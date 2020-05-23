鄂霍茨克海的赏花胜地——东藻琴芝樱公园

Guideto Japan

鄂霍茨克的春天以美丽的花海闻名遐迩，其中最有名的赏花胜地是位于北海道大空町的“东藻琴芝樱公园”。粉红色的鲜花铺满辽阔的山坡，景象蔚为壮观。通常在5月上旬到6月上旬的最佳赏花期内举办“芝樱花节”活动。

蔚蓝的天空、宏伟的大自然与粉色山丘交相辉映

北海道网走郡大空町，因建有鄂霍茨克观光的空中大门女满别机场而闻名，坐落在从网走湖南侧向藻琴山延伸的地带，自然环境优美，尤其以春天女满别湖畔盛开的观音莲和东藻琴的芝樱最受欢迎，吸引着众多游客前来观赏，热闹非凡。

通常在每年5月到6月上旬，坐落在藻琴山麓的“东藻琴芝樱公园”，芝樱花将10公顷的花田染成一片粉红色。“芝樱花节”期间，可以体验丰富多彩的赏花盛事，如品尝当地美食，开卡丁车，在池塘钓鱼，游客好评如潮，流连忘返。



从瞭望台俯瞰东藻琴芝樱公园

芝樱(*1)是杜鹃花目花荵科多年生草本植物。它的5个花瓣酷似樱花，像草坪一样覆盖在地面上，因而得名。像四叶草的叶片一样，芝樱的花瓣数有的并不是5瓣，这样的花被称为“幸运芝樱”，在赏花时找一找也是一大乐趣。



紫粉色的芝樱花

这片一望无际的芝樱花田并非野生，是大空町一位土生土长的男子中钵末吉种植的。二战结束后，他在自家精心培植姐姐从其他村镇带回的芝樱，花数十年时间建起了一座100平米的花坛。花坛精美绝伦，藻琴山温泉管理公社请他用芝樱营造一处供当地居民和前来泡温泉的游客休憩的场所。中钵从1977年起成为公社的一名职员，他用两轮推车从自家运来芝樱花苗，独自一人开垦出这座小山丘。由于山坡比较陡，因此基本上都是手工作业，他花了约8年时间，终于建成了这座粉色的山丘。

此后，中钵继续进行除草等维护工作，1999年退休，2009年去世。现在由于不能喷洒农药，除草作业还是三人一组手工进行。



花色深浅相间、层次渐变，非常漂亮

散步之后，边享受娱乐与美食，边观赏芝樱

芝樱山丘虽然从山麓向上仰望也非常漂亮，不过还是建议各位游客登上高地的瞭望台或观景亭极目远眺。通往瞭望台长长的木栈道上建有粉色的“鸟居”，这是拍照的热点，体力好的游客可以挑战一下。担心自己腿脚不够强壮的游客，可以沿着平缓的坡道迂回登高，也可以从山脚下乘游览车到达观景亭。



从粉红色的鸟居通往瞭望台的木栈道



瞭望台前方供奉山神的“山津见神社”，这里也建有粉红色的“鸟居”



前方尽头可以看到瞭望台和神社



园内游览车成人300日元，小学生150日元。山坡上绘制出的牛是乳畜业发达的原东藻琴村的卡通形象“逍遥君”

在公园内漫步之后，可以开卡丁车在两侧被粉色花海隔离的跑道上跑一圈，在钓鱼池垂钓大型虹鳟鱼，去温泉设施泡足浴，同时悠闲地眺望芝樱山坡的美景。

在餐厅或小卖店可以品尝用当地的蔬菜和乳制品制作的美食。最受欢迎的是使用当地新鲜的牛奶制作的粉红色“芝樱甜筒冰淇淋”。



开卡丁车穿行在粉红色的花海中



口感和外观都很清爽的芝樱甜筒冰淇淋

东藻琴芝樱公园

地址： 北海道网走郡大空町东藻琴末广393

北海道网走郡大空町东藻琴末广393 芝樱节举办时间： 2019年5月3日～6月2日

2019年5月3日～6月2日 开放时间： 上午11点～下午6点（下午5点停止售票）

上午11点～下午6点（下午5点停止售票） 门票： 成人500日元，小学生250日元

成人500日元，小学生250日元 交通：JR石北本线女满别站，从女满别机场乘车约半小时

●周边设施

东藻琴乳酪馆

东藻琴乳酪馆是一处可以快乐学习东藻琴的奶牛和奶酪的历史以及奶酪制作方法的设施，从芝樱公园往女满别机场方向乘车约10分钟即可抵达。馆内可以看到再现以前奶酪制作过程的透景画，有介绍东藻琴的放映室，还可以参观乳酪馆特制奶酪的制作工序。

销售和品尝柜台出售东藻琴的牛奶和奶酪。用卡蒙贝尔奶酪制作的甜筒冰淇淋口感浓郁，深受游客欢迎。



与实物大小相同的牛形面板，展示奶牛的小知识，还能听到牛的叫声



用东藻琴地区的牛奶制成的卡蒙贝尔奶酪甜筒

东藻琴乳酪馆

地址： 北海道网走郡大空町东藻琴409-１

北海道网走郡大空町东藻琴409-１ 闭馆日： 5～10月为周一，11～4月为周一、周二

5～10月为周一，11～4月为周一、周二 开馆时间： 上午9点～下午5点半

上午9点～下午5点半 参观： 免费 ※体验交流室收费，需预约

免费 ※体验交流室收费，需预约 交通：JR石北本线女满别站，从女满别机场乘车约20分钟

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采访/撰文/摄影：克（laufen）