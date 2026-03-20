斋场御岳：琉球王国最崇高的圣地

黑白印象，朝圣之旅

Guideto Japan

摄影师大坂宽用黑白相机记录了那些被日本人奉为神灵寓居之地的自然景物。本篇介绍的是“斋场御岳”。那曾是琉球王国（1429-1879年）的祭祀场所，如今仍是冲绳本岛最崇高的圣地。

神灵所建、国王祭拜的圣域

在冲绳，神灵或祖先之灵降临之处被称为“御岳”。根据《中山世鉴》（1650年成书的历史典籍）中“琉球开辟之事”的记载，祖神阿摩美久自天而降，创建了七处御岳。

其中一处便是位于现在南城市知念久手坚的斋场御岳。在琉球王国时代，这里曾是国王巡礼仪式“东御回”路线上规格最高的参拜地，也是最高级别的神女闻得大君举行即位典礼的地方。我探访了这处传承自琉球王国的“有神的地方”。

传承历史悠久的自然和信仰之心

据传，在王国时代，只有王府相关女性才能进到斋场御岳的入口“御门口”内，其他人须在其外进行礼拜。

从御门口开始，石板铺就的参道向里延伸，通往六个参拜点。参道两侧，林木森然如盖。曾经，这里是一片幽深密林，白日天光也无法穿透。近代以后，滥砍滥伐与战火纷扰毁掉了旧时风貌。如今，树木重获新生，枝繁叶茂，圣地应有的庄严肃穆之气正逐渐恢复。

沿着参道前进，过了第一个参拜点“大库理”后，在丁字路口左转，尽头处是一块形状奇异的巨岩。硕大的钟乳石垂挂半空，其下岩荫里是用石块精心铺设的祭坛。这个参拜点叫“寄满”，在王府用语里本是厨房的意思，在此则意指“五谷汇聚之处”。据说，古人在这里用形似马的石头来占卜当年的农作物收成情况。

沿着原路返回到路口继续直行，就会遇到由一对巨岩相依而成的三角形洞隙。洞隙里面的石室便是参拜点“三库理”。岩壁上保留着祭拜天神降临的空域的“Chounohana”祭坛，以及“久高岛遥拜所”，但出于保护圣域的目的，目前禁止入内。在洞隙前，我看到一家三口正合掌祈拜，看样子是当地人。斋场御岳现在虽然已是旅游景点，但依旧是自琉球王国传承至今的祈拜圣地。

斋场御岳 地址：冲绳县南城市知念久手坚539 琉球王国宗教仪式“东御回”路线上规格最高的巡礼地，有大库理、寄满、Amadayuru-ashikanubi、Shikiyodayuru-amaganubi、三库理、Chounohana等六个参拜点，不到一个小时就能走完一圈。阳光从巨岩和亚热带植物的缝隙洒落，让人感受着古老的自然信仰，心生敬畏，归于寂静。 2000年，这里作为“琉球王国城址和相关建筑”的组成部分申遗成功，成为冲绳最具代表性的一处观光名胜，每年吸引来自日本国内外的游客达40万人次。与此同时，对于传承“东御回”传统的当地人而言，这里依然是心灵的故乡。

从斋场御岳可遥拜有着“神临之岛”之称的久高岛

大库理的意思是大客厅。岩石前面便是祈拜的场所

在三库理的前面放着一个罐子，用来接住从两块钟乳石滴下的圣水。每一处都是参拜点

出入口处装饰着吊灯扶桑，在冲绳人它常被装饰在神前和佛前

采访/撰文/编辑：北崎二郎

协助：南城市教育委员会

标题图片：三库理堪称斋场御岳的象征

摄影：大坂宽

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