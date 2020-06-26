岩手县花卷市，特色温泉旅馆汇集，尽享逐家泡温泉之乐

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岩手县规模最大的温泉区“花卷温泉乡”，坐落在花卷市西部奥羽山脉的溪谷边，由12条温泉街构成。本文介绍度假酒店林立的花卷温泉、昔日温泉小屋风貌犹存的大泽温泉以及铅温泉。

花卷温泉乡，3家酒店的温泉任你选

从东北新干线的新花卷站乘坐接送巴士，约半小时后即可到达花卷温泉。放眼望去，青翠秀美的群山连绵起伏。这一带的广阔区域中，分布着大大小小的温泉，集中了设施完备的酒店，形成现代化的度假胜地。占地面积广达5000坪（约合1.65万平米——译注）的“花卷温泉玫瑰园”对面，从东向西依次是“千秋阁酒店”、“花卷酒店”和“红叶馆酒店”，它们之间有通道相连，住宿的客人可以随意在任何一家酒店泡温泉。



花卷温泉玫瑰园种植着450个品种的6000多株玫瑰。对面从左向右依次为千秋阁酒店、花卷酒店和红叶馆酒店（图片提供：花卷温泉株式会社）

千秋阁最为有名的是女性专享的“玫瑰浴池”，漂浮在浴池中的玫瑰花的香气和温泉具有双重疗愈作用，平日积累的疲劳和压力瞬间得到缓解。花卷酒店的露天温泉浴池用大量丝柏修建而成，可以边泡温泉边欣赏周围迷人的风景。红叶馆的露天岩石温泉则充满野趣，让你体验与自然融为一体的感觉，充分放松身心。三家温泉酒店的大浴池各有引以为豪的不同特色，你可以逐一体验一番，这也是它们的迷人之处。

距离这3家温泉酒店稍远的“佳松园”，周围环境幽静，浸泡在水质柔滑的大浴场或丝柏露天温泉浴池，可以尽情感受一番美颜效果，深受游客欢迎。玫瑰园中有宫泽贤治设计的日晷花坛，约450种玫瑰花四季交替绽放，在6月上旬到7月上旬的最佳赏花期还会举办“玫瑰节”活动。



色彩缤纷的玫瑰浴池，在花香中疗愈身心（图片提供：花卷温泉株式会社）



从花卷酒店的丝柏露天温泉浴池向外眺望，风景宜人（图片提供：花卷温泉株式会社）



红叶馆的露天温泉浴池晚间亮起灯光，如梦如幻（图片提供：花卷温泉株式会社）

DATA

地址： 岩手县花卷市汤本1-125

岩手县花卷市汤本1-125 交通： 从JR新花卷站乘接送巴士约半小时

从JR新花卷站乘接送巴士约半小时 TEL： 0193-37-2111

0193-37-2111 费用： 住宿1晚2餐 10200日元起

住宿1晚2餐 10200日元起 多语种服务：HP、小册子、指示牌（英文/中文<简体、繁体>/韩文）

大泽温泉：溪谷沿岸热气蒸腾的名泉

大泽温泉据传在平安时代由坂上田村麻吕发现，宫泽贤治和诗人兼雕刻家高村光太郎也曾光顾这里。这家温泉旅馆坐落在丰泽川沿岸，建有3栋风情各异的旅舍：现代日式建筑山水阁、茅草屋顶建筑菊水馆、始建于200多年前的汤治屋。露天温泉和室内温泉共有6处，游客可以一边眺望清凉的溪流，一边体验这些温泉的不同特色。

“汤治屋”的露天温泉“大泽汤”闻名远近，浴池沿河而建，里面注满了从温泉源头直接流入的泉水。这里虽为男女混浴，但设有女性专享时间，小溪边还有女性专用的露天浴池“kawabeno汤”。镶着复古瓷砖的室内温泉浴池“药师汤”，在常客中很受欢迎。“汤治屋”还设有公用厨房和自助洗衣房，可谓长期逗留者的福利。



