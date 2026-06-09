耸立在古琉球“御城”中的离别岩
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见证王朝兴衰与战祸的荒城
修建在丘陵上的浦添城，在13世纪左右成为统治冲绳本岛中部的英祖王的居城。到了14世纪，发展成规模宏大的石墙建筑“御城”，以瓦顶正殿为中心，被石砌城墙环绕。城址周边分布着英祖王等长眠的王陵“玉陵”，以及宅邸和村落等，被认为是琉球王国（1429年-1879年）首都首里城的原型。
浦添城早在1609年萨摩藩入侵琉球时被焚烧，后又因1945年冲绳战役及战后采石行为遭到损毁。如今早已不见昔日风貌，但据说遗址东端还保留着一尊神圣巨岩，参拜者络绎不绝。我决定前去一探究竟。
从问询服务处“浦添城玉陵馆”出发，走上平缓的坡道。沿石板古道（据称通往曾经的王都首里城）旁前行，来到一处高台广场。这片区域曾有过正殿和祭坛，四周有石墙围绕，其北侧便是悬崖。这里是冲绳战役中日美两军激烈交战过的“前田高地”，也因电影《血战钢锯岭》而闻名。
当时被美军称为“针岩”并定为攻击目标的，是耸立在该区域最高点的一块巨大石灰岩。它高约13米，从广场顺着林间小道一路向东就能看到。当地人称之为“分别岩”或“离别岩”，又因传说平安末期武将源为朝流落琉球而得名“为朝岩”。还有说法认为，这里是祭祀英祖王之子的场所，是《琉球国由来记》（1713年）中记载的祭坛“小城岳”。无论如何，这里自古就是圣域，据传曾有大量参拜者从远处首里等地前来朝拜。
日近黄昏，沐浴在柔光中的离别岩悠然独立。偶有微风掠过静谧的树林，覆盖在岩体上的绿叶随之轻轻摇曳。
离别岩（针岩）
- 地址：冲绳县浦添市前田2-11-15 浦添大公园内
矗立于浦添市内最高海拔148米之巅的石灰岩。从前田村仰望，其形肃穆庄严，自古就是信仰的对象。有传说认为琉球首位国王舜天的父亲是源为朝，因此近代以来此岩得名“为朝岩”。在前田高地战役（1945年4月25日-5月6日）中，这里成为日美两军的战场，“见证了战祸”，至今仍保留着炮击痕迹。2016年，梅尔·吉布森执导的电影《血战钢锯岭》再现了当时的惨状。在该电影大热的助推下，近年来也有外国人前来凭吊。
巨岩所在的浦添城据传是舜天、英祖、察度三代王统的居城，在三国时代（1322年前后-1429年）成为中山国的官厅所在地。城址附近还保留着英祖的陵墓。1989年，该城址被指定为日本国家历史遗迹，占地37.4万平方米的丘陵地带现已成为一座可供人亲近历史和自然的公园。城墙等遗迹的保护和修复工作仍在进行中。
采访/撰文/编辑：北崎二郎
标题图片：浦添城遗迹的巨岩“离别岩”（大坂宽）
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