日本三景 松岛：松岛四大观，从不同角度领略松岛之美

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松岛是著名的日本三景之一，从不同的角度，可以领略到截然不同的景色。其中，“松岛四大观”以最佳观景点而闻名。这是江户时代后期，仙台藩的儒学家舟山万年选定的观景地，每个景点还有一个贴切的名字，分别是被称为“壮观”的大高森（东松岛市）、“丽观”富山（松岛町）、“伟观”多闻山（松岛町）和“幽观”扇谷（七滨町）。从这4处高地眺望到的松岛景色，会给你留下截然不同的印象，因此近年来，自驾游遍“四大观”的游客越来越多。



从地势较高的大高森俯瞰松岛美景

松岛四大观中最具生机的风景“壮观”

大高森海拔105.8米，位于东松岛市宫户岛的中心处。山顶的视野没有任何遮挡，尽收眼底的整个松岛湾景色，蔚为壮观。许多人盛赞这里是湾内首屈一指的观景地，你可以坐在山顶的长椅上，陶醉到壮美的景色之中，来放松一下身心。

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从富山观音堂俯瞰优美的“丽观”



错落有致的大小岛屿（图片：松岛观光协会）

离开松岛町中心，沿着富山狭窄的林间小路前行，便到了大仰寺。山顶供奉着奥州三观音之一的富山观音。郁郁葱葱的柳杉、松树和冷杉林中，设置了富山观景台的凉亭，只有这里视野极为开阔。站在静谧的寺庙庭园中俯瞰优美的“丽观”，会让你不知不觉中忘记时间的流逝。

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在扇形海湾眺望日出胜地“幽观”



观赏朝阳从海湾远处升起的绝佳景点（图片：松岛观光协会）

沿着松岛湾向利府方向行驶，从国道45号线的引导牌处进入森林，就来到了停车场。在这里下车，登上略显陡峭的石阶，就到了山顶的观景台。从这里眺望松岛湾，海湾看似扇形，故名“扇谷”。在四大观中，这里被人们称为“幽观”，是观看日出的著名景点。到了秋天，红叶将山野染得鲜红，气氛幽玄莫测。

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欣赏壮丽的松岛景色和来往船只的“伟观”



经过多闻山，船只驶向盐釜港（图片：宫城县经济商工观光部观光课）

多闻山观景地位于七滨町仙台火力发电厂附近。沿着停车场的斜坡向下走，便能在森林中看到一个小小的毘沙门堂。展望台就位于佛堂后方，从这里望去，松岛湾景色壮丽雄伟，故名“伟观”。你还可以将马放岛、地藏岛等大小岛屿和在岛屿间穿梭往来的船只尽收眼底，沉浸在有别于从松岛町看到的景色中，定会让你感到别有一番风情。

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【周边景点】

西行归去之松公园



春天，西行归去之松公园是松岛首屈一指的赏樱胜地（图片：松岛观光协会）

这座能一览松岛湾美景的公园因其独特的名字而闻名。相传，平安时代后期的和歌诗人西行法师在这里的松树下与一名童子相遇，因在禅问答(禅的修行法之一——译注)中败给童子，故而放弃前往松岛，由此得名“西行归去之松公园”。园内种有大量樱花，每年4月中旬至下旬，在这里可以同时饱览盛开的樱花和松岛美景，因此深受游客喜爱。

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采访/撰稿/摄影：SHOE PRESs

标题图片：有着大大小小岛屿的松岛风景（图片：宫城县经济商工观光部观光课）

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