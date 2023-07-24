日本三景 松岛：乘船欣赏群岛美景

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乘坐“仁王丸”环游松岛湾

由260余座大小不同的岛屿组成的“松岛”和京都北部的“天桥立”、严岛神社所在的广岛县“宫岛”并称为“日本三景”。自日本最早的和歌集《万叶集》开始，松岛就是被众多诗人咏诵的名胜。江户时代，被誉为“俳圣”的俳句诗人松尾芭蕉在游记《奥州小道》中，曾盛赞这里是自己最喜欢到访的地方。

乘坐观光船是欣赏松岛风景的好方式。在船上，可以一边听广播讲述“仙台藩主伊达政宗钟爱的岛屿”等历史故事，一边在海上近距离欣赏岛屿的风光。



伊达政宗兴建的佛堂五大堂，是松岛的代表性建筑（图片：宫城县经济商工观光部观光科）

观光船码头“观光栈桥”位于松岛的代表性建筑五大堂附近。运营方是松岛巡游观光船公司，其中，约50分钟绕松岛湾一周的经典路线“仁王丸路线”很受游客欢迎。除了在售票处购票外，你还可以在网上预订，享受折价优惠。



第三仁王丸（图片：松岛巡游观光船公司）



建议你乘坐“仁王丸”欣赏松岛美景

从上午9点至下午4点，每天共发8班船（冬季每天7班），除了天气恶劣无法出海的日子外，全年无休。观光船有两种：容纳300人的“仁王丸”和容纳400人的“第三仁王丸”。观光船的二层宽敞豪华，视野极佳。



观光船二层是沙发座，宽敞舒适

从观光栈桥出发的游船离开五大堂，穿过架着红色大桥的福浦岛，然后驶过两岛并立的“双子岛”。继续海中行驶，就能看到因深受“独眼龙”伊达政宗喜爱而闻名的“千贯岛”。伊达政宗曾笑言：“谁能将这座岛带到我的宅邸，我便赐他千贯赏钱”，这座岛就由此而得名。



令伊达政宗深深着迷的“千贯岛”（图片：松岛观光协会）

海浪雕刻出景象各异的岛屿



拥有4个“拱门”的钟岛（图片：宫城县经济商工观光部观光科）

继续向湾内行驶，便能看到“材木岛”“钟岛”“仁王岛”等松岛湾的代表性岛屿。特别是仁王岛，在海浪经年累月的侵蚀下，形成了奇特的样貌，很像正在抽雪茄的仁王，令人过目难忘。通过这一带后，观光船折返，先后穿过位于盐灶市的“桂岛”和“寒风泽岛”等，当千贯岛再次映入眼帘时，终点就近在面前了。



形似仁王像的仁王岛（图片：宫城县经济商工观光部观光科）

此外，松岛巡游观光船还提供短时间环绕松岛湾的B路线（约25分钟）和C路线（约40分钟），非常适合时间有限的游客。

【DATA】

松岛巡游观光船

地址：宫城县宫城郡松岛町松岛町内85

交通：从JR松岛海岸站出发，步行约7分钟

TEL：022-354-2233

营业时间：仁王丸路线/上午9:00至下午4:00（11月至3月营业至下午3:00，黄金周和暑假营业至下午4:30）

休息日：无（恶劣天气停航）

费用：仁王丸路线为成人1500日元，儿童半价；2层成人2100日元，儿童半价

多语种服务：英语/中文（简体、繁体）/韩语三语种宣传册，船内英语广播导览（也可为团体游客提供中文、韩语服务），英语/中文（简体、繁体）/韩语/法语/俄语/西班牙语等多语种信息设备

周边景点

福浦岛



通红的桥和碧蓝的海与绿林交相辉映，形成了福浦岛独有的美景（图片：松岛观光协会）

若想从海上欣赏松岛风景，也可以前往福浦岛。福浦岛位于松岛海岸以东，面积约6公顷，通过252米长的朱漆桥与陆地相连。岛上建有散步道，不到1小时就能走完一圈，随处远望，都能收获极美的景致。这里植被丰富，约有250种植物，还有贝冢、供奉日本神话中的七福神之一辩财天的祭堂等历史悠久的古迹，闲庭漫步岛上，别有一番风趣。

【DATA】

地址：宫城县松岛町松岛仙随39-1

交通：从“JR松岛海岸站”出发，步行约15分钟

TEL：022-354-5708（松岛町产业观光科）

营业时间：上午8:00至下午5:00（冬季营业至下午4:30）

休息日：无

门票：成人200日元，儿童半价

多语种服务：英语/韩语/中文（简体、繁体）三语种官网（松岛观光协会）

采访/撰稿：SHOE PRESs

标题图片：在松岛湾航行的观光船（宫城县经济商工观光部观光科）

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