耸立在古琉球“御城”中的离别岩

黑白印象，朝圣之旅

Guideto Japan

摄影师大坂宽用黑白相机记录那些被日本人奉为神灵寓居地的自然景物。本篇记录的是屹立在冲绳本岛中部的浦添城遗址（浦添市），数百年来一直受人信仰的巨岩“离别岩”。

见证王朝兴衰与战祸的荒城

修建在丘陵上的浦添城，在13世纪左右成为统治冲绳本岛中部的英祖王的居城。到了14世纪，发展成规模宏大的石墙建筑“御城”，以瓦顶正殿为中心，被石砌城墙环绕。城址周边分布着英祖王等长眠的王陵“玉陵”，以及宅邸和村落等，被认为是琉球王国（1429年-1879年）首都首里城的原型。

浦添城早在1609年萨摩藩入侵琉球时被焚烧，后又因1945年冲绳战役及战后采石行为遭到损毁。如今早已不见昔日风貌，但据说遗址东端还保留着一尊神圣巨岩，参拜者络绎不绝。我决定前去一探究竟。

从问询服务处“浦添城玉陵馆”出发，走上平缓的坡道。沿石板古道（据称通往曾经的王都首里城）旁前行，来到一处高台广场。这片区域曾有过正殿和祭坛，四周有石墙围绕，其北侧便是悬崖。这里是冲绳战役中日美两军激烈交战过的“前田高地”，也因电影《血战钢锯岭》而闻名。

当时被美军称为“针岩”并定为攻击目标的，是耸立在该区域最高点的一块巨大石灰岩。它高约13米，从广场顺着林间小道一路向东就能看到。当地人称之为“分别岩”或“离别岩”，又因传说平安末期武将源为朝流落琉球而得名“为朝岩”。还有说法认为，这里是祭祀英祖王之子的场所，是《琉球国由来记》（1713年）中记载的祭坛“小城岳”。无论如何，这里自古就是圣域，据传曾有大量参拜者从远处首里等地前来朝拜。

日近黄昏，沐浴在柔光中的离别岩悠然独立。偶有微风掠过静谧的树林，覆盖在岩体上的绿叶随之轻轻摇曳。

离别岩（针岩） 地址：冲绳县浦添市前田2-11-15 浦添大公园内 矗立于浦添市内最高海拔148米之巅的石灰岩。从前田村仰望，其形肃穆庄严，自古就是信仰的对象。有传说认为琉球首位国王舜天的父亲是源为朝，因此近代以来此岩得名“为朝岩”。在前田高地战役（1945年4月25日-5月6日）中，这里成为日美两军的战场，“见证了战祸”，至今仍保留着炮击痕迹。2016年，梅尔·吉布森执导的电影《血战钢锯岭》再现了当时的惨状。在该电影大热的助推下，近年来也有外国人前来凭吊。 巨岩所在的浦添城据传是舜天、英祖、察度三代王统的居城，在三国时代（1322年前后-1429年）成为中山国的官厅所在地。城址附近还保留着英祖的陵墓。1989年，该城址被指定为日本国家历史遗迹，占地37.4万平方米的丘陵地带现已成为一座可供人亲近历史和自然的公园。城墙等遗迹的保护和修复工作仍在进行中。

广场上曾有一座高丽风格的瓦顶正殿（图片：大坂宽）

从浦添城遗迹的广场通往离别岩的小路，被茂密的南洋树木所覆盖（图片：大坂宽）

1597年，琉球国王尚宁修建的石板古道通往南南西3.5公里外的首里城（图片：北崎二郎）

石砌城墙在战后大部分已损毁，目前仍在修复中（图片：北崎二郎）

离别岩成为参拜之所（图片：nipppon.com日本网 编辑部）

采访/撰文/编辑：北崎二郎

标题图片：浦添城遗迹的巨岩“离别岩”（大坂宽）

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