小樽雪灯之路：小樽运河，烛光里的冬日景色

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“小樽雪灯之路”活动迄今已有20多年历史，它与“札幌冰雪节”一样，都是北海道冬季梦幻般的景观。活动举办期间，主要会场之一小樽运河两岸历史悠久的建筑都会被温暖的烛光笼罩。

点亮小樽夜色的12万盏烛灯

每逢“小樽雪灯之路”活动期间，小樽充满风情的街道就会被12万盏烛灯装点得如梦似幻。该活动于1999年由市民志愿者发起，通常在每年2月举行，到访的游客数量，最多时超过了50万人。据介绍，在小樽运河、原国铁手宫线、朝里川温泉等活动场所，每年都有来自日本国内外的许多志愿者，参与蜡烛、冰雕等的布置工作。



夜幕降临后，雪灯之路烛光璀璨



运河沿岸的人行道上满是游客



志愿者们一个一个精心设置的冰雕烛台

小樽面向北海道西部的石狩湾，明治时代开始（1868-1912年）作为石狩煤田的装运港和札幌的外港而繁荣起来。小樽运河是为了将到港物资运到仓库而修建的水路，现在已经成为这座城市的一大标志。该运河是在大正时代（1912-1926年）通过填海建成的。

二战之后，由于煤炭需求减少，加之曾经兴盛的鲱鱼捕捞业衰退，小樽的港口相关业务逐渐萎缩。后来，随着港口码头的建设完善，小樽运河完成了其历史使命。到了昭和40年代（1965-1974年），为了缓解交通拥堵，当地政府又计划将运河全部填平，改为道路，一并还要拆除仓库。对此，市民发起抗议，经过了长达十几年的争论，最终决定只将运河的一半改为道路并保留仓库群。运河沿岸修建起了步行道、街心广场，设置了63盏煤气灯，对老仓库也进行了改造升级，例如在内部开办餐厅等，加以再利用。而今，观光船在运河上穿梭，沿岸酒店、餐馆和纪念品店鳞次栉比，这一带成了为小樽经济创收的重要旅游资源。



步行道沿途有很多拍照打卡点，吸引了大量游客



街心广场上的蜡烛装饰。后方的Nord小樽酒店于1996年开业，其复古风格与小城氛围相得益彰



煤气灯柔和的光线与蜡烛温暖的火光相辅相成

雪灯之路活动举办期间，除了步行道和街心广场上的蜡烛及装饰物外，运河上也放置有百余个模仿老式鱼具制作的“浮球烛灯”，河面在烛光照耀下如梦似幻。这条在市民们的努力下得以留存的街道，又在市民自发的活动中，焕发出新的魅力。



玻璃材质的浮球烛灯



志愿者们精心设置的别具特色的装饰也是一大看点



纷飞的雪花，为活动更添一份情趣

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采访/摄影：克（laufen）

标题图片：小樽雪灯之路活动期间的小樽运河会场步行道一景

（原文日文，公开于2019年2月23日）

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