日本青森县“酸汤温泉”：在“千人大温泉”中疗养身心

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自江户时代就是人客熙攘的山中疗养温泉

从青森市中心出发，向八甲田山麓方向行驶约1小时，就来到了一家被葱郁森林环绕的温泉旅馆“酸汤温泉”。其历史可以追溯到300多年前，据说一名猎人发现一只受伤的鹿在这里很快得到痊愈，故以“鹿汤”命名并使用起来。由于温泉水酸性较强，“鹿汤”也不知从何时开始被改称为了“酸汤”，温泉旅馆也由此的得名。



绿色盎然时节的酸汤温泉。远处可以看到八甲田大岳（图片：青森县观光联盟）

江户时代（1603-1868年），当地人在现今的“千人大温泉”附近建起一座温泉小屋，之后还对外来登山者们开放后，由此，疗效极佳的酸汤温泉很快便名声远扬。随着客人的增多，温泉小屋很快便显得狭小，因此扩建了旅馆，住宿客人纷至沓来，呈现出一片人声鼎沸的热闹景象。1954年，这里与栃木县的日光汤元温泉和群马县的四万温泉一起，被日本政府认定为首批国民温泉疗养地。



隆冬2月的“酸汤温泉”，积雪超过2米也非罕见之事

酸汤温泉位于海拔925米的高地上，全年气温偏低。即使夏季，也很少超过20摄氏度，十分宜人。而在冬季，这里则是全国降雪量最多的地区之一。2013年2月甚至留下了高达566厘米的积雪记录。走进这座古朴的木结构建筑，穿过宽敞的日西风格结合的大堂，右手边便是远近闻名的这家温泉旅馆的招牌设施“千人大温泉”。



千人大温泉的入口。门前挂着写有“酸汤“字样的大灯笼



千人大温泉是一座全部使用罗汉柏建造而成的大浴场（图片：酸汤温泉）

这座完全使用罗汉柏建造而成的大浴场面积足有250平方米，眼前的大浴池名为“热之汤”，远处的大浴池名为“四分六分之汤”，周围还配备有“冷水浴”和“打浴”（指水从高处冲下并打在身上——译注）。

“热之汤”的温泉水温为41至42度，适合长时间泡浴。“四分六分之汤”的泉温稍高，为43度。从名字上看，或许不少人会以为“热之汤”温度更高，实际上，这是因为该浴池泉温适中，可以通过长时间浸泡使身体从外到内暖和起来，故而得名。而“四分六分之汤”泉温较高，不宜长时间浸泡，泡浴时间为“热之汤”的40%到60%为好，故得名“四分六分之汤”。

千人大温泉没有洗浴区，也不提供洗发水和香皂。尽管是混浴，但原则上浴池左侧是男性专用，右侧则是女性专用，男性禁入的区域由屏风隔开。此外，每天上午和晚上的8:00-9:00是女性专用时间。



由于冬季室内外温差较大，因此浴场内热气蒸腾

以实惠的价格享受温泉疗养



质朴的客房

酸汤温泉分为旅馆区和适合连住多日的温泉疗养区。疗养区配有厨房，可以自己做饭，据介绍，很多客人会选择连住3晚，时而在温泉中悠闲地放松身心，时而到周边林中漫步。与普通旅馆相比，疗养区客房价格更为实惠，而且旅客们可以不受旅馆三餐时间的约束，随心所欲地安排时间。

一名从东京独自前来的男子告诉我，他每年冬天都会来三四次，每次住四天三夜，在热腾腾的温泉中舒展身心，到白雪皑皑的林间进行越野滑雪，在酸汤温泉度过的假日时光总是格外治愈。这座历史悠久的温泉，或许可以说是消除喧嚣都市带来的疲劳的最佳选择。



在八甲田雪之走廊上漫步。八甲田—十和田103号国道的酸汤—谷地区间冬季封闭，在4月1日正式开放前，会举办为期仅2天的雪之走廊漫步活动（图片：青森县观光联盟）

【DATA】

地址： 青森县青森市荒川字南荒川山国有林小字酸汤泽50

青森县青森市荒川字南荒川山国有林小字酸汤泽50 交通： 从JR青森站开车约1小时到达（亦可乘坐JR巴士）

从JR青森站开车约1小时到达（亦可乘坐JR巴士） 电话： 017-738-6400

017-738-6400 客房价格： 含一晚住宿和两餐，12100日元起（约合人民币626元——译注）

含一晚住宿和两餐，12100日元起（约合人民币626元——译注） 多语种服务： 官方网站提供英语、中文（简体/繁体）和韩语版

●周边信息

奥入濑溪流



东北地区(*1)著名的奥入濑溪流（图片：青森县观光联盟）

奥入濑溪流的源头是十和田湖，绵延14公里。在高耸的毛山榉、连香树等阔叶林掩映下，清澈的溪水欢快地奔涌。这里建有步行道，可以欣赏到水流的缓急变化和瀑布等美景，非常适合漫步，此外，也可以租一辆自行车在林中骑行。

到了冬季，奥入濑溪流的瀑布会结冰，因此可以欣赏到极具张力的冰瀑。102号国道会按时除雪，保持畅通，雪量也不像八甲田那么多，因此非常适合驾车前来欣赏这里的冬季景色。

【DATA】

地址： 青森县十和田市奥入濑

青森县十和田市奥入濑 交通： 从东北汽车道十和田IC出发，开车约1小时10分钟；从酸汤温泉出发，开车约30分钟

从东北汽车道十和田IC出发，开车约1小时10分钟；从酸汤温泉出发，开车约30分钟 电话： 0176-75-2425（十和田湖综合服务台）

0176-75-2425（十和田湖综合服务台） 多语种服务： 官方网站提供日语、简体中文、英语等版本，宣传册提供日语、英语版本

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采访、撰文、摄影：SHOE PRESs

标题图片：酸汤温泉的招牌“千人大温泉”（图片：酸汤温泉）

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