日本三景 松岛：与伊达家族渊源深厚的寺庙

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日本东北地区最古老的桃山建筑“五大堂”



伫立在木桥对岸小岛上的佛堂

日本著名的俳句诗人松尾芭蕉曾造访松岛，并在游记《奥州小道》中盛赞了松岛的美景。五大堂是松岛的标志性建筑，坐落在一座海中小岛上，由朱色木桥与陆地相连。现在的佛堂是仙台藩初代藩主伊达政宗于1604年主持建造的，这也是日本东北地区现存最古老的桃山建筑(*1)。



五大堂屋檐下的镂空雕刻，图为十二生肖中的狗

佛堂四面按照方位，雕刻有十二生肖。精巧的镂空雕刻技艺使得龙、猴等动物姿态栩栩如生。

【DATA】

五大堂

地址：宫城县宫城郡松岛町松岛町内111

交通：从JR“松岛海岸站”出发，步行10分钟

TEL：022-354-2023（瑞严寺）

开馆时间：上午8点至日落

休息日：无

门票：免费

伊达家族的菩提寺“瑞严寺”



气氛庄严的正殿（图片：瑞严寺）

瑞严寺于828年由慈觉大师圆仁创建，后于1609年由伊达政宗重建。从日本各地请来的130名能工巧匠，使用了当时最好的材料和最新的技术，历时5年才重建完成。寺院内现存的正殿和库里(僧侣的饮食起居处，并兼做厨房——译注)被认定为日本国宝。



“室中孔雀间”，隔门上绘有精美的孔雀图（图片：瑞严寺）

在正殿里，游客可以切身体会到伊达政宗极高的审美水平。经过6年半的大规模修复，于2016年重新开放。殿内的10间房间的隔门和壁龛都装饰着闪闪发光的金箔，绚丽辉煌。此外，还绘有松树、孔雀、红白山茶花、天女等美丽生动的图画。

【DATA】

瑞严寺

地址：宫城县宫城郡松岛町松岛町内91

交通：从JR“松岛海岸站”出发，步行7分钟

TEL：022-354-2023

开馆时间：4-9月：上午8:30-下午5:00；3月、10月：上午8:30-下午4:30；12-1月：上午8:30-下午3:30；2月、11月：上午8:30-下午4:00

休息日：无

门票：成人700日元，中小学生400日元

多语种服务：官网，英语；宣传册，英语/中文（繁体）/韩语

静寂的枯山水庭院“圆通院”



云外天地庭。寺内另外还有3个庭院



建在正殿后方、寺院深处的三慧殿（图片：圆通院）

圆通院内有年仅19岁就去世的伊达政宗之孙伊达光宗的灵堂三慧殿。佛龛的门上绘有玫瑰和四叶草，可以看出受到西方文化的影响。寺内有4个情趣各异的庭院，例如用石头模拟出松岛美景的“云外天地庭”、玫瑰盛开的巴洛克风格庭院“白华峰西洋庭”等等。到了秋日，庭院中会举办红叶灯光秀，吸引着游客纷至沓来。



游客可以自己制作念珠，体验费1000日元起

正殿内充满了禅寺的沉静氛围，在这里可以制作独属于自己的念珠。木盒中，色彩多样的念珠琳琅满目，材质以天然石为主，此外也包括玻璃念珠、塑料念珠等。可以选择自己喜欢的材质和颜色进行制作。如果选择天然石材，会有专人介绍说明所选石材拥有的效力及其所暗示的未来。

【DATA】

圆通院

地址：宫城县宫城郡松岛町松岛町内67

交通：从JR“松岛海岸站”出发，步行5分钟

TEL：022-354-3206

开馆时间：上午8:30-下午5:00（12-3月为上午9:00-下午3:30）；念珠制作体验为上午9:00-下午3:30（12-3月期间下午3:00结束）

休息日：无

门票：成人300日元，高中生150日元，中小学生100日元

多语种服务：宣传册，英语/中文（简体）/韩语；工作人员接待，周末有英语服务

谷歌地图

采访/撰稿/摄影：SHOE PRESs

标题图片：松岛的标志性建筑——五大堂（摄影：SHOE PRESs）

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