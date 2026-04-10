镰仓大佛：四季皆美景的古都之象征

镰仓漫步，古都掠影

Guideto Japan

端坐于天地之间的高德院大佛，历尽风霜数百年，一直是古都镰仓（神奈川县）的默默守望者。这座露天大佛，在季节更替、天气变化与时序流转中，呈现出迥然不同又各具魅力的面貌。

历经灾难与风雨考验的大佛

高德院的主佛“铜造阿弥陀如来坐像”是镰仓唯一一座被认定为日本国宝的佛像，作为古都的地标，被人们亲切地称为“镰仓大佛”，吸引着络绎不绝的游客。这是一座鎏金铜佛像，总高13.35米，总重量达121吨，与奈良东大寺卢舍那佛并称“国宝大佛”双璧。



秋日，绚烂黄色银杏映衬着大佛

与安置在佛殿内的奈良大佛不同，镰仓大佛是露天坐佛。13世纪中叶建造之初，镰仓大佛也曾供奉于大佛殿内，相传在14至15世纪间，大佛殿因遭遇强风、地震而坍塌，只有佛像留存下来。据说，如今大佛周围供参观者坐下小憩的巨石，便是当年佛殿遗存下来的基石。



大佛殿的基石直径达两米

长期以来，人们一直不清楚在没有重型机械的年代，如此巨大的铜像是如何铸造的。而近年来的考古研究发现，当时采用了“分铸法”。工匠们将佛像整体分为七段，从下往上逐段铸造，在每段铜像铸成后用土覆盖以固定铜体，并反复进行这一过程。

从底座背面进入佛像内部，可以看到各段之间的接缝。此外，佛像背部的窗户，一般认为是为完工后从佛像内部运出土石和工具而设计的。



背部的窗户如今被用作采光天窗



在大佛内部，接缝清晰可见

据说在造立之初，佛像通体覆以金箔，然而在漫长岁月的风吹雨打中，金箔早已剥落殆尽，裸露出青铜本色。不过，仔细观察大佛右颊，仍可见少许残留的金箔，依稀映照出其往昔的辉煌。



金箔的痕迹

露天大佛独有的四季之美

昔日金灿灿的雄伟身躯虽已不复存在，令人惋惜，但也正因它是一座露天佛像，得以与寺内四时花木交相辉映，更添魅力。春天有烂漫的樱花点缀，夏季有摇曳的紫薇相衬，秋日金黄的银杏叶与红枫共舞，犹如时令供花般装扮于大佛周围。



阳春粉樱



初夏新绿



盛夏紫薇



晚秋红枫

露天大佛亦随天气变化而展现出迥异魅力。人们熟悉的画面或许多是以蓝天白云为背景的，但雨中的大佛则显得更为孤高静穆。镰仓冬季少雪，可一旦披上银装，大佛更显庄严，令人敬畏。



被雨水打湿的参道



冬天，如果幸运的话，还能邂逅银装素裹的大佛

此外，你还可以留意一下大佛在一天当中随着时间推移而微妙变化的表情。到了下午，阳光洒在面向南方的大佛的右颊上，残留的金箔闪闪发亮。

冬季日落较早的时候，在闭门前的片刻时光里，大佛在亮起的灯光中宛如浮现于夜空；若恰逢明月当空，更是呈现出一片神秘而令人凝息的景象。



沐浴在灯光中的大佛与远处的明月

摄影/撰文：原田宽

标题图片：晴空下的大佛

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