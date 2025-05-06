“京都南座”——中村鹰之资带你走进歌舞伎的世界

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日本京都，是歌舞伎始祖出云阿国第一次表演歌舞伎的地方，也是歌舞伎剧场“南座”的所在地。2024年年底，我们见到了连续两个月登台演出的歌舞伎新星中村鹰之资，25岁的他为我们讲述了这座有着400年历史的剧场的魅力。

本名渡边大，1999年4月生于东京，是人间国宝五代目中村富十郎的长子，毕业于学习院大学经济学部。2001年以“中村大”之名初登舞台，2005年参演歌舞伎《鞍马山誉鹰》，展现了初代中村鹰之资的风采。

河原町：孕育了歌舞伎的文化之乡

“四条河原被誉为歌舞伎的发祥地，南座就坐落在此。对歌舞伎演员来说，南座无疑是个特别的剧场”，中村鹰之资介绍道。

南座剧场位于京都市东山区，在横跨鸭川的四条大桥东端南侧。剧场旁边的神社，供奉着日本七福神中掌管艺术的女神弁财天。



在南座剧场天台，中村鹰之资望着四条河原，其身后有一座供奉弁财天的小神社（不对外开放）

2024年11月下旬，记者采访了热播电视剧《有顶天家族》的主角中村鹰之资。天气骤寒，四条大桥下却仍游人如织。12月，中村鹰之资将参演南座剧场每年一次的大型演出“吉例颜见世公演”(*1)。

中村每天排练都要前往四条河原，他说：“沿着鸭川去往剧场的路上，可以看到充满文艺气息的店铺，音乐声传入耳中。有句话说，人们聚集的河流与桥梁，就是文化和文明诞生的地方。我每天都能感受到这点。在古代，这里是交通要道，想必更加热闹。直到今天，南座附近还有祇园、宫川町等繁华街区。过了四条大桥，在先斗町和木屋町，有许多颇有格调的料理店和酒吧。正是在这样既热闹又小资的环境中，歌舞伎的剧目和艺术性得以不断打磨出新。”



南座剧场内，歌舞伎演员走过“花道”登上舞台（图片：松竹）



在南座剧场一层观众席，中村鹰之资讲述对南座的情怀

仅存的幕府认证歌舞伎剧场

南座的历史可以追溯到歌舞伎始祖出云阿国的故事。

江户初期的史书《当代记》记载，阿国曾是出云大社的巫女，后到京都，于1603年首次表演了“歌舞伎舞蹈”。之后，阿国在京都市上京区的北野天满宫搭建舞台进行表演，其舞蹈风靡一时。



四条大桥东端北侧的“出云阿国雕像”。说明文字上写着“在四条河原，以前卫的男装扮相表演了‘歌舞伎舞蹈’”（左）；南座西墙立有“阿国歌舞伎发祥地之碑”（右）

此后阿国四处巡演，还被邀请到江户城表演。为蹭阿国的热度，各地纷纷涌现歌舞伎剧团。在歌舞伎发祥地京都，四条河原一带建起许多官方认可的剧场，热闹非凡。日本元和年间（1615-1624年），幕府在京都的代表“京都所司代”向其中7座剧场颁发了官方认证，但女扮男装的“女歌舞伎”表演被视为扰乱风气而被官方禁止。后来，歌舞伎逐渐演变为男女角色均由成年男子表演的“野郎歌舞伎”。

18世纪，火灾频发导致剧场越来越少，江户时代后期，仅剩下以四条通相隔、位于八坂神社旧参道上的“南剧场”和“北剧场”。1893年，北剧场倒闭，幕府认证的剧场仅剩南座一家。



南座剧场庄重的外观，体现了日本桃山时代的建筑风格（左）；房顶上的台架物体“橹”，是南座得到江户幕府公认的证明（右）（摄于2024年11月）

昔日的小剧场氛围依旧

1906年，松竹公司收购南座，1929年建成钢筋混凝土5层楼高、桃山风格的雅致建筑。此后，南座的建筑多次翻新并保存至今，1996年被日本政府列入物质文化遗产。

2016年1月至2018年10月，为抗震加固，南座剧场闭馆进行了大规模翻修，这也是南座最近的一次翻修。竣工后，为纪念“南座发祥400年 南座新开幕”，剧场于11月至12月举办了为期两个月的吉例颜见世公演。二代目松本白鹦、十代目松本幸四郎、八代目市川染五郎在此宣布继承师名，受到关注。



