京都竹艺：竹条织就的精美世界

如蕾丝般漂亮迷人的竹编工艺



图为竹篮的一部分,编工精巧细致,像刺绣一样

日本自绳文时代(史前时代)开始,柔韧的竹子就是人们生活用具的常用原料。而且,竹子的生长速度非常快,60天就能长到约15米,即使砍伐对自然环境的影响也很小。小仓智惠美被竹子的这些独特魅力深深吸引,目前在京都开展竹艺创作。

竹艺囊括建材、乐器、武器等多种领域,而小仓智惠美的专长是“编组”技艺,既将竹子切割成细长的竹条,编织出各种各样的物品。编法有上百种之多,可以制作各种各样的物品,从农民在冬季农闲时制作的那种朴素的叵箩、收获用筐,到茶道和花道中使用的优美的花篮等等。



小仓智惠美。她的家兼工作室,是“前店后宅”的京都传统民房“京町屋”

小仓智惠美擅长用竹条编织精致的图案。她以农具中常用的“六角形编法”为基础,像绣花边一样,用如线般纤细的竹条,编织出牡丹、菊花等精细的花纹。

“我从小就很喜欢花卉等植物。我希望在竹编设计中融入大自然的温柔和精致”,小仓智惠美表示。

小仓智惠美的作品非常精巧,孔眼仅仅错位1毫米,整体形状及给人的感觉就会发生明显改变,因此她会通过调整呼吸,使自己能够集中精神去编织。



“白竹牡丹镂空花纹盛器”。光线透过时,会浮现出美丽的牡丹花纹



“白竹盛器 丽”。底部是可爱的菊花图案



竹条也是小仓智惠美亲手制作的。图为最细的一种竹条



将竹条交错叠加,开始编制竹筐

“我想让当代的人们也感受到竹艺的美”,小仓智惠美说。在设计师的建议下,她制作了竹编手镯和戒指,小仓智惠美的名字也随着这些作品而广为人知。摩登且精巧的造型、色彩以及细致的竹编工艺吸引了大量粉丝。从许多源于牡丹、月桂树、松树等的造型的图案中,也可以感受到小仓智惠美对自然的热爱。



时尚的手镯,从上至下分别是“白竹月桂树”“松叶”和“牡丹”



色调雅致的戒指。染色也由小仓智惠美亲手完成

小仓智惠美还将瓷器与竹子结合起来,创作出崭新的作品。她与京都的女性瓷器艺术家共同创作的作品,淋漓尽致地表现了菊花之美。这都得益于两名女性艺术家敏锐的感知力和工艺品之都京都独有的细致精湛的工艺。



小仓智惠美与瓷器艺术家浅野有希子联名创作的“四君子系列”中的“菊”(图片:Tetsuya Hayashiguchi)

精益求精的竹条制作

“由地下茎连接在一起的竹子整体的寿命据说有60至120年,但适合竹编的则是3至5年的新竹。它们很柔软,适宜于加工。”在作坊里,小仓智惠美一边说着,一边向我们展示了切割竹子、制作细长竹条的过程。第一步,是用砍刀劈开竹子。竹子是中空的,因此只需顺着纤维将刀刃插入其中,就可以轻松地劈开。



用砍刀顺着纤维劈开竹子

小仓智惠美使用的竹子包括青竹、黑竹和白竹三种,产地均为京都及其近郊。她介绍说:“京都的四季温差明显,因而产出的竹子壁厚、结实而美丽。白竹是指工匠在处理青竹时,通过火烤或强碱液沸煮,去除竹子的油分而制成的。可以说,白竹本身就是一种工艺品,它那优雅的颜色和光泽是京都特有的。”



作坊里摆放的竹材。左边是白竹



用砍刀将竹子劈得更细

将竹子劈成细条状后,还要刮去青竹的外皮,以倒角工艺将周边磨圆。然后尽最大可能,用刀具将所有竹条的厚度和宽度加工得均匀一致。最终制成的竹条没有棱角,十分光滑。这种对材料的精益求精,是创作出精致纹样和形状的第一步。



用小刀刮去青竹的外皮



调整竹条厚度。实际使用的像线一样细的竹条

今年是小仓智惠美独立创业后的第九个年头,独具特色的作品受到了广泛好评。2018年5月至7月,她参加了在美国波特兰举行的群展。她为自己的作坊取名为“京竹笼 花之心”。她笑着说,这个名字代表了她所追求的内心状态。

“我每天都在创作,这让我有时会将迷茫、焦躁等不自觉地反映在作品中。我希望自己能像野花一样,只专注于绽放,不考虑其他多余的事情。希望自己能够以这种心态迎接未来的各种挑战。”



2018年5月至7月,在俄勒冈州的“波特兰日本庭园”,小仓智惠美参加了5名京都手工工匠共同举办了群展“Shokunin: Five Kyoto Artisans Look to the Future”(图片:Jonathon Ley)



展览会上还举办了现场制作展演活动(图片:Jonathon Ley)

采访/撰文:山口纪子

摄影:山崎纯敬

(日文原文于2018年6月28日公开)

