斋场御岳：琉球王国最崇高的圣地
Guideto Japan视觉日本 文化 艺术
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
神灵所建、国王祭拜的圣域
在冲绳，神灵或祖先之灵降临之处被称为“御岳”。根据《中山世鉴》（1650年成书的历史典籍）中“琉球开辟之事”的记载，祖神阿摩美久自天而降，创建了七处御岳。
其中一处便是位于现在南城市知念久手坚的斋场御岳。在琉球王国时代，这里曾是国王巡礼仪式“东御回”路线上规格最高的参拜地，也是最高级别的神女闻得大君举行即位典礼的地方。我探访了这处传承自琉球王国的“有神的地方”。
传承历史悠久的自然和信仰之心
据传，在王国时代，只有王府相关女性才能进到斋场御岳的入口“御门口”内，其他人须在其外进行礼拜。
从御门口开始，石板铺就的参道向里延伸，通往六个参拜点。参道两侧，林木森然如盖。曾经，这里是一片幽深密林，白日天光也无法穿透。近代以后，滥砍滥伐与战火纷扰毁掉了旧时风貌。如今，树木重获新生，枝繁叶茂，圣地应有的庄严肃穆之气正逐渐恢复。
沿着参道前进，过了第一个参拜点“大库理”后，在丁字路口左转，尽头处是一块形状奇异的巨岩。硕大的钟乳石垂挂半空，其下岩荫里是用石块精心铺设的祭坛。这个参拜点叫“寄满”，在王府用语里本是厨房的意思，在此则意指“五谷汇聚之处”。据说，古人在这里用形似马的石头来占卜当年的农作物收成情况。
沿着原路返回到路口继续直行，就会遇到由一对巨岩相依而成的三角形洞隙。洞隙里面的石室便是参拜点“三库理”。岩壁上保留着祭拜天神降临的空域的“Chounohana”祭坛，以及“久高岛遥拜所”，但出于保护圣域的目的，目前禁止入内。在洞隙前，我看到一家三口正合掌祈拜，看样子是当地人。斋场御岳现在虽然已是旅游景点，但依旧是自琉球王国传承至今的祈拜圣地。
斋场御岳
- 地址：冲绳县南城市知念久手坚539
琉球王国宗教仪式“东御回”路线上规格最高的巡礼地，有大库理、寄满、Amadayuru-ashikanubi、Shikiyodayuru-amaganubi、三库理、Chounohana等六个参拜点，不到一个小时就能走完一圈。阳光从巨岩和亚热带植物的缝隙洒落，让人感受着古老的自然信仰，心生敬畏，归于寂静。
2000年，这里作为“琉球王国城址和相关建筑”的组成部分申遗成功，成为冲绳最具代表性的一处观光名胜，每年吸引来自日本国内外的游客达40万人次。与此同时，对于传承“东御回”传统的当地人而言，这里依然是心灵的故乡。
采访/撰文/编辑：北崎二郎
协助：南城市教育委员会
标题图片：三库理堪称斋场御岳的象征
摄影：大坂宽
版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。