严寒之地秋田，温暖身心的三大乡土火锅

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冬日里的日本料理，最令人期待的莫过于温暖身心的火锅。地处严寒、暴雪地带的日本东北地区的秋田县，是充分利用本地食材的火锅料理的宝库。除了最具代表性的“Kiritanpo”火锅外，还有汤汁浸泡饭团的“Damakko”火锅和浓缩了名产日本叉牙鱼鲜味的“Shottsuru”火锅。本文将为您一一介绍。

比内土鸡汤鲜香浓郁的“Kiritanpo”火锅



天寒地冻的秋田县。穿破风雪一往直前的秋田新干线“小町”（图片：秋田观光联盟）

说到秋田的乡土火锅，首推“Kiritanpo”火锅。捣碎米饭，插上木棍捏成棒状后在炭火上烤，这种食物称“Kiritanpo”。将它放入加了灰树花、芹菜等食材的比内土鸡汤里炖煮后即可品尝。“Kiritanpo”还有另一款吃法，即在表面刷上味噌后烤制，称做“味噌Kiritanpo”。



每一根Kiritanpo都用炭火精心烤制

“喰处 北洲”的“Kiritanpo”火锅，现点现做的“Kiritanpo”深受好评。做一根“Kiritanpo”需要用两碗米饭，放在炭火上慢慢烤制。浓香馥郁的鸡汤渗透到“Kiritanpo”之中，吃起来软糯弹牙，入口即碎。绝妙的口感，定会让你欲罢不能。

与“Kiritanpo”火锅绝配的比内土鸡，是将原种为天然纪念物的“比内鸡”做了品种改良后培育的肉鸡，它和“萨摩土鸡”“名古屋Cochin”并称为日本三大土鸡。肉质软硬适中，油脂浓郁美味。有机会去秋田，建议你一定要品尝一下。



“Kiritanpo”火锅，一人份亦可点单

DATA

喰处 北洲

地址： 秋田县秋田市大町4-1-11

秋田县秋田市大町4-1-11 交通： JR秋田站徒步15分钟

JR秋田站徒步15分钟 电话： 018-863-1316

018-863-1316 营业时间： 下午5点30分到晚上10点（晚上11点关门）

下午5点30分到晚上10点（晚上11点关门） 休息日：星期日

爽滑口感惹人爱的“Damakko”火锅



“Damakko”是乒乓球大小的饭团，吃起来口感极佳

“Damakko”是乒乓球大小的饭团，吃起来口感极佳

与“Kiritanpo”同受喜爱的还有“Damakko”火锅。食材和做法都跟“Kiritanpo”类似，只是改将用捣碎的米饭捏成的团子放入锅中。秋田是因“秋田小町”“一见钟情”而闻名远近的大米产地。能够充分品味当地大米美味的，就属这两款火锅了。

“Chawan（茶碗）屋”的“Damakko”火锅，卖点是饭团里加了虾肉泥。比内土鸡汤和虾味鲜美的米饭团相得益彰，只要吃上一口，就会让你停不下筷子。食材里有多种菌类，所以汤汁稍显浓稠，身体从内到外都能吃得暖烘烘的。店内的本地酒也种类齐全，不妨一同品尝。

DATA

Chawan屋

地址： 秋田县秋田市大町4-2-7

秋田县秋田市大町4-2-7 交通： JR秋田站徒步15分钟

JR秋田站徒步15分钟 电话： 018-864-5202

018-864-5202 营业时间： 下午5点到晚上11点

下午5点到晚上11点 休息日：星期一

“Shottsuru”火锅，可整条品尝“秋田县鱼”



日本叉牙鱼的鲜美，尽享无遗（图片：秋田川反渔屋酒场 大町本店）

乡土火锅“Shottsuru”，使用了盐渍发酵日本叉牙鱼制作而成的鱼酱“Shottsuru”。这种鱼酱有独特的风味，在清淡的汤里加上一些，会增添醇厚的口感。一般使用的食材有白菜和茼蒿等蔬菜，以及带有鱼子“Buriko”的整条日本叉牙鱼。

日本叉牙鱼的主要渔场在日本海的秋田县海域，因而被秋田县定为“县鱼”。11到12月迎来最鲜美的季节，一直都是冬日美味。不过在“秋田川反渔屋酒场 大町本店”，因为将最鲜美的时节里捕捞的日本叉牙鱼进行了冷冻保存，所以顾客全年都可以吃到“Shottsuru”火锅。味道柔和的鱼肉和弹牙口感的鱼卵堪称完美。每天晚上9点左右，还有当地的民间神灵“生剥鬼”来店捧场，把店内气氛推向高潮。

DATA

秋田川反渔屋酒場 大町本店

地址： 秋田县秋田市大町4-2-35

秋田县秋田市大町4-2-35 交通： JR秋田站徒步15分钟

JR秋田站徒步15分钟 电话： 018-865-8888

018-865-8888 营业时间 ：下午5点到凌晨0点

：下午5点到凌晨0点 休息日：无

周边信息

美酒王国秋田 Sake-Navi



酒乡秋田个性十足的特产本地酒汇聚一堂

在“美酒王国秋田 Sake-Navi”，秋田县全县36个酒窖的120种以上本地美酒汇聚一堂，顾客可以在立式酒吧轻松品尝比较各类美酒。除了品牌种类齐全外，1杯从250日元起价，非常亲民，这也是它深受欢迎的原因。推荐500日元的“Okonomi-Kiki清酒套餐”，你可以一次选3款喜欢的本地酒享用。如有中意的本地清酒，还可以购买。另外，这里还定期举办“酒窖日”“品酒日”等活动，请确认相关信息并前来参加。

DATA

地址： 秋田县秋田市大町5-2-1

秋田县秋田市大町5-2-1 交通： JR秋田站徒步20分钟

JR秋田站徒步20分钟 电话： 018-893-6405

018-893-6405 营业时间： 下午5点到凌晨0点

下午5点到凌晨0点 休息日：星期日

谷歌地图

采访/撰文/拍摄：SHOE PRESs

标题图片：秋田乡土火锅代表“Kiritanpo”火锅（SHOE PRESs）

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