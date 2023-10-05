东福寺：京都最美的红叶胜地

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闻名远近的三角枫等2000多棵枫树色彩斑斓

位于京都市东山区的东福寺，是临济宗东福寺派的总寺院，也是京都屈指可数的一处赏枫名胜。从通天桥和卧云桥的桥廊上远望溪谷“洗玉涧”，那被红叶浸染的秋日美景尤为闻名。



洗玉涧火红的枫叶



从秋色正浓的洗玉涧仰望通天桥

东福寺由鎌倉时代的贵族九条道家于1236年创建。据说他想效仿奈良名刹东大寺和興福寺，于是从两座名寺中各取一字，命名为东福寺。第一任住持是圣一国师(*1)圆尔弁圆，他是第一位被天皇赐号国师的僧侣。寺院内种有圆尔修行时从中国（宋朝）带回并被称为“唐枫”的三角枫，再加上鸡爪枫、红枫女神（鸡爪枫的一个亚种——译注）等，洗玉涧周围一带大约种植有2000棵色彩斑斓的枫树。



东福寺正殿是昭和年代最大的木制建筑，正面宽约41.4米。左侧为通天桥入口

东西走向的洗玉涧位于寺院住持的居所“方丈”的北侧，自西向东有三座桥廊，分别是卧云桥、通天桥和偃月桥。位于寺院入口处的卧云桥可以免费通过，从这里透过层层红叶眺望到的远处通天桥的景色，是东福寺最具代表性的秋日风光。



从卧云桥眺望通天桥的观景台

通天桥是从正殿往返于北侧常乐庵之间的通道。常乐庵内有供奉着圆尔像的开山堂、客殿和库院（寺院的厨房——译注）普门院等建筑，进入通天桥时需要购买参观票。从通天桥中央的观景台向卧云桥方向俯瞰，会有一种仿佛置身于一片红叶云海之上的感觉。



从通天桥远望卧云桥。红叶季桥廊上游人拥挤不堪，因而禁止停留拍照

日本最大规模的寺院和苔藓庭园

在东福寺你还可以欣赏到很多其他的秋季美景。比如通天桥前的诗碑、藏经阁周边以及苔藓和红叶相映成趣的庭园等。这里的红叶景观持续时间长，最佳游览期从11月一直持续到12月初，有“京都秋季最后的红叶”之称，深受留恋秋色的游客喜爱。



刻有“来到通天看皎月 如空”字样的石碑和红叶



从洗玉涧方向透过红叶看到的藏经阁



东福寺的庭园还以其苔藓景观而闻名。金发藓映衬着红叶

在超过20万平方米的广阔寺院内，不仅仅是红叶，还有日本国宝三门、重森三玲设计的国家指定名胜僧舍庭园以及被称为“传衣阁”的京都五阁之一开山堂等丰富景观，这里的秋色绝对值得一看。



1425年重建的国宝三门



僧舍的北庭“小市松庭园”中，苔藓和铺石共同编织成一幅格子图案



开山堂是一座少见的两层楼阁

东福寺 赏枫特别开放

时间：8:30-16:00（16:30关门，16:00停止入内）

门票：寺院免费。参观通天桥、开山堂600日元；东福寺僧舍庭园500日元；龙吟庵1000日元

交通

采访/撰文/图片：黑岩正和

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