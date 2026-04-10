镰仓大佛：四季皆美景的古都之象征
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历经灾难与风雨考验的大佛
高德院的主佛“铜造阿弥陀如来坐像”是镰仓唯一一座被认定为日本国宝的佛像，作为古都的地标，被人们亲切地称为“镰仓大佛”，吸引着络绎不绝的游客。这是一座鎏金铜佛像，总高13.35米，总重量达121吨，与奈良东大寺卢舍那佛并称“国宝大佛”双璧。
与安置在佛殿内的奈良大佛不同，镰仓大佛是露天坐佛。13世纪中叶建造之初，镰仓大佛也曾供奉于大佛殿内，相传在14至15世纪间，大佛殿因遭遇强风、地震而坍塌，只有佛像留存下来。据说，如今大佛周围供参观者坐下小憩的巨石，便是当年佛殿遗存下来的基石。
长期以来，人们一直不清楚在没有重型机械的年代，如此巨大的铜像是如何铸造的。而近年来的考古研究发现，当时采用了“分铸法”。工匠们将佛像整体分为七段，从下往上逐段铸造，在每段铜像铸成后用土覆盖以固定铜体，并反复进行这一过程。
从底座背面进入佛像内部，可以看到各段之间的接缝。此外，佛像背部的窗户，一般认为是为完工后从佛像内部运出土石和工具而设计的。
据说在造立之初，佛像通体覆以金箔，然而在漫长岁月的风吹雨打中，金箔早已剥落殆尽，裸露出青铜本色。不过，仔细观察大佛右颊，仍可见少许残留的金箔，依稀映照出其往昔的辉煌。
露天大佛独有的四季之美
昔日金灿灿的雄伟身躯虽已不复存在，令人惋惜，但也正因它是一座露天佛像，得以与寺内四时花木交相辉映，更添魅力。春天有烂漫的樱花点缀，夏季有摇曳的紫薇相衬，秋日金黄的银杏叶与红枫共舞，犹如时令供花般装扮于大佛周围。
露天大佛亦随天气变化而展现出迥异魅力。人们熟悉的画面或许多是以蓝天白云为背景的，但雨中的大佛则显得更为孤高静穆。镰仓冬季少雪，可一旦披上银装，大佛更显庄严，令人敬畏。
此外，你还可以留意一下大佛在一天当中随着时间推移而微妙变化的表情。到了下午，阳光洒在面向南方的大佛的右颊上，残留的金箔闪闪发亮。
冬季日落较早的时候，在闭门前的片刻时光里，大佛在亮起的灯光中宛如浮现于夜空；若恰逢明月当空，更是呈现出一片神秘而令人凝息的景象。
摄影/撰文：原田宽
标题图片：晴空下的大佛
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