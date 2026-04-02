琉球创世神的登陆地Yaharazukasa与滨川御岳

黑白印象，朝圣之旅

Guideto Japan

日本人自古崇拜有神灵寓居的自然物，摄影师大坂宽用黑白相机将它们定格在胶片上。本篇将探访传说中冲绳本岛最古老的圣地——“Yaharazukasa”和“滨川御岳”。

迎来神灵的白色沙滩

琉球创世神阿摩美久从天界降临久高岛后，又登陆冲绳本岛，她上岸的海滩名为“Yaharazukasa”。这里被尊为琉球王国（1429-1879年）最神圣的场所之一，国王也曾到此参拜，祈求丰收。此次前去探访的Yaharazukasa，意为“平静圣地”。

这处圣地位于南城市百名海滩的北端。顺着沿海的农业用道“农道”——“阿摩美久路”一路向北，铺装路面的尽头是一片葱郁森林的入口。沿着右手边的沙土小路步行片刻，一片美丽的白色沙滩便映入眼帘。

浅滩上立着一块琉球石灰岩石碑，隐约可见上面刻有“ヤハラヅカサ”（Yaharazukasa）字样。涨潮时石碑没于海中，退潮后连石碑下放置的香炉都会重见天日，人们则沿着海上道路走到石碑跟前虔诚祈祷。从沙滩远眺，可以看到前方海面上的神岛——久高岛。

神灵暂居过的海边森林

回到农道，我走进幽暗的森林。矮坡上是一处广场，设有石墙围绕的祭拜场所。此处名为滨川御岳，相传为阿摩美久登陆后的暂居之地。“滨川”意为涌泉，祭拜场所旁边潺潺水声不绝于耳。相传神灵曾饮用这里的清泉，以消除疲惫。

祭拜场所的正面是崖壁，无数细叶榕的根系紧紧缠绕着巨岩。这震撼人心的景象仿佛彰显着此地的神圣。从岩壁的缝隙间看去，迎接神灵降临的美丽沙滩和蓝色海洋正闪烁着耀眼的光芒。

采访/撰稿/编辑：北崎二郎

标题图片：Yaharazukasa石碑和远处的久高岛（大坂宽）

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