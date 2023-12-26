京都的年末年初：各种除旧迎新的冬季传统活动

Guideto Japan

历史悠久京都拥有许多古老的神社、寺庙和街巷，一年四季各种活动缤纷多彩，尤其在年末年初，盛大的传统庆典和民俗活动接连举行，大街小巷洋溢着新年气氛，构成冬日特有的风景。

■京都年末的活动

祇园“事始”

每年12月13日，祇园（位于东山区）的艺妓和舞妓们都会结伴外出，拜访教授自己弹琴跳舞等技艺的师傅和平日里给予自己关照的“茶屋”（指请艺妓来招待客人吃饭喝酒的场所——译注）等，这一传统习俗称做“事始”。艺妓们会送上京都话的问候语“おことうさんどす”，意思是“看到您很忙碌，说明生意兴隆，真是再好不过了”。

从这一天开始，花街柳巷就要提早开始准备新年，向平日里给予自己关照的人送上“镜饼”（扁圆形年糕——译注）。这些身着和服外出问候新年的艺妓们的身影，也告知了普通的京都市民年关即将到来。近年来，许多人会在“事始”的当天带着相机聚集在祇园，以拍下这一华美的传统活动。



“事始”之日，外出问候新年的祇园艺妓们。她们穿戴的和服、腰带和饰品通常都是配套的

“终弘法”和“终天神”

位于京都南区的东寺与和歌山县高野山、香川县善通寺齐一起，并称为弘法大师（空海）的三大灵迹。21日是空海的忌辰，因此，每个月的这一天，寺庙内都举行名为“弘法市”的集市，各类古董、古艺术品摊位鳞次栉比。每年12月举办的集市被称为“终弘法”，是一年中人最多，最热闹的。五重塔下，出售古董、来年生肖摆件等新年用品、柿饼、章鱼小丸子的摊位，多达上千家。



人头攒动的东寺“终弘法”

位于京都上京区、供奉菅原道真的北野天满宫，每月25日举行名为“天神市”的集市，每年的最后一次集市被称为“终天神”，场面同样热闹非凡。在这里，除了销售各种正月用品、盆栽花木的店铺外，寺庙内还有耍猴表演，欢声笑语在神社内回荡。此外，从“事始”到“终天神”期间，香火钱700日元即可获得北野天满宫特制的新年幸运梅干“大福梅”。



北野天满宫“终天神”，各种摊位鳞次栉比



购买正月用品的祭拜客

掸尘扫除

每年12月20日早上7点左右和9点左右，位于下京区的西本愿寺和东本愿寺都会分别举行大扫除——掸尘，由信众将佛堂内堆积了一年的灰尘清扫干净。相传这项传统活动始于室町时代（1336-1573年），也就是净土真宗的中兴之祖莲如的活跃时期。



在西本愿寺的掸尘扫除，用竹棍敲打榻榻米的女子们



西本愿寺在掸尘扫除中使用的最古老的大团扇

掸尘扫除时，信众们会用竹棒有力地拍打榻榻米地板，灰尘随着拍打之声在佛堂里飞扬，然后用大扇子将灰尘扇到堂外。这一传统活动，也包含了人们对平安无事地度过了一年的喜悦之情。



东本愿寺的掸尘扫除一景

试敲除夜之钟

每年年末，位于东山区的净土宗总寺院知恩院，在除夕夜钟声敲响之前，在12月27日举行和实敲同样的试敲活动。知恩院的大钟为日本最大级，被指定为国家重要文化遗产。钟高约3.3米，口径约2.8米，重约70吨，与奈良东大寺和京都方广寺的梵钟并称为日本三大梵钟。



试敲活动在白天举行

大钟由17名僧人合力敲响。1名僧人拉着主绳，发出“准备——！”的号令，另外16名僧人拉着辅绳，随声重复，然后齐声喊道“来吧！”，用全身之力拉动木槌，撞响大钟。知恩院的大钟只在除夕夜、净土宗创始人法然上人的圆寂法会以及这个试敲活动上才会被敲响。



1名僧人手持主绳，另外16名僧人拉着辅绳，合力敲响大钟

■京都的新年活动

新年歌牌大赛

相传，八坂神社（位于东山区）供奉的素盏鸣尊是日本首位和歌创作者，因此，每年1月3日，八坂神社都举行“新年歌牌大赛(*1)”。穿着平安时代服装的女性和儿童们在神社的能（日本古典剧种之一——译注）舞台上展开激烈角逐，抢夺写有《百人一首》（日本流传最广的和歌集——译注）和歌的纸牌。大赛不允许使用近年流行的歌牌竞技赛中采用的拍飞纸牌的手法，参赛者需要用手将对应的纸牌按住，比赛氛围颇为优雅。



“新年歌牌大赛”的场景

神社的七菜粥

神社款待信众七菜粥，可谓京都新春的一景。神职人员首先会将“春天的七种蔬菜”供奉于神像前，祈祷神明保佑新的一年无病无灾，然后熬成七菜粥款待信众。



御香宫神社用驱邪除病的七菜粥款待信众

御香宫神社位于伏见区，最初被称为御诸神社。相传，862年，神社院内涌出散发清香的泉水，饮后病痛立即痊愈，为此获得清和天皇的赐名——御香宫。涌泉“御香水”，于1985年被当时的日本政府环境厅评选为“百大名泉”之一，这也是京都市内唯一入选的泉水。每年新春，在御香宫神社的七菜粥款待活动中，300日元香火钱便可以享用到一碗用御香水熬出的七菜粥，许多想要祈祷无病无灾的信众争相来此排队以求。



“春天的七种蔬菜”包括水芹、荠菜、鼠曲草、繁缕、宝盖草、芜菁和萝卜

十日惠美须大祭

京都惠美须神社（位于东山区）于每年1月8日至12日举办为期5天的节庆活动，期间的1月10日为“十日惠美须大祭”。

神职人员会为信众分发保佑生意兴隆、家运昌盛的吉兆细竹，东映太秦电影村的演员们则坐上“宝惠轿”参拜神社，京都水产协会会为神社供奉招福金枪鱼等等，祭拜活动丰富多彩。神社周边各色摊点林立，祈愿生意兴隆者纷至沓来，活动期间场面热闹非凡。



1月8日举行的“汤立神乐”传统活动，用热水来占卜吉凶，祈求身体健康、五谷丰登



1月8日、9日两天，东映太秦电影村的演员们乘着“宝惠轿”参拜神社

射箭大赛

这是位于东山区的寺院三十三间堂的传统活动。参赛者需在本堂西面长达120米的檐廊南端，瞄准设置于最北端的靶布引弓射箭，中靶数最多者获胜。相传，这一活动起源于镰仓时代（1185-1333年）武士之间持续一天一夜的射箭比武。由此衍生出了三十三间堂的新春活动“射箭大赛”。到了每年距1月15日最近的周日，约2000名全国弓道高手和刚成人的青年们齐聚一堂，共同参加在三十三间堂本堂西侧的射箭场举行的“射箭大赛”，参加者需要从60米外瞄准直径约1米的靶子射箭。刚成人的青年们身着盛装、引弓射箭的场景闻名全国。



在射箭大赛上，刚刚成人的青年们盛装打扮、穿上日式裙裤，拉弓射箭

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采访/撰文：藤井和幸（96BOX）

摄影：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）

标题图片：西本愿寺的掸尘大扫除

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