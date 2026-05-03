Guideto Japan

宪法纪念日，‌是为纪念《日本国宪法》于1947年5月3日施行而自1948年起正式成为的日本法定节日。

各地举办集会或研讨会

每年的这一天，护宪派与修宪派通常会举办集会或研讨会，就宪法内容及日本的发展方向展开辩论。护宪派主张，现行宪法是和平宪法，其第9条宣示了“放弃战争、不保持战力”；而修宪派则要求修改第9条，制定“自主宪法”并明确写入自卫权。此外，日本各大报纸会在当天例行推出特刊，对宪法修改及现行宪法的意义等进行报道。

战后制定宪法时，日本政府还曾考虑过将明治天皇的生日11月3日定为宪法纪念日。但是，当时驻日盟军总司令部（GHQ）不希望将明治天皇与新宪法相关联，因而最终将宪法施行日的5月3日确定为“纪念日本国宪法施行并期待国家发展”的节日。而11月3日则在之后被定为另一个节日“文化日”。

标题图片：东京的国会议事堂（PIXTA）

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