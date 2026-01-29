黑白印象，朝圣之旅

日本人自古就认为，有“磐座”“神奈备”之称的自然物中寓居着神灵。摄影师大坂宽用黑白相机将它们定格在胶片上。此次造访的是埼玉县秩父札所34观音灵场中的一处。那里自古就是山岳信仰的圣地，佛堂正坐落于岩盘的怀抱之中。

大岩壁自太古时代起守护人间

从秩父铁道浦山口站顺着河边的山路上行十多分钟，就来到秩父札所(*1)第28号——石龙山桥立堂。这条山路是通往武甲山的表参道，于是这里也成为登山客的歇脚处。

这里有一面高达80米的石灰岩大岩壁，让每一名到访游客感到震惊。大岩壁垂直耸立，雄奇峻拔，让人很容易想象到它自古就是人们祈拜的对象。据说，大岩壁下方凹陷的阴影处曾是古代人生活的地方。这里出土过绳文土器、弥生土器、土师器，可见从绳文时代初期到古坟时代后期都有人定居于此。

桥立堂建于江户时代中期，犹如镶嵌在大岩壁中一般。由于供奉的本尊是马头观音，因此在江户时代吸引了众多养马人的信仰。每到吉日，信众牵马而来，热闹非凡。如今，尽管农事和运输的主力已从马匹变成汽车，仍有人来祈求交通安全。

石龙山桥立堂 本尊： 马头观世音菩萨

马头观世音菩萨 地址：埼玉县秩父市上影森675 曹洞宗寺院坐落在秩父灵峰武甲山西山脚。寺院内有兼作食堂和小卖部的区域，还有咖啡馆等，常有登山客驻足。本堂建于1707（宝永四）年，不过据传创寺时间更早。 境内“桥立钟乳洞”直到近代仍是修验者的道场。他们将洞穴视为母胎，入洞进行身心再生的仪式“胎内潜”。现在，这里已成为风景名胜，是日本国内少有的竖穴型观光洞穴。此外，位于大岩壁下方的“桥立岩阴遗迹”曾是古人躲避风雨的家园。 这奇异的景观是石灰岩侵蚀而成的。远古时期，这里曾是海底，地层由珊瑚及其他物质形成，后来裸露出来。如今也成为一处备受关注的地质景点。

桥立堂犹如镶嵌在大岩壁中一般

在境内咖啡馆一边品味咖啡和冰淇淋，一边远眺大岩壁，别有一番乐趣

采访/撰文/编辑：北崎二郎

标题图片：桥立堂的大岩壁

摄影：大坂宽

