日本三景之天桥立：在“海之京都”眺望空中飞龙

Guideto Japan

位列日本三景的天桥立，近年来成为京都府大力宣传的“海之京都”（京都府北部的日本海沿岸地区——译注）的代表性景胜。本文为各位读者介绍如何玩转这个人气逐渐攀升的景点。

漂浮于海上的壮丽松林自古备受喜爱

位于京都府北部宫津市的天桥立，是一条宽20-170米、全长约3.6公里的沙洲，将若狭湾西端的宫津湾与内海阿苏海一南一北隔开。围绕名字的由来有很多传说，比如“是神灵升天时用的梯子倒在地上形成的”。约有8000棵松树郁郁葱葱地覆盖在这道狭长的海滨沙滩上，宛如一座通往天庭的桥梁。



从天桥立View Land远眺天桥立

天桥立绝美的景观自古就深受日本人喜爱，有不少绘画和诗歌流传后世。京都国立博物馆收藏的室町时代水墨画家雪舟创作的《天桥立图》被指定为国宝。江户前期的儒学家林鹅峰在《日本国事迹考》中，将之与广岛的宫岛、宫城的松岛相媲美而大加称赞，“日本三景”这一说法由此而来。17世纪末到访天桥立的儒学家、本草学家贝原益轩也在《丹后国天桥立之图》和《己巳纪行》中留下了记录。他在后者中写下“视为日本三景之一亦可”，可见从当时起日本三景的说法就已经很流行了。

●从京都站到天桥立站的交通方式

从京都站乘坐JR山阴线前往福知山站，换乘京都丹后铁道宫福线到宫津站，再换乘宫丰线前往天桥立站。如果乘坐特快“Hashidate”，则无需换乘，约2小时路程。

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胯下倒看“飞龙观”和“升龙观”

天桥立瞭望台主要有南面的天桥立View Land和北面的伞松公园两处。乘坐电车前往天桥立View Land非常方便，从天桥立站到升降单轨电车乘车处徒步约7分钟。上了升降车后，大概5分钟就可以到达文珠山，上面有瞭望台、空中回廊、游戏设施、餐厅等。

眺望天桥立时，强烈推荐“胯下倒看”的方式。方法是弯下腰从自己的胯下观景。天地颠倒后，就会感觉大海变成了天空。在天桥立View Land玩“胯下倒看”，看到的景观就像巨龙在空中飞舞一样，所以称为“飞龙观”。



在天桥立View Land尝试胯下倒看的女性

天桥立站对岸海拔130米高地上的伞松公园内，也设有胯下倒看台。这里看到的景观像是巨龙腾空的样子，所以叫做“升龙观”。公园内设置了空中观景台，那里有地板上铺设了强化玻璃的空中走廊，还有可以一边歇脚一边领略远处风光的空中露台等各种瞭望台。缆车伞松站附近还有冠岛沓岛遥拜所，大家一定不要错过。



从伞松公园远望天桥立。胯下倒看即为“升龙观”



在冠岛沓岛遥拜所，可遥拜若狭湾上的原伊势笼神社的奥宫、冠岛和沓岛

建议从海上眺望并打卡“天桥立四大观”

游览天桥立步行大约1小时，骑自行车15分钟左右就能逛完，也可以乘坐天桥立观光船。从天桥立站步行约4分钟到天桥立栈桥，从这里坐船到对岸的一之宫栈桥大约12分钟，其间可从海上眺望松林，切身感受其壮美。



坐在观光船上看到的景色也很壮观。费用单程530日元（儿童270日元），往返960日元（儿童480日元）

自驾前往或时间充裕的游客，建议您顺便去一趟阿苏海西面的“大内峠一字观公园”和宫津湾东岸的“天桥立雪舟观展望休憩所”。从公园眺望天桥立的景观，松林呈一字形横排，故名“一字观”；从“休憩所”望去，与雪舟所绘水墨画《天桥立图》的构图类似，因而得名“雪舟观”。与“飞龙观”和“升龙观”合起来占据东西南北四方，并称“天桥立四大观”。此外，宫津还因美味的螃蟹而闻名，有的旅馆还提供特产“间人蟹”，这种螃蟹因物以稀为贵而被称为“梦幻之蟹”，建议各位一定要去品尝一下。



“梦幻之蟹”大餐

采访/撰文/图片：黑岩正和（96BOX）

标题图片：在伞松公园的樱花下眺望天桥立

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