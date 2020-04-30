大阪繁华商业地带“Kita”和“Minami”是怎么回事？

Guideto Japan

大阪旅游的区域指南中频频出现“Kita”和“Minami”的字样。写成汉字就是“北”和“南”。虽说关西圈以外的人对此也多少有些了解，但对具体的地区划分却搞不清楚，不用说，让外国游客更是倍感困惑。而且，大阪作为下届世博会的举办地，最近又出现了“Nishi”（西）这个说法。

从梅田站更名，一瞥大阪人的执着

关西地区的两大私营铁路公司阪急和阪神，在2019年10月将“梅田站”更名为“大阪梅田站”。此举的目的自然无需对当地居民解释，在赴日外国游客骤增的今天，更名是为了简单明了地告诉大家：“梅田”即“大阪市中心的枢纽站”。



直通梅田站的阪急阪神百货公司的阪神梅田总店

阪急和阪神的“梅田站”，与4条JR线路的交汇的“大阪站”相邻，由地下通道连为一体。这里每天上下车人数，阪急为51万人，阪神为17万人，JR大阪站为87万人，形成了西日本地区最大的客运交通枢纽。尽管如此，由于站名不同，关西地区以外的游客，尤其是外国人，很难想到这两个车站几乎就是同一个车站，常会出现东找西找，不知所措的情况。有一个非常出名的笑话，说是一个乘客从JR线大阪站下车后，在车站前钻进出租车，要求去梅田站，结果让出租车司机大为恼火。

而且，大阪Metro（原大阪市营地铁）也有几条线路，站名大同小异，包括每日乘客人数达44万人的御堂筋线的梅田站、谷町线的东梅田站和四桥线的西梅田站。这些车站都在大阪站附近，徒步即可到达，因此更是让人感到困惑。如此拘泥于“梅田”这个地名，或许体现了大阪人对这片土地的热爱之情吧。



地铁梅田站没有改名的打算



百货公司“HEP FIVE”的红色摩天轮是梅田，以及Kita的标志

大阪还有一个让游客摸不着头脑的，是“Kita（北）”和“Minami(南)”。这个说法在大阪市的条例和正式文件中也经常能看到，可见在当地基本已被认知并通用。但“Kita（北）”从哪里开始，“Minami(南)”又到哪里为止，则没有一个明确的范围界定；况且，也没有这样的地址门牌或车站站名。关西圈以外的人大致知道“Kita（北）”是指梅田和大阪站一带以及北新地，“Minami(南)” 是指道顿堀和难波站周边的繁华地带，但是从机关单位和媒体发布的信息以及个人的使用情况来看，归入“南”或“北”的车站和地点都不尽相同。



“Minami(南)”的难波有JR线的JR难波站、近铁和阪神线的大阪难波站。难波二字在日语里是多音词，因此大阪Metro和南海电车公司采用了平假名，标记为“なんば”，以避免读错。这个站名也容易让人迷惑

谷歌地图

“Kita”和“Minami”的说法，源于江户时代

“Kita（北）”和“Minami(南)”的说法可一追溯到江户时代的烟花柳巷。“Kita（北）”始于江户时代初期盛极一时的堂岛新地的妓院区。1730年，堂岛开设了大米市场，作为商业城市大阪的中心发展起来，于是，妓院区便移到了曾根崎川北岸的曾根崎新地，成为富商的饮酒作乐之地，极尽繁荣。堂岛和曾根崎都位于大阪城下的北端，因而被称为“北部的烟花巷”或“北部的新地”。

1874年，国营电车的大阪站在梅田开通营业，繁华商业街随之扩大规模，这一带开始被人们称为“北阳”，或只称“KITA（北）”。曾根崎新地作为町名沿用至今，高级酒吧、高级日餐馆“料亭”汇集于此，发展成为更高级别的大人们的娱乐场所——北新地。



与JR大阪站连通的“LUCUA1100”和“LUCUA”两座大厦，构成日本国内最大规模的车站商业设施



大阪站北侧的“Umekita广场”和“Umekita SHIP HALL”。右后方是外国游客必去的“梅田蓝天大厦”



