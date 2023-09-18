知床横贯公路和知床岭：四季风景如画的北海道世界遗产

Guideto Japan

经过艰苦的除雪作业后才能通车的知床横贯公路

北海道东部的知床被列入联合国世界自然遗产名录。知床横贯公路连接着西侧的斜里町和东侧的罗臼町，是横贯知床半岛的唯一一条公路。1963年开始修建，耗资88亿日元，历时18年之久，于1980年正式竣工通车。

这里气候变化剧烈，还容易发生雪崩或悬崖塌陷，所以对公路的管理非常严格。公路全长27.3公里，其中23.8公里的区间从11月上旬到第二年4月下旬禁止通行。因此，这条公路以日本每年通车时间最短的国道而闻名。



禁止通行期间的公路入口



旋转式除雪车和液压挖掘机正在进行除雪作业（图片：知床斜里町观光协会）

公路在每年春季要为通车进行除雪作业，为期长达1个半月。除雪后道路两旁堆起高达3到8米的雪墙，因此每年在通车前例行举办“知床雪壁漫步”活动。活动有两条路线：一条是适合初级漫步者的“宇登吕路线”，全程6公里；另一条是适合资深者的“罗臼路线”，全程10公里。这项活动很受欢迎，游客可以一边在颇具震撼力的雪墙围起来的道路上行走，一边眺望银装素裹的罗臼岳（海拔1661米），同时还可观看除雪作业。

公路开通后的一段时间内设有夜间通行限制，要到5月下旬才开始24小时全面通车。因为地处世界自然遗产区域，出于对环境保护的需要，不能在公路上撒防冻剂或碎石子，所以如果判定因下雪或结冰导致夏季轮胎难以在路面上行驶，也会禁止通行。大家在出行前一定要查看交通信息。



眺望着银装素裹的罗臼岳进行“知床雪壁漫步”（图片：知床斜里町观光协会）

世界自然遗产区域内风景绝佳的自驾游路线

开放通行期间的知床横贯公路，沿途风景绝美，值得一看的地方很多。尤其是从最高点知床岭（海拔738米）放眼望去，风景如画，这里是“知床八景”之一。即使在盛夏的7月下旬，这里仍有残雪，从观景台可以就近眺望罗臼岳，天气晴好时还可以远眺日本的北方领土国后岛。这里也是观赏红叶的胜地，运气好的话还可以同时欣赏到云海和朝阳。



6月中旬，从知床岭观景台眺望残雪尚未消融的罗臼岳



美丽的朝阳和云海。远处为国后岛（图片：知床斜里町观光协会）

观景台对面的停车场设有可24小时使用的卫生间，所以这条公路作为自驾游路线也很受欢迎。朝着罗臼方向稍微下行一段路，在海拔650米高的地方会连续出现急转弯。这一带春天的新绿和秋天的红叶非常漂亮，从车窗可眺望罗臼岳、罗臼的街道乃至国后岛，因此被称为“回望岭”。



从回望岭眺望漫山红叶（图片：知床斜里町观光协会）

观赏星空的绝佳去处

北海道有很多观赏星空的理想场所，知床岭几乎没有人工照明，所以星光更加璀璨，是公认的绝佳星空观赏地。在这里用肉眼也可以清晰地看到银河，如同天然的星象仪一般。



从知床岭仰望璀璨的银河

选择新月时前往观赏，星空更加璀璨夺目。若有云海出现，在月光的映照下，夜晚的星空更是如梦幻般迷人。

罗臼町从9月前后开始捕捞乌贼，渔船的灯光会照亮天空，因此观赏星空最好选择6月到8月这段时间。知床横贯公路上有时会有狐狸、鹿或棕熊等野生动物出没，夜晚需谨慎驾驶。知床岭即便在夏天，夜晚的温度也很低，建议大家注意防寒保暖，从容悠闲地领略星空之美。



星空中罗臼岳的轮廓



月光映照的云海和星空

谷歌地图

采访/撰文：laufen

图片：知床斜里町观光协会、克（laufen）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。