奈良公园：斑斓秋色中的世界遗产

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古都奈良的最著名景点奈良公园，是一座东西长4公里、南北宽2公里、总面积逾500公顷的大型城市公园。园内及周边遍布着众多世界遗产、国宝和文化设施，其中包括东大寺、兴福寺、春日大社等日本著名神社寺庙及奈良国立博物馆等。



透过镜池池畔的红叶，眺望东大寺大佛殿

奈良公园的标志就是那些随处可见的悠闲小鹿。自古以来，这些鹿就被当成春日大社的使者，现在还被制定为日本的国家自然纪念物。包括世界遗产春日山原始林（春日奥山）在内的奈良公园富饶的自然环境饲育着约1200头鹿。

奈良公园里树木繁茂，是闻名远近的春季赏樱胜地。从10月下旬起，树叶开始渐红渐黄，11月上旬至12月上旬迎来赏枫佳季。期间，奈良公园内有鲜红似火的枫叶、金黄灿烂的银杏和色彩斑斓的乌桕，宛如一场视觉盛宴。



奈良公园闻名遐迩的鹿和红叶



艳丽的红叶装扮着广阔的奈良公园

漫步秋色中的大佛殿及周围

被称为“奈良大佛”的东大寺卢舍那佛像是奈良的主要景点，位于奈良公园的北侧。大佛坐镇的大佛殿，其正式名称为东大寺金堂。

752年，大佛开眼供养仪式举行；六年后，最早的金堂建成。之后，金堂历经数次烧毁，现在看到的金堂重建于1709年。与初建时相比，如今的金堂规模虽然大幅缩小，但仍是世界上最大规模的木造建筑，长57.5米，宽50.5米，高49.1米，已被列入国宝。位于中门前方的镜池水面上映照出的大佛殿倒影十分有名。



在大佛池池畔眺望红叶簇拥的大佛殿屋瓦

大佛殿四周游客拥挤，西北方向的大佛池周围则较为清静，可以悠闲地欣赏红叶美景。在池畔树叶红黄争艳的秋季，这处眺望大佛殿的庄严空间被点缀得绚丽多彩。



大佛池周围，红黄双色的树叶对比鲜明，十分漂亮



大佛池附近的金黄色银杏树和鹿

由历史建筑物和红叶交织成的美景

在大佛殿东面，比如，通往国宝钟楼的台阶等处，也能欣赏到红叶装扮下的美景。再往山丘方向前行，就是上院地区。据说，在创建东大寺之前，此处就有过寺庙神社。伫立在山坡上的，是以“修二会（汲水仪式）”闻名的二月堂。游客可以在这里的视线开阔的舞台上，将奈良街景尽收眼底。三月堂（法华堂）是东大寺建筑中年代最为悠久的，按照该寺的传统说法，这里被认为是东大寺之起源的金钟寺的遗址。红叶为古老的历史建筑更添一番雅趣。



沿着通往钟楼的石阶拾级而上，仿佛在红叶丛中穿梭



可24小时祭拜的二月堂。奈良市区夜景在此一览无遗

从上院地区往东走，是可以眺望如火似锦的公园秋色的若草山；往东南方向走，是拥有枫叶美景的春日山原始林。赏枫胜地，无处不在。

东大寺南侧的人气景点，是奈良公园的标志性景观浮见堂。发源于春日山的率川流入鹭池，丝柏树皮屋顶的亭子倒映在池面上。秋天的红叶，春天的樱花，冬天的白雪，可以说是四季美景，各显风情。奈良公园24小时开放，免费入内。浮见堂等主要设施的灯光秀持续至夜晚10点，是晚间散步的好去处。



红叶季节将近，一只鹿躺卧在浮见堂前



在金黄的银杏树前写生的访客。奈良公园也是市民休闲的好去处

交通（东大寺）

采访/撰文/图片：黑岩正和

标题图片：奈良公园，夕阳和红叶中的鹿

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