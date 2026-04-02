琉球创世神的登陆地Yaharazukasa与滨川御岳
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迎来神灵的白色沙滩
琉球创世神阿摩美久从天界降临久高岛后，又登陆冲绳本岛，她上岸的海滩名为“Yaharazukasa”。这里被尊为琉球王国（1429-1879年）最神圣的场所之一，国王也曾到此参拜，祈求丰收。此次前去探访的Yaharazukasa，意为“平静圣地”。
这处圣地位于南城市百名海滩的北端。顺着沿海的农业用道“农道”——“阿摩美久路”一路向北，铺装路面的尽头是一片葱郁森林的入口。沿着右手边的沙土小路步行片刻，一片美丽的白色沙滩便映入眼帘。
浅滩上立着一块琉球石灰岩石碑，隐约可见上面刻有“ヤハラヅカサ”（Yaharazukasa）字样。涨潮时石碑没于海中，退潮后连石碑下放置的香炉都会重见天日，人们则沿着海上道路走到石碑跟前虔诚祈祷。从沙滩远眺，可以看到前方海面上的神岛——久高岛。
神灵暂居过的海边森林
回到农道，我走进幽暗的森林。矮坡上是一处广场，设有石墙围绕的祭拜场所。此处名为滨川御岳，相传为阿摩美久登陆后的暂居之地。“滨川”意为涌泉，祭拜场所旁边潺潺水声不绝于耳。相传神灵曾饮用这里的清泉，以消除疲惫。
祭拜场所的正面是崖壁，无数细叶榕的根系紧紧缠绕着巨岩。这震撼人心的景象仿佛彰显着此地的神圣。从岩壁的缝隙间看去，迎接神灵降临的美丽沙滩和蓝色海洋正闪烁着耀眼的光芒。
Yaharazukasa、滨川御岳
- 冲绳县南城市玉城百名（百名海滩北端）
Yaharazukasa位于冲绳本岛东南部，是一片面朝珊瑚礁的白色沙滩。根据1713年编纂的《琉球国由来记》记载，这里是阿摩美久登陆本岛之地，也是立在浅滩上的石碑的俗称。
海边森林里坐落着滨川御岳，据传是阿摩美久的一处临时居所。两处都是有历史渊源的圣地，琉球国王举行巡拜祭典“东御回”时曾亲临此地。南城市内还集中分布着阿摩美久修建的斋场御岳等“东御回”祭拜场所，至今巡礼者依然络绎不绝。
采访/撰稿/编辑：北崎二郎
标题图片：Yaharazukasa石碑和远处的久高岛（大坂宽）
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