京都早春的赏梅胜地：北野天满宫、城南宫和梅宫大社

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梅花，姿态优雅，香气芬芳，比樱花更早一步让人们感知到春天的到来。现今的日本，一说到“赏花”，大多数人想到的都是樱花，但早在奈良时代（710-794年），赏花指的却是观赏梅花。本篇介绍京都的赏梅胜地北野天满宫、城南宫和梅宫大社，带大家一起去领略如画般的“梅”景。

北野天满宫——赏梅花，追忆菅原道真

供奉着学业之神菅原道真（845-903年）的北野天满宫位于京都市上京区。在京都，自古以来说到赏梅，让人首先想到的就是这里。菅原道真非常喜欢自家庭院中的梅花，当他从京都被贬至九州太宰府时，曾赋诗向院中的梅花告别——东风吹起时，切记送我梅花香，莫因无主忘春来。



北野天满宫牌坊前挂着“梅苑对外开放”的彩旗

北野天满宫种有约30个品种的1500棵梅树。通常2月初至3月下旬是梅花的最佳观赏期，但这里还种有元旦后就开始开花的“寒红梅”，因此赏梅季就变得更长了。期间，这里的梅苑向公众收费开放，自2018年起，每逢花季的周末还举办灯光秀活动。

当然，梅苑之外，还有很多值得一看的“梅”景。穿过楼门后，在右侧的宝物殿周围，盛开着红白双色的梅花。一旁还有一座被视为天满宫神明使者的牛像，牛像后面是一棵巨大的梅树，仿若那座卧牛像正在欣赏梅花。



盛开在卧牛像头上的梅花



梅花与宝物殿相映成趣

国家重要文化遗产三光门前白梅盛开，再往前走，国宝神殿前还种着一对梅树和松树。这棵梅树名为“红和魂梅”，据说与“飞松传说”中的梅树是同一品种。飞松传说讲的是菅原道真所爱之梅，因为思念主人而连夜从京都飞到太宰府的故事。北野天满宫的梅花不仅美丽，背后还蕴藏着逸闻趣事，因而在欣赏灿烂绽放的梅花时，你还可以同时追思一下平安时代的京都。



重要文化遗产三光门与白色梅花相得益彰



在国宝正殿前盛开的红和魂梅



芬芳的梅花，预告着春天的到来

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城南宫——美不胜收的垂枝梅

位于伏见区的城南宫是迁都平安（794年）时为护佑京城南部而创建的。其庭园“神苑”，由园林设计师中根金作（1917-1995年）设计，他也是足立美术馆庭园和波士顿美术馆天心园的设计者，被誉为“昭和时代的小堀远州(*1)”。在五个不同主题的区域，你可以欣赏到四季的时令花卉。其中的“春山”，以150棵绚烂绽放的垂枝梅而闻名。



护佑京城南部的城南宫



“春山”中分布有致的垂枝梅、小溪和点景石

小溪流经春山，游客可以在潺潺流水奏响的BGM中欣赏梅花。从西面眺望庭园，盛放的垂枝梅层层叠叠，犹如一帘浓淡相宜的浅红色幕帘。微风吹过，梅树垂下的枝条缓缓摇曳，花色也随之变化万千，好不优雅。东北侧还有一棵山茶树，它是城南宫的另一特色春景。青苔的深绿色与落英缤纷的山茶花的深红色以及垂枝梅的粉红色形成了鲜明的对比，美不胜收。



垂枝梅层层叠叠，浓淡相宜，引人入胜



落在青苔上的梅花瓣也别有一番情趣，以至有许多游客特意选在梅花盛开过后前来



苔藓、山茶花和梅花共同营造出的风情

除了神苑之外，天满宫里的“摄社”(*2)芹川天满宫（又名唐渡天满宫）周围也是赏梅的好去处。最佳赏花期通常为2月下旬至3月中旬。



芹川天满宫前优雅绽放的白梅

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梅宫大社——因绘马上写有“梅花”与“产子”而闻名

梅宫大社位于京都西部右京区的梅津，顾名思义，它以迷人的梅花景色而闻名。该神社是平安时代四大豪族“源平藤橘”之一的橘氏的宗祠。

梅宫大社的创建时间不详，据说是平安时代初期由橘嘉智子（檀林皇后）迁至此处的。想与嵯峨天皇之间孕育一个孩子的嘉智子在梅宫大社祈祷，据说不久后她就怀上了仁明天皇。时至今日，人们依然信奉在这里求子和祈愿平安分娩非常灵验，神社的绘马(*3)上，和“梅花”一起并写着“产子”（日语中“梅”与“产子”都读作“Ume”）的字样。



祈求母子平安的绘马，巧妙地运用了“梅花”和“产子”的谐音

穿过红色鸟居后，在雄伟的楼门前有成排的红白相间的梅树。楼门上方摆放着许多酒桶。这是因为梅宫大社也是一个保佑清酒酿造的神社，供奉的主神是酒解神和酒解子神。

拜殿的东侧也种着梅树，并设有休息用的长凳，可供游客坐下来欣赏梅花。梅花前方有一个石柱，上面刻着“百度石”的字样，石板路从这里一直延伸到另一块石头旁。据说来回于它们之间并许愿100次，就会梦想成真，这种祭拜方式被称为“百度参拜”，可以一边赏梅一边进行。



楼门前，白梅和红梅竞相开放



由于神社还护佑清酒酿制，因此楼门上摆满了大酒桶



拜殿旁灿烂绽放的梅花



百度石附近设有长凳

梅宫大社以北神苑和西神苑为中心，种植了约35个品种的450棵梅树。最佳观赏期为2月中旬至3月中旬，但神苑里的晚梅在3月下旬会与山樱花一起绽放，建议大家届时前来观赏樱花与梅花“联袂”盛放的绝美景象。



神苑的入口。成人票价为600日元（儿童票400日元）



包括神苑在内的神社中约有35个品种的450棵梅树

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采访/撰文：藤井和幸（96BOX）

图片：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）

标题图片：北野天满宫里抬头赏梅的卧牛像

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