之旅

日本人自古就认为，有“磐座”“神奈备”之称的自然物中寓居着神灵。摄影师大坂宽用黑白相机将它们定格在胶片上。这次介绍的是埼玉县西部一处在岩壁上雕刻有诸多佛像的圣地。

“十万八千佛”遍布岩壁

在日本的佛教朝圣之旅中，朝圣者每行至一处被称为“札所”的寺院圣地，都会留下写有自己姓名、地址和所求之事等的木牌“札”，以祈求保佑，并作为到访朝拜的证明；此外，还要让寺院在专用的册子上盖上红章，然后再前往下一座寺院。

山峦、巨岩、瀑布原本是向神灵祈祷的圣地，后成为修验道（融合汉传佛教、日本神道教、自然崇拜等众多信仰的混合性宗教——译注）的灵场，又与佛教融合，成为朝圣的对象。从平安时代至镰仓时代，佛教兴盛，观音菩萨信众犹多，供奉观音菩萨的寺院成为“札所”。历史悠久、广为人知的“秩父札所34处观音道场”的朝圣路线较为紧凑，约100公里，江户时代来此祈求保佑的信众络绎不绝。

鹫窟山观音院是秩父札所朝圣路线上的第31个道场，穿过山门后，是一条长长的石梯，有296级。

走走停停登上最后一级石阶，来到三面岩石环绕的寺院，正面屹立的观音堂犹如在巨大岩壁的怀抱之中。据介绍，岩壁是形成于大约1700万年前的砂岩层，至今仍保留了一层薄薄的“斜层理”，能看出沉积时水流留下的痕迹。

观音堂左后方垂落的“清净泷”瀑布落差约30米，水量很小。据说过去修验道信徒曾在此进行瀑布修行，可见当时水量应该较大，水流也更急。

瀑布左边的岩壁上是“鹫窟摩崖佛”，雕刻着许多高约18厘米的佛像。地下也保留着几层摩崖佛，这些佛像合起来俗称“十万八千佛”。雕刻时代不明，据推测是室町时代，当地还有传说称，其为弘法大师一夜之间雕刻而成。

站在古老神圣的寺院中，凝望巨大的岩壁，不禁让人感受到这处祈祷圣地自古延绵至今的力量与庄严。

鹫窟山观音院 本尊：圣观世音菩萨

地址：埼玉县秩父郡小鹿野町饭田观音2211 曹洞宗寺院位于海拔698米的岩峰——观音山的山腰处。据传说，镰仓初期武将畠山重忠在此地狩猎时，从鹫巢中发现一尊观音像，于是修建了这座寺庙。这里自古以来就是修验道灵场，是秩父札所中最险要的一处。

据说仅爬石梯就能消灾解难（摄影：大坂宽）

相传雕刻了摩崖佛的弘法大师像（摄影：大坂宽）

瀑布下方供奉着修验道信徒的保护神“不动明王像”（摄影：大坂宽）

采访/撰文/编辑：北崎二郎

标题图片：观音院的鹫窟摩崖佛（大坂宽）

