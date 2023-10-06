红叶斑斓美如画——世界遗产“白川乡与五箇山的合掌构造村落”

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层林尽染中的日本原生景观

被列入世界文化遗产名录的日本岐阜县西北部的白川乡和富山县西南部南砺市的五箇山，均位于庄川流域，以降雪量大而为人知。因此，积雪覆盖着茅草屋顶的冬季景色尤为著名。而其实，这里的金秋也同样美丽。



冬季的白川乡，灯光点亮银装素裹的茅草屋顶，如梦如幻（图片：染濑直人）

白川乡和五箇山的最大特色是合掌构造的民居组成的村落。由于两地位于山区，积雪湿度高而重，为了防止其压垮屋顶，民居的屋顶建成了如双手合十般的大倾斜度形状。宽大的山形墙面易于开设窗户，通风良好，非常适合养蚕，因此，利用屋顶下大大的阁楼间养蚕曾经在这里十分盛行。对于山间村落而言，可以用于农耕的土地十分有限，因此合掌构造的民居不仅可以防止雪灾，也能通过养蚕增收，可谓一举两得。



五箇山的合掌构造的民居。屋顶下方的大面积墙面便于开设大窗，非常适合养蚕

上世纪50年代以后，在日本社会飞速发展变化之中，合掌构造建筑得以保存下来，这其中也包含了当地居民的努力，以致能将历史悠久的山区生活和文化传承至今。1995年，“白川乡与五箇山的合掌构造村落”被列入了联合国教科文组织的世界文化遗产名录。现在，这些地区还大力开发旅游业，据白川村调查数据，2017年到访游客数量达到176万人，其中外国游客达65万人，同比增长9％，其人气之高可见一斑。



白川八幡神社染上了秋天的颜色。这里供奉着该地区的守护神

俯瞰白川乡古老民居与红叶

白川乡的中心地带荻町村落，进入10月中旬后枫叶开始逐渐变色，10月下旬至11月上旬是观赏红叶的最佳时期。山顶附近的树木最先变成红色和黄色，然后斑斓的秋色犹如“从山上走下来”一般，逐渐蔓延扩展到村落各处。

在天守阁展望台（城山展望台）和荻町城遗址展望台，可以将合掌构造村落一览无余。天守阁展望台可以驾车前往，但由于道路狭窄，所以乘坐开向展望台的接驳巴士更加方便。此外亦可从白川乡车站步行前往，约20分钟即可到达。推荐游客乘大巴前往展望台，回程时沿散步道悠闲漫步返回村落。



从天守阁展望台眺望金秋时节的荻町村落



漫山红叶为合掌构造民居再添几分迷人色彩

大约花上3小时，便能游遍荻町村落。对外开放的民宅、民宿、餐馆以及纪念品商店等等，村落中遍布着合掌构造的房屋建筑，你可以悠闲漫步其中，享受山村的宁静和美妙。

红叶季最大的看点，是11月上旬举行的喷水活动。这是为火灾高发的冬季而进行的演练，水帘笼罩白川乡之秋色的景象，令人叹为观止。在野外博物馆的合掌构造民居园，还有定期举办的灯光秀活动。



白川乡山峡之家，在这里可以买到当地的清酒及其他特产

白川乡交通

在五箇山感受恬静的山村生活

五箇山是庄川沿岸的5个溪谷（赤尾谷、上梨谷、下梨谷、小谷、利贺谷）的总称。该地区共有两个村落入选世界遗产名录，一个是菅沼村落，位于从白川乡立体交叉道（IC）进入东海北陆高速公路向北行驶来到的第一个五箇山IC附近；另一个是相仓村落，位于从菅沼村落沿国道156号向东北方向行驶约15分钟处。

五箇山的红叶季与白川乡基本相同。漫步在彩色斑斓的山峦环绕中的村落，看到合掌构造民宅的屋檐下晾晒的干柿子，能让你感受到缓缓流淌的日本传统的秋日时光。



秋色中的菅沼村落更显恬静美丽

菅沼村落仅由9座合掌构造民居组成，每座房屋间距较远，一派宁静悠然。与白川乡相比，五箇山的雪质更重，因此这里的合掌构造的屋顶坡度更陡。



褪了色的茅草屋顶与红叶相映成趣（菅沼村落）

相仓村落中共有23座合掌构造房屋，其中大部分至今依然被用做住宅。从村落停车场沿上坡步行约5分钟，即可到达观景台，在这里可以将层林尽染的群山环绕中的村落景色尽收眼底。



笔直延伸于相仓村落的道路，令人印象深刻

除上述两个村落外，五箇山还有许多值得一看的景点。例如，入选国家重要文化遗产的岩濑家和村上家的合掌构造民居，Kuroba温泉以及民谣之乡等。由于白川乡和五箇山的村落仍是当地居民的生活之地，因此游览过程中请注意以下事项。

白川乡、五箇山旅游注意事项

村落内几乎没有垃圾桶，请将垃圾自行带走

合掌构造建筑非常容易发生火灾，因此严禁在指定区域以外的地方吸烟或在行走时吸烟

村落是居民的居住区，请勿进入私人用地或窥视民宅内部

为保存当地特色，村落的道路和水路都没有护栏，行走时请小心



岩濑家是一栋5层民居，它是白川乡和五箇山地区最大的合掌构造建筑。摄于7月

五箇山 交通

从名古屋站出发： 乘坐海豚交通Kito kito Liner，约需2小时30分钟

乘坐海豚交通Kito kito Liner，约需2小时30分钟 从金泽站出发： 乘坐北陆高速公交的高山线，约需1小时

乘坐北陆高速公交的高山线，约需1小时 从富山站出发： 乘坐爱之风富山线到高冈站，约需20分钟；然后乘坐世界遗产巴士到“相仓口公交站”，约需1小时20分钟

乘坐爱之风富山线到高冈站，约需20分钟；然后乘坐世界遗产巴士到“相仓口公交站”，约需1小时20分钟 从相仓村落到菅沼村落： 乘坐世界遗产巴士从“相仓口公交站”到“菅沼”，约需15分钟

乘坐世界遗产巴士从“相仓口公交站”到“菅沼”，约需15分钟 从菅沼村落到白川乡： 乘坐世界遗产巴士从“菅沼”到“白川乡（荻町）”，约需40分钟

乘坐世界遗产巴士从“菅沼”到“白川乡（荻町）”，约需40分钟 谷歌地图

采访/撰文/图片：黑岩正和

标题图片：从天守阁瞭望台俯瞰秋天的白川乡

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