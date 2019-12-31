神灵挨户家访：东北的“来访神：面具、变装的众神”

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“男鹿生剥鬼”等来访神成功申遗

2018年11月，联合国教科文组织政府间委员会决定将以秋田县男鹿市的“男鹿生剥鬼”为代表的日本“来访神 面具·变装的众神”列入非物质文化遗产名录中。

“来访神”，指的是每年都会定期下凡，为人类带来丰收和幸福的神灵。在正月等年节时分，身裹独特的装束、扮演成来访神的人会挨家挨户“家访”。各地的这种消灾仪式不尽相同，但都令人震撼。



生剥鬼是能给各家各户带来幸福的神灵 图片提供：男鹿市观光课

此次收录的来访神有冲绳县“宫古岛的Paantu”、石川县“能登的Amamehagi”等。加上2009年收录的鹿儿岛县“甑岛的Toshidon”，共计有8个县的10个来访神。这些仪式都是由人穿上奇装异服，扮演成来访神，访问各个村落，为人们带来幸福。

东北地区有4个来访神入选，分别是男鹿生剥鬼、岩手县大船渡市“吉浜的Suneka”、宫城县登米市“米川的Mizukaburi”、山形县游佐町的“游佐的小正月仪式”。

体验地方传统文化“男鹿生剥鬼”仪式（秋田县男鹿市）



生剥鬼是能给各家各户带来幸福的神灵 图片提供：男鹿市观光课

大年夜（日本大年夜是公历12月31日——译注），生剥鬼会高喊着“家里有爱哭包吗？有不听话的孩子吗？”，去访问每家每户。他们头戴可怕的面具，身穿稻草蓑衣，手里拿着菜刀横冲直撞。小孩子们看了都会哭着保证：“再也不做坏事了。”最后，一家之主献上美酒佳肴款待一番，之后生剥鬼就会心满意足地离开。大概就是这样一个流程。



每年2月举行的“生剥鬼柴灯祭” 图片提供：男鹿市观光课

本来生剥鬼是12月31日才举行的地方性节庆活动，不过每年2月的第二个周五到周日会举行“生剥鬼柴灯祭”的活动，游客可以去体验一把。

在这个仪式活动中，传说中的生剥鬼发祥地真山神社内会燃起柴火，在火光中，年轻人会接过净化过的面具戴上，扮成生剥鬼回归大山中去。这叫“生剥鬼入魂”。“生剥鬼”们手举火把，踩着厚厚的积雪，在大山中列队前行，让人宛如陷入魔幻世界。男鹿生剥鬼重现仪式，以及壮观的“生剥鬼太鼓”等都很有看头。



火把摇曳的火光和生剥鬼，给人一种神秘感 图片提供：男鹿市观光课

真山神社附近的“生剥鬼馆”里有生剥鬼文化的展览，还会在大荧幕上播放大年夜举办生剥鬼仪式的场景，都很受游客青睐。旁边的“男鹿真山传承馆”会在传统的房屋中，忠实再现生剥鬼仪式的过程，游客如果感兴趣，也可以亲自去体验一把。



在男鹿真山传承馆体验生剥鬼仪式 图片提供：男鹿市观光课

之所以叫生剥，是因为人长时间烤火，会形成“Namomi(火斑)”，生剥鬼会帮人祛除火斑，劝诫人们切勿犯懒。人们会反省这一年的一言一行，祈愿新的一年幸福安康。生剥鬼，虽然看起来可怕，但其实是很善良且幽默的神灵。

蓑衣加贝壳，“吉浜的Suneka”（岩手县大船渡市）



最大的特点是黑色面具和翘起的长鼻子 图片提供：大船渡市教育委员会

岩手县大船渡市流传的“吉浜的Suneka”，是戴着狗头鬼面的来访神，看着还挺吓人的。每年小正月（1月15日）晚上，Suneka就会访问各家各户，去教育那些懒惰者和不听话的小孩子。

Suneka的名称是来源于“剥小腿皮”的说法，也就是懒惰者只知道烤火，结果把小腿的皮肤烤得通红，然后小腿的皮就会被剥掉。来访神身穿蓑衣，上面挂着当地沿海拾取的鲍鱼贝壳，走起路来嘎啦作响，小孩子听了这声音会吓得毛骨悚然。

保佑各家各户免于火灾的“米川的Mizukaburi”（宫城县登米市）



男人们身穿稻草蓑衣边跑边洒水 图片提供：登米市商业观光课

“米川的Mizukaburi”是宫城县登米市五日町地区流传的一个有趣的仪式，主要是祈祷免受火灾之苦。严寒的2月，赤身裸体的男人们在脸上涂上煤灰，身穿稻草蓑衣，挂着注连绳，在城里跑来跑去，给家家户户房檐上泼水。

因为当地有“非五日町地区的人参加仪式，会招来火灾”的说法，所以外地人只能去看看热闹。据说蓑衣上的稻草是保佑不遭火灾的护身符，跑来看热闹的人们会争相抽取来访神身上的稻草，放在自己的房檐上，保佑家宅免于火灾。

生剥鬼挨户家访，“游佐的小正月仪式”（山形县游佐町）



戴着可怕面具的生剥鬼 图片提供：游佐町教育委员会

“游佐的小正月仪式”是山形县游佐町3个村落世代流传的正月传统仪式。虽然与男鹿的生剥鬼很像，但不同村落都各有特点。有的村落，生剥鬼不说话，却发出高亢的怪叫声，而有的地方，生剥鬼则是一言不发地挨家访问。奇怪的造型总会吓到小朋友。

年轻人戴上鬼或老翁的面具，身上穿着多层稻草做成的厚厚蓑衣“Kendan”，装扮成生剥鬼，到访各村落的每个家庭，去祈福五谷丰登、无病无灾。

最后，来访神大部分都是地方的传统仪式，都是以普通家庭为舞台进行的。来访神会在村落里巡访，游客可以去看个热闹，感受下氛围，但是来访神也是神灵，所以注意一定不能打扰来访神的神圣仪式。

采访、撰文：shoepress

（标题图片：冒着大雪访问各家各户的生剥鬼 图片提供：男鹿市观光课）