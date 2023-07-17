长崎 五岛列岛：奇特的赛会活动和大自然美景

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奇特的赛会“Hetomato”

小岛上总是有着许多奇异的传统风俗——在开始环岛摄影数年后，我确信了这一点。或是因为这些四面环海的岛屿在离群索居中孕育出独特的文化，每个岛上的节庆活动都极富当地特色。有的热火朝天，男人们赤膊上阵，激烈对抗；有的寥寥数人，场面离奇。这些年里，我见识了许多堪称奇异的赛会活动。



从中道岛矢坚目的对岸，眺望被夕阳染红的大海和天空

就我个人来说，其中最具吸引力的，是长崎县五岛列岛之一的福江岛下崎山地区自古流传下来的“Hetomato”。要说这个旧历年正月的节庆活动的奇特之处，就在于它的起源和语源一直都是个谜。就连五岛市的官网上也只写着“不明”二字。在传承的过程中，人们并未试图拼凑一些关于其来源的假说，这让我感到一种大丈夫气概，并为此而一直心怀好奇。为了亲眼目睹这个神奇的活动，我在其举办日——1月的第三个星期日开车前往福江岛。



在拍摄Hetomato时，摄影师黑岩正和的脸上也被当地人涂上了烟灰

赛会活动，令人眼花缭乱

在白滨神社举行的“宫相扑”为Hetomato拉开了序幕。相扑结束后，两名身着华丽和服的女子登上酒桶并打起了板羽球。接下来，身上涂着烟灰的男人们开始了“蹴球”，激烈地争夺起用草绳编成的草球。各项活动紧锣密鼓，环环相扣，作为摄影师，也必须全神贯注，才能跟上节奏。



盛装打扮的女子站到酒桶上，打起了板羽球，这种场面很是奇妙



穿着兜裆布的男人们奋力抢夺草球

在“蹴球”过程中，围观者们也会被涂上名为“Hegura”的烟灰，以至于妇女们四散躲避，孩子们则被吓得哭个不停。正在拍摄的我也被抹上了不少烟灰，据说这样一来一年里就可以无病无灾了。



一名女子脸上被抹上了烟灰，据说这样可以保佑人们远离疾病和灾祸

当重达350公斤的大草鞋出场时，赛会活动便迎来了最高潮。岛上身强力壮的小伙子们抬着大草鞋在村中缓缓行进，围观的女性们则张皇失措地逃离。这也难怪，因为未婚女子若被抓住，她会被放到大草鞋上，然后猛地被抛向空中。



一名又一名女性坐在大草鞋上，被穿着兜裆布的男人们抬起



男人们抬起载着女子的大草鞋在村子里游行

在我眼前，一名女子被抓住了。从她拼命逃跑的样子和被抓住时那懊悔的表情来看，这项活动对于单身女性来说大概不是什么乐事。一名又一名女子坐在草鞋上，由男人们扛着在村中游行，这种离奇的光景的确只能在小岛的赛会活动上见到。即便如此，一想到这种习俗自古传承，历史悠久，不禁深感奇特。雄壮中充满了浓浓的人情味，每个人脸上洋溢着笑容。当地人将这些原本在不同日子举行的活动集中到了一天，因此呈现出令人眼花缭乱的各种奇特场面。



一个男孩儿脸上被涂满烟灰，放声大哭，孩子的父亲则欣慰地看着他

五岛列岛，新春景色格外美丽

在举办Hetomato的新春，五岛列岛还有很多独属于这个时节的美丽风光。由于一年当中此时的空气最为澄澈，所以朝霞和晚霞可谓绝美。若站在上五岛中通岛的有川湾畔，可以俯瞰船舶在星罗棋布的小岛间穿梭，画面极美，让人不禁忘记时间的流逝。



日落前的有川湾，晕染上梦幻般的色彩

在年末年初大批村民返乡之际，中通岛的青方神社会在年初举办成人仪式。岛上的年轻男女身着盛装，以全新的决心步入成年人的行列。同在一月，既能目睹城市中鲜有的气氛庄重的成人仪式，又能体验热火朝天的奇特赛会，可谓是五岛列岛独有的魅力。



成人仪式上气氛庄重，步入成人队伍的年轻男女们神情中流露出一丝紧张

大陆文化与当地传统相交融的盂兰盆节活动

在五岛列岛，四季都有各不相同的魅力，其中夏日更是别具一格。岛上有平浅清澈的福江岛高滨海水浴场等许多美丽的海滩。细腻的白沙，连绵的青山，由浅到深渐变的蓝色大海……在这里，可以近距离感受自然雕琢出的壮阔景观。此外，除了大海，还有的Dondon渊瀑布等可以享受森林浴的很多好去处。



高滨海水浴场周围绿树掩映，海水澄澈清透，是“日本百大海滨”之一



福江岛的Dondon渊瀑布是当地孩子们夏天里玩耍的大好去处

五岛列岛上最著名夏日节庆活动，当属盂兰盆节时各地举行的念佛舞。“Chankoko(福江岛)”“Omonde（嵯峨岛）”“Oneonde（富江町）”“Kake舞（玉之浦）”……不同地区叫法各不相同，但都少不了用钲和太鼓伴奏。人们穿着各具特色的传统服饰，合着打击乐器的节奏与歌声起舞，充满异域风情，令人为之振奋。这些岛屿不愧是曾经面向大陆开放的门户，从舞蹈中就可以感受到它繁荣的历史。



逝者离去后的第一个盂兰盆节，人们为超度亡灵在家门口跳起“Chankoko”念佛舞



Omonde念佛舞，人们身着色彩鲜艳的服饰，将太鼓锤得震天响

丰饶的自然、令人叹为观止的四季美景、洋溢着异国情调的奇特的节庆活动，五岛列岛将它的多面美感展现在人们面前，是一个充满历史和浪漫气息的地方。每次前往，我总能被它的深奥内涵所震撼，并在回程的渡轮上发誓下次还要再来。



Oneonde念佛舞，将对逝者的思念寄托在舞蹈中

摄影/撰文：黑岩正和（96BOX）

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