鄂霍茨克海的赏花胜地——上涌别郁金香公园

Guideto Japan

北海道涌别町曾因盛产郁金香而盛极一时，小镇居民怀着“让郁金香流传后世”的心情，建起了“上涌别郁金香公园”。在北海道姗姗来迟的春季里，200种100万株郁金香竞相绽放，争奇斗艳。

因花农对郁金香的难舍之情而诞生的旅游胜地

北海道涌别町濒临鄂霍茨克海，位于萨罗马湖西侧。地处涌别河上游的上涌别地区，从1957年（昭和32年）开始种植出口用郁金香，产量及出口量均居北海道首位。然而上世纪60年代后期，荷兰的郁金香球根在全球市场的价格下降，受此影响，日本的郁金香出口量急剧减少。国内需求量也很少，因此上涌别的郁金香产业日益衰退。然而，出自对郁金香情有独钟难以割舍的心情，这里的居民在自家院子里和地头田边继续栽种。到了1976年，为了让曾经给涌别町的农业带来活力的郁金香流传后世，涌别町把郁金香指定为 “町花”。





上涌别郁金香公园在7公顷的花田中种植了约200个品种、100多万株郁金香，公园的前身是上涌别老人俱乐部联合会所属的老人农园。1975年开始种植了200平方米的郁金香，逐渐扩大到3000平方米，由此吸引了众多游客前来赏花。为了将花田打造为涌别町的象征，当地政府开始着手整修郁金香园，同时建造荷兰风车等设施，1988年正式建成町立郁金香公园。













上涌别郁金香公园还建有小卖部、小吃店及停车场等配套设施，公园总面积为12.5公顷。在5月上旬到6月上旬的最佳赏花期，园内举办“上涌别郁金香展”，届时预售球根，开展“挖郁金香体验活动”，游客可以从花田中将喜爱的花连球根一起整株挖掘出来。每年都吸引着大约10万名国内外游客前来观展。













可全方位多角度晒美照

园内洋溢着荷兰风情，荷兰以郁金香为国花，其产量居世界首位。步入园内，耳边传来荷兰定制的街头管风琴优美的音色。站在公园的标志性建筑风车瞭望台上，郁金香花田尽收眼底。荷兰工匠制作的巨大木鞋长225公分、重300公斤，是游客拍照留念的人气景点，还可以租借荷兰民族服装用于拍照。









建议游客先乘坐电动巴士“丘比特号”在宽广的公园内环游一周，尽情领略整座公园的美景，然后再到自己喜欢的景点慢慢观赏。风车的正面和设计精美的花坛是必去的打卡景点，从风车背面的公园深处极目远望，景象也十分壮观，诸位不妨前去欣赏一番。









上涌别郁金香公园

地址： 北海道纹别郡涌别町上涌别屯田市街地358-１

北海道纹别郡涌别町上涌别屯田市街地358-１ 开园 时间： 上午8点-下午6点

上午8点-下午6点 郁金香展 举办时间： 每年5月上旬到6月上旬

每年5月上旬到6月上旬 门票：高中生以上500日元，小学生和初中生250日元 ※团体有优惠

●周边信息

故乡馆JRY和郁金香温泉

与上涌别郁金香公园相邻的是“故乡馆JRY”，这是一座可以学习了解涌别町开拓历史的博物馆。馆内一层展示有被认定为北海道遗产的屯田兵屋历史文物，游客从中可以了解到当年开拓这片土地时人们的生活情况。二层以资料和模型介绍了涌别的屯田兵从征集到解散的过程。郁金香公园的所在地，就是以前屯田兵的集会和训练场，建议各位游客顺路前去参观。





从郁金香公园乘车7分钟左右可达上涌别温泉“郁金香之汤”，这里是一处可以浸泡天然温泉的“公路站”（日本的一种公路设施，设在公路旁，提供休憩场所以及出售当地特产的商店等，具有振兴地方经济的综合功能——译注）。这里的露天浴池种类很多，有的带有水流喷射按摩功能，有的可以躺在里面泡温泉，有的靠从高处直落而下的温泉水来拍打肩背，起到按摩作用，还有桑拿浴等，是游客缓解旅途疲劳的理想去处。当然，这里也有饭馆和小卖铺，为游客提供餐饮、休息和购买当地特产的服务。





故乡馆JRY

地址： 北海道纹别郡涌别町北兵村一区588

北海道纹别郡涌别町北兵村一区588 开馆时间： 上午9点-下午4点

上午9点-下午4点 闭馆日： 周一（逢节日开馆）、年末年初

周一（逢节日开馆）、年末年初 门票：成人400日元，高中生250日元，初中生和小学生200日元 ※团体票优惠

作为“公路站”的上涌别温泉“郁金香之汤”

地址： 北海道纹别郡涌别町中涌别中町3020-1

北海道纹别郡涌别町中涌别中町3020-1 开馆 时间： 上午10点-晚上10点（浴票晚9点半停售）

上午10点-晚上10点（浴票晚9点半停售） 闭馆日：无

浴票：初中生以上500日元，小学生300日元，租借浴巾100日元

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采访/撰文/摄影：克（laufen）