2018年，吉例颜见世公演首日。剧场外的挂牌上有松本白鹦、松本幸四郎、市川染五郎等重量级演员的名字，阵容豪华（图片：时事社）

如今，南座的观众席有1082席，相比东京的歌舞伎座（1964席）和新桥演舞场（1428席）规模较小。不过，在中村鹰之资的眼中，南座保留着昔日剧场的韵味，是感受歌舞伎起源的艺术殿堂。

“南座的外观独具风格，剧场大厅以朱红色为主调，和复古的照明相得益彰，舞台和观众席紧凑和谐。对歌舞伎演员来说，歌舞伎座是最佳主场，不过相比传统意义上的演出小剧场，它稍显庞大，更像个大剧院。站在南座剧场里，历史的空间感和氛围感扑面而来，正是在这里，传统的表演剧目和表演形式应运而生。”



从歌舞伎迷们偏好的三层座席上看剧场。舞台上方中央的圆弧形“唐破风”装饰是南座的代表性元素之一（图片：松竹）



中村鹰之资说自己很喜欢南座的大厅。墙上的《劝进帐》画作描绘了大正时期的南座公演盛况

初次登台南座，被观演阵势所震撼

中村鹰之资首次登上南座舞台是19岁，正值南座翻修后于12月举行吉例颜见世公演。他回忆道：“当时整个城市充满了节日氛围，观众席座无虚席，我很紧张。”

颜见世公演被誉为“戏剧界的新年”。过去，许多剧场与歌舞伎演员每年签订1次合约，合约期限为11月至次年10月末。为展示新的演员阵容，每年11月举行的颜见世公演至关重要，其中南座的历史最为悠久。

1913年，松竹公司获得歌舞伎座的经营权后，作为“东西联合大歌舞伎”，分别于11月在歌舞伎座、12月在南座举行颜见世公演。即便如今不再需要每年签约，松竹作为大力支持歌舞伎的唯一企业仍坚守着这一传统。



2024年年底，中村鹰之资连续两个月在南座进行歌舞伎表演。图为中村在《有顶天家族》和“吉例颜见世公演”的海报前

在歌舞伎发祥地稳步前行

中村鹰之资11岁时，身为“人间国宝”的父亲第五代中村富十郎离世，此后他前往南座的机会减少。但父亲和祖父（第四代）的墓地都在京都，所以他对京都并不陌生。尽管如此，颜见世公演期间京都展现出的城市魅力在他看来格外不同，“花街总见”让他尤为惊叹。

为提高艺术修养，艺妓和舞妓会组团观看颜见世公演，这就是“花街总见”。京都5条花街的艺妓和舞妓全员出动前往南座，她们身着华丽和服在高出周围的特别座席上成排入座的场面实为惊艳。据说，观戏时艺妓们习惯佩戴仿照演员名牌制作的发簪，为了让喜欢的演员在簪上签名，她们在幕间休息时还会来到后台的演员休息室。



2022年到南座剧场观看吉例颜见世公演的舞妓们（图片：共同社）

“第一次参加颜见世公演时，我和著名演员中村雁治郎前辈共用一个休息室，其间许多舞妓涌来，让我甚是惊讶，心想“这也太夸张了，不愧是颜见世……”。同时，我也感受到京都的文化传统依然鲜活。对演员来说，南座虽繁华，但这里汇聚了眼光独到的观众。尽管已多次参加颜见世公演，对这里十分熟悉，但我仍是以全新挑战的心情而全力以赴的。希望2025年借参观大阪世博会之机，大家也能顺道来承载着京都和歌舞伎历史的南座看看。”



中村鹰之资在《有顶天家族》中饰演主角，也有了自己专用的后台休息室



2025年正月中村鹰之资出演了“新春浅草歌舞伎”

京都南座

图片：松田忠雄

妆造：花井菜绪（JOUER）

采访/撰文：土师野幸德（nippon.com 日本网 编辑部）

标题图片：中村鹰之资坐在南座的上下场通道“花道”上

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