坐落在溪边的著名露天温泉“大泽汤”（图片提供：大泽温泉）



碱性单一水质的温泉可使肌肤润泽光滑（图片提供：大泽温泉）

DATA

地址： 岩手县花卷市汤口字大泽181

岩手县花卷市汤口字大泽181 交通： 从JR新花卷站乘坐花卷南温泉峡免费班车约40分钟

从JR新花卷站乘坐花卷南温泉峡免费班车约40分钟 TEL： 0198-25-2021

0198-25-2021 费用： 住宿1晚2餐 15120日元起（山水阁）

住宿1晚2餐 15120日元起（山水阁） 多语种服务：HP、小册子、指示牌[英文/中文（简体、繁体）/韩文]

铅温泉藤三旅馆，立式入浴池，天然岩石挖掘而成



岩石浴池，站立入浴的温泉，男女混浴，另设有女性“专场”（图片提供：铅温泉藤三旅馆）

从大泽温泉沿丰泽川溯流而上，可以看到3层木结构建筑的“铅温泉藤三旅馆”伫立在河边。相传大约600年前，当地人看到一只白猿用地下涌出的温泉疗愈了伤口，便在这里建起了温泉小屋，这就是铅温泉的起源。有名的站立式入浴温泉也因这则传说而被命名为“白猿汤”。

“白猿汤”的屋顶很高，白天自然光透过多扇玻璃窗照射进来，整个浴室给人以宽敞开阔之感。正中间的浴池由天然岩石挖掘而成，其平均深度竟达1.25米。因为是站立入浴，温泉水的压力均匀地施加到全身各处，可以协调体内循环器官功能，有效促进血液循环。温泉水是由源头引流的，从浴池底部“噗噗噗”地直接流进浴池。

此外还有建在溪边的露天温泉、可眺望瀑布的半露天温泉以及包租温泉，让你在沐浴温泉的同时尽享自然美景。当日往返泡温泉的游客不妨购买与大泽温泉通用的优惠券（800日元），感受一下这两处温泉的不同特色。



时尚美观的3层木结构旅馆（图片提供：铅温泉藤三旅馆）

DATA

地址： 岩手县花卷市铅字中平75-1

岩手县花卷市铅字中平75-1 交通： 从JR新花卷站乘坐花卷南温泉峡免费班车约1小时20分钟

从JR新花卷站乘坐花卷南温泉峡免费班车约1小时20分钟 TEL： 0198-25-2311

0198-25-2311 费用： 住宿1晚2餐 8619日元起

住宿1晚2餐 8619日元起 多语种服务：HP、小册子、指示牌[英文/中文（简体、繁体）/韩文]

周边信息

南部杜氏传承馆、酒匠馆



馆内陈列着直径约2米的酿酒桶（图片提供：岩手县观光协会）

江户时代，岩手县北部至青森县东部在南部氏的统治之下，继承了这一地区传统酒酿造技术的酿酒师被称为“南部杜氏”。花卷市北部的石鸟谷地区为南部酿酒技术的中心地带，以“南部杜氏之乡”而闻名，汽车休息区内设有“南部杜氏传承馆”。这座弥足珍贵的建筑将昔日的酒坊解体复原，内部陈列着巨大的酿酒桶和历经多个时代的酒器，游客在此可以详细了解南部杜氏的酿酒技术和历史。

相邻的酒匠馆，出售主要产自岩手县的约100种日本酒，此外还有县内的土特产以及当地特色的酒味冰淇淋等。馆内还设有试饮区，是日本酒爱好者的必到之处。

DATA

地址： 岩手县花卷市石鸟谷町中寺林7-17-2 公路汽车休息区石鸟谷内

岩手县花卷市石鸟谷町中寺林7-17-2 公路汽车休息区石鸟谷内 交通： 从JR石鸟谷站驱车约5分钟

从JR石鸟谷站驱车约5分钟 TEL： 0198-45-6880

0198-45-6880 营业时间： 上午8点半～下午4点半

上午8点半～下午4点半 休息日： 无

无 费用： 400日元

400日元 多语种服务： 酒藏馆的指示牌（英文/中文/韩文）

酒藏馆的指示牌（英文/中文/韩文） 谷歌地图

采访/撰文：Shoepress

标题图片：藤三旅馆的“白猿汤”