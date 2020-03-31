东北早春的一抹亮色，梅花名胜地：青森、岩手、秋田篇

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在多为“豪雪地带”的东北北部，人们翘首期盼被称作“春告草”的梅花开花。本期将为大家介绍梅花烂漫的青森县“津轻花卉中心”、岩手县“盛冈城遗址公园（岩手公园）”、秋田县“大屋梅林和家宅梅”。

津轻花卉中心：青森县五所川原市

历年赏花期：4月下旬-5月上旬



被称作“北限梅林”的津轻花卉中心 图片提供：五所川原市观光协会

青森县五所川原市的“津轻花卉中心”是一座自然公园，位于海拔142米高的山丘之上。这里栽种着约10个品种的1400株梅花，被称作“北限梅林（最北的梅林——译注）”。惹人怜爱的白梅和浓淡相宜的粉梅会在同一时期竞相绽放。

五所川原（旧金木村）是作家太宰治出生、成长的地方。“在津轻，梅、桃、樱、苹果、梨、李，全都会在这时开花。”——正如太宰在小说《津轻》里所写的那样，樱花也会和梅花同时绽放。花木与远处的名峰岩木山相映成趣，赏花季通常就在五一黄金周，每年此时前来赏花的游客总是络绎不绝。



岩木山和梅花相映成趣 图片提供：五所川原市观光协会

交通

盛冈城遗址公园：岩手县盛冈市

历年赏花期：3月下旬-5月下旬



在古城墙垣映衬下尽情绽放的垂枝梅 图片提供：（公益财团法人）岩手县观光协会

位于岩手县盛冈市的“盛冈城遗址公园（岩手公园）”是南部藩主曾经居住过的盛冈城的遗址。这里的墙垣以花岗岩为材料，采用不经打磨的粗堆法等多种方法堆砌而成，其规模在东北地区首屈一指。如今，公园已经成为市民的休闲场所，园内由大约1000株梅花构成的梅林是一大看点。



空气中弥漫着馥郁芬芳 图片提供：盛冈观光大会协会

花瓣呈美丽淡粉色的丰后梅，花枝优雅下垂的垂枝梅，花朵娇小可爱的白梅，游客能够同时欣赏到各有千秋的三种梅花。长满苔藓的石城垣古朴厚重，竞相绽放的梅花娇艳柔美，两者的鲜明对比也充满了妙趣。

梅花的花期结束后不久，从4月下旬开始又会迎来樱花的赏花季。有些年份如果气候合适，大家可以欣赏到梅花和樱花同期绽放。

交通

大屋梅林与家宅梅：秋田县横手市

历年赏花期：4月中旬-下旬



拥有大约1200年历史的古梅树景点。图片中的梅树是被称为大屋梅之祖的“江津庭梅” 图片提供：横手市观光协会

秋田县横手市的大屋地区，自古就是闻名遐迩的梅花之乡。传说大约1200年前，随镇守府将军小野春风赴东北远征的两名家臣定居此地，在宅邸的庭院里栽种了梅花。此地梅花的一大特点在于，都是本地住户房前屋后栽种的成片“家宅梅”，而非大规模的梅林。

据说在距今大约100年前的大正时代，这里曾有多达1000多株树龄四五百年的梅树，现在还能看到大约600株。每到花期，随处可见淡粉色的花朵，空气中弥漫着馥郁芬芳。特别是正传寺一带，生长着许多古梅树，尤其值得一看，开满华丽花朵的古树端庄持重，令人感受到历史的积淀。



正传寺入口附近一棵风姿不凡的古梅树 图片提供：横手市观光协会

交通

※赏花季和开花状态会因为气象条件而发生变化，请提前查询确认相关信息。

采访/撰文：shoepress