“Kita（北）”也建有大阪风情的商业街和地下街。图为约100家大小店铺毗连的“曾根崎初天神通商业街”

“Minami(南)”是从“南地五花街”发展而来。1615年道顿堀的河流工程竣工后，南侧建起了很多戏园子，于是招揽观众的花街柳巷陆续出现。宗右卫门町、九郎卫门町、橹町、坂町、难波新地构成的花柳巷“南地五花街”，逐渐被简称为“南地”或“Minami(南)”。

各藩国储藏兼出售粮食的栈房建在中之岛和堂岛，那里的武士也会去“Kita（北）”寻欢作乐；与之相对的“Minami(南)”，则聚集了以工匠为首的工商业者，热闹非凡。有趣的是，即便到了今天，这两个地区给人的印象也和当时没什么两样，“Kita（北）”是一派精致时尚的都市风貌，分布着许多成年人喜爱的高级餐饮店，而“Minami(南)”则是年轻人文化的发源地，弥散着浓郁的百姓生活气息。



大阪“Minami”最具代表性的风景非戎桥一带莫属，这里的格力高广告牌广为人知。水上观光船也很受欢迎，可以在船上欣赏道顿堀两岸的街景



道顿堀一带的螃蟹、饺子等巨型广告牌令人印象深刻，这里还以“美食吃到穷”出名

如果你来这里游览，只要大致记住以下几片区域即可：“Kita”以梅田为中心，包括北新地、堂岛、中之岛和西天满；“Minami”以道顿堀和心斋桥为中心，其南部为难波站周边一带，东部是黑门市场所在的日本桥，西部延伸至二手服装店和人气咖啡店汇集的堀江周围。你完全不用勉强找话去说，只要拿地名来问一句：“道顿堀哪家店可以吃到美味午餐？”，热情爽朗的大阪大妈准会把“Minami”的B级美食介绍个给你。



以“Kita”再开发的“Umekita1期地区”为代表的综合商业设施“GRAND FRONT大阪”。目前2期工程正在建设中



“Minami”的日本桥黑门市场也是人声鼎沸，这里出售以海鲜为主的新鲜食材的店铺栉比鳞次

谷歌地图

海湾地区“Nish（西）”或将崛起？

最近受到众人瞩目的“Nish（西）”，是指海湾地区，其中心地带为2025年大阪世博会会场所在地、包含赌场在内的综合度假区候选地——梦洲。按计划，最晚在世博会举办前一年的2024年，大阪Metro（地铁）中央线将延伸至梦洲，并建设一座超高层大厦“梦洲站塔楼（暂定名）”。



世博会会场所在地梦洲，2019年6月，在这里只能看到集装箱。右后方由桥梁连通的岛屿为舞洲

梦洲及其东北方向的舞洲、G20大阪峰会主会场所在地咲洲，这三座人工岛本应成为大阪新城“Technoport大阪”建设规划的中心，但由于泡沫经济破灭及申办奥运会失败，开发受挫陷于停顿。但是，2025年世博会的举办和综合度假区招商，让这里又逐渐恢复了生机。海湾地区建有日本环球影城和世界最大规模的水族馆“海游馆”，深受赴日游客的欢迎，因此可以预测，酒店和商业设施的需求前景更加广阔。



“Nish”目前的地标建筑，是大阪府咲洲办公楼“cosmo tower”



2019年6月G20大阪峰会主会场咲洲的国际商品交易会会场“INTEX大阪”

行政方面以及房地产开发商如今频繁使用“Nish”这个词，以期它尽快深入人心并成为与“Kita”和“Minami”旗鼓相当的繁华闹市。然而，大阪人生性不喜欢受“贵人”指使，这个名字能否让他们接受还很微妙。“Kita”和“Minami”与江户时代的历史密不可分，而“Nish”能否展现出不同于这两地的新街市的魅力呢？可以说真正的较量才刚刚开始。



从咲洲眺望天保山HARBOR VILLAGE方向。大摩天轮前的红蓝两色建筑物为海游馆

谷歌地图

采访/撰文：藤井和幸（96BOX）

摄影：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）

标题图片：从咲洲上空俯瞰大阪市区