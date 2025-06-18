梅雨时节，游雨中寺庙，赏绣球花海

镰仓漫步，古都掠影

Guideto Japan

镰仓的春天是梅与樱的季节，而进入梅雨季后，绚烂多姿的绣球花又将这座古都装点得别有一番韵味。本期，让我们跟随古都摄影师的镜头，去探索镰仓那些或著名或小众的绣球花观赏地。

“绣球花寺”始于镰仓

镰仓的寺庙与神社以四季缤纷的花卉而闻名。其中，在梅雨季迎来最佳观赏期的绣球花人气尤高。

位于北镰仓的明月院，是日本众多“绣球花寺”的“始祖”。早在50多年前，遍布寺庙院落的绣球花海便已声名远扬，引领了日本各地神社、寺院种植绣球花的风潮。



圆球型“姬绣球花”开满石阶两旁

让我们先到这座“绣球花寺”的“始祖”一探究竟吧。明月院的绣球花人气极高，即使烟雨朦胧，寺内也依然人潮涌动，因此推荐大家在刚开门或快闭寺时前往。

约2500株日本特有的绣球花品种“姬绣球花”在这里争相绽放，汇成一片深浅渐变的蓝色“海洋”，为整座寺院带来沁人心脾的清凉。这种光景被人称为“明月院蓝”，其中，从售票处通向中门的古老石阶两侧，绣球花花团锦簇，满目青蓝，是很有人气的打卡景点。

虽说大名鼎鼎的绣球花引人入胜，但本堂后庭园的花菖蒲田别有一番美丽，在雨中分外婀娜，也是不容错过的景点。此外，本堂前的枯山水庭院中，红色的皋月杜鹃也竞相绽放，整座寺院就像一座漂亮的花园，诉说着梅雨时节的浪漫密语。



满园盛开的花菖蒲十分壮观。庭院仅在花期对外开放

明月院铁路道口（镰仓第三道口）对面的净智寺同样值得一去。净智寺是赫赫有名的禅寺，却很少有人知道这里也是观赏绣球花的绝佳去处，因此你可以在幽闲宁静的环境中细细赏花。



净智寺的平顶绣球。现在，这些绣球花被修剪得比照片中更加紧凑饱满

大门前的池塘边，平顶绣球(*1)热情地欢迎着游客的到来。从此处通往山门（钟楼门）的缓坡石阶已明显磨损，诉说着漫长的历史，与短暂绽放的繁花交织成一副对比鲜明的画卷。除了欣赏花景，净智寺的山门也是一大看点，它的二层悬挂着梵钟，这种样式的山门在镰仓仅此独有。

参拜本堂后，继续向寺院深处走去，便能发现在岩崖上悄然绽放的苦苣苔。走近细看，紫色的小小花瓣如同点点繁星，可爱动人。



去寻找那些开在岩壁背面的苦苣苔，也是一大乐趣

从鲜为人知的景点，到堪比明月院的名胜



报国寺内生长着约2000棵孟宗竹

从闹市区沿金泽街道向东走，便可到达报国寺，它以镰仓最美竹林而闻名。这里也是鲜为人知的绣球花观赏地，绣球花在长满竹子与苔藓的庭院各处绽放，与石佛相映成趣，景色别具一格。寺内还设有茶席，供游客一边品抹茶、一边赏竹林庭院，充分感受日本的传统风情。



盛开在石佛背后的蓝紫色绣球花

搭乘江之电列车，还可以前往与明月院齐名的长谷寺。与统一栽种姬绣球花的明月院不同，长谷寺的绣球花，品种多达40余种，它们的花期不尽相同，陆续盛开，令长谷寺的赏花期变得更长，绚丽缤纷的色彩也给人留下更为华美的印象。



长谷寺的“绣球花小路”上，约有2500株绣球花在斜坡上竞相盛开。参观此处需另付入场费

长谷寺亦有开满绣球花的石阶路，吸引着大量游客。由于寺方采取限流措施，需凭整理券排队参观，因此建议你在网上提前预约。沿石阶登上高处，可以透过花海眺望由比滨美景，感受镰仓作为独一无二的“海滨古都”的独特魅力。



长谷寺的山号为“海光山”。登上200级石阶，无愧于“海光山”之名的壮丽景色尽收眼底

图片/撰文：原田宽

标题图片：长谷寺绚烂多姿的绣球花丛（原田宽）

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