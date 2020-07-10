从日本最高的摩天楼Abeno Harukas俯瞰大阪

Guideto Japan

大阪的摩天楼Abeno Harukas，是日本第一座高达300米的建筑物。它的观景台“HARUKAS300”是登高远望的人气景点，在这里你既可将大阪的城市风光一览无余，又能体验惊险刺激的娱乐项目，品尝大阪风味的甜品。

高楼大厦林立，构成一幅美丽的大阪全景图

摩天楼Abeno Harukas坐落在大阪市阿倍野区，于2014年3月竣工，高达300米，超过了1993年竣工的横滨地标塔（296米），为现阶段日本第一高楼。



高耸入云的Abeno Harukas。与其相连的阿部野过街天桥建有屋顶，设计也很独特

当今时代，以迪拜的哈利法塔（828米）为首，世界上的超高层建筑，突破500米亦非罕见。日本的人工费高，不仅工程造价相对较高，在地震对策上也要耗费巨额成本，而且航空法对建筑物高度的限制也很严格，因此很难达到世界顶级摩天大楼的高度。不过，日本的城市结构特点，是沿海狭窄的平原地带人口密集，所以从高楼大厦俯瞰城市夜景，灯火辉煌如梦如幻，还受到外国游客的好评。





Abeno Harukas所在的天王寺地区，位于大阪市中心的梅田地区向南约5公里处，充溢着昔日老街风情。梅田蓝天大厦的观景台，也以大阪的绝佳观景点而闻名，但它矗立在高层建筑群中，与视野开阔，少有遮挡的Abeno Harukas的观景台，景致韵味有所不同，因此，建议时间充裕的游客，两处观景台都去体验一番。





交通便利，观景台以外的设施也很完备

Abeno Harukas由阿部野桥车站大楼改建而成，近铁百货店阿倍野总店曾设在车站大楼内。起初并没有打算建成“日本第一高楼”，但2007年3月大阪国际机场放宽了限制，于是将计划变更为建造一座高度超过横滨地标塔的大厦。





Abeno Harukas附近有近铁南大阪线的“大阪阿部野桥”站、JR和大阪Metro的天王寺站、阪堺电气轨道“天王寺站前”站，交通极为便利。

“Harukas”这个名字源自古日语“晴るかす（harukas）”，意思是“让人心情爽朗愉快”。大厦的低层为日本营业面积最大的百货店——Abeno Harukas总店，中层为办公区及大阪万豪都酒店，顶部的58～60层为观景台“Harukas300”。





置身回廊与