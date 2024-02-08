冲绳小岛上的春节传统庆祝仪式

Guideto Japan

琉球王朝时代，冲绳与日本、中国和东南亚各国广泛开展贸易活动，450年间，在其方方面面的影响下，形成了独特的文化。在冲绳本岛，庆祝农历新年的习俗正在逐年淡化，但在一些小岛上却仍然是当地最重要的传统节日之一。岛屿摄影师黑岩正和用镜头记录下了这些神圣节庆仪式的风采。

久高岛的斟酒仪式

久高岛位于冲绳本岛南部东端的知念岬以东约5公里的海面上。它只是一座周长不足8公里的小岛，但相传这里是琉球的创世神阿摩美久下凡并建立王朝之地，自古以来这片圣域便被称为“神之岛”，尤以每隔12年举行一次的神女就任仪式“izaiho”而闻名。

每到农历新年，岛上的居民们就会穿上正装，集会场外飘扬着日本国旗，渔船上挂着祈求捕鱼丰收的“大渔旗”。整座小岛沉浸在庆贺新春的喜庆氛围中，人们向祭祀场地“外间殿”聚集，等待举行祈祷新一年健康平安的斟酒仪式。



从冲绳本岛的安座真港乘坐渡轮，约15分钟到达久高岛



整座久高岛都沉浸在庆贺春节的喜庆氛围中



停泊在渔港的船只上挂着祈求丰收的“大渔旗”

外间殿和久高殿是久高岛上的两大祭祀场所。斟酒仪式上，岛上的男性两人一组进入外间殿，在神女的见证下，使用祭礼杯举杯共饮。其余排队等待的人们则在前院的帐篷里对酌，加深彼此间的友谊。许多移居岛外的久高岛人也会在这一天聚集在这里，人们因久别重逢而酒兴高涨，空酒瓶很快就堆积起来。

完成斟酒仪式的二人走出外间殿，跳起名为“kachashi”的冲绳手舞，以表达迎来新年的喜悦之情。随着气氛逐渐高涨，围观者陆续加入到舞蹈中来，场面变得热闹非凡，犹如一场盛宴。



男子两人一组，在神圣庄重的氛围中举行斟酒仪式



冲绳特色舞蹈“kachashi”，举起双臂，边扭动手腕边左右摆动胳膊



周围的人们合着节奏打起拍子，场面更加热闹



女性们也加入这场舞蹈，人们的脸上洋溢着欢笑

滨比嘉岛的新春庆典

滨比嘉岛上保留着传说中女神阿摩美久和男神志仁礼久曾居住过的洞窟以及阿摩美久之墓，因此这座岛屿也被称为“诸神栖息之岛”。滨比嘉岛位于冲绳本岛中部东海岸的与胜半岛以东，可以沿着跨海公路驾车前往。

男女两神居住过的洞窟被称作“志仁礼久灵地”，位于岛屿南部一片略高的丘陵上。相传两神在这个地方诞下了子女，因此人们相信，向洞窟内的钟乳石求子非常灵验。洞穴通常不对外开放，但在春节期间会打开大门，人们在洞穴前进行新年祈福，为神献上舞乐表演。



从鸟居拾级而上，前往圣域“志仁礼久灵地”



洞穴平时大门紧闭，只有在春节的庆祝活动期间可以进入内部祭拜



相传将供品米放在头上祈祷可保佑身体健康，也有许多人把这种米带回家

在新年祈福仪式上，村庄的女祭司为神献上大米和点心并进行祷告，参与仪式的岛民们则祈祷新的一年繁荣兴旺。接着，表演者用冲绳传统乐器三弦琴、太鼓、笛子等乐器演奏冲绳古典音乐，为神献上舞蹈。最后曲调一变，三弦琴明亮的音色响起，人们便一同加入进来，跳起民族舞蹈“kachashi”。



新年祈福结束后，表演者跳起祝福之舞



在志仁礼久灵地前祈福，感谢新的一年到来



表演者手持折扇在伴奏中起舞，现场洋溢着新春的喜庆气氛



祭神活动结束后，人们在三弦琴的伴奏中跳起舞蹈“kachashi”

黑岛的“tsunanumin仪式”与拔河比赛

黑岛隶属竹富町，畜牧业发达，据说这里牛的数量是人口的10倍以上。这座岛上有两个村庄，每年春节期间都会举办“tsunanumin仪式”和拔河比赛，东北部的石垣岛是在夏季丰收节之后举办这一仪式的。

下午两点左右，东筋村里响起恢弘的钟声，宣告节庆活动正式开始。主会场黑岛传统艺能馆前人头攒动，身穿日式短外衣的岛民们分成南北两队，对唱冲绳县八重山地区的民谣《正月yunta》，然后便是热闹的“tsunanumin仪式”。



黑岛传统艺能馆前挂着大幅《正月yunta》的歌词



对唱《正月yunta》。摄于2015年。自2018年起，当地人换上了新的节庆服装“sudina”

在“tsunanumin仪式”上，两名武士分别持长矛和镰刀，站在由数名青年扛起的木台上，从南北两个方向隆重登场。武士们摆出威吓的姿势，一边用锐利的眼神扫视观众，一边朝中央前进。当两个木台撞在一起时，武士们便展开激烈的战斗，场面震撼无比。



手持长矛的武士站在青年们扛起的木台上，自南边而来



北边的武士手持镰刀“来势汹汹”



两个木台汇合后，武士们展开激烈的战斗

接下来是全员参与的拔河比赛。过去，当地人认为南边获胜是一种吉兆。不过，近年来人们逐渐相信“北边获胜预示着畜牧业繁荣，南边获胜则预示着农业丰收”，因此两个阵营都士气昂扬。其他岛屿北边获胜预示着渔业丰收，而黑岛则预示着畜牧业繁荣，这一点体现了养牛业兴盛的岛屿黑岛的独有特色。到了庆典的最后，保佑五谷丰登、子孙昌盛的“弥勒神”隆重登场。



众人分为南北两队，展开激烈的拔河比赛



一名男子站在拔河绳中间裁定胜负的木棍上，为两边助威



弥勒神登场，赐予人们五谷种子

久高岛、滨比嘉岛与黑岛庆祝春节的方式各具特色，但还是有不少共同点。它们都表达了人们迎来新年的喜悦之情以及对于加强地域联结的重视，各岛屿的庆典上也都洋溢着欢声笑语。

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采访/撰稿/摄影：黑岩正和（96BOX）

标题图片：滨比嘉岛祭拜男神仪式上的舞蹈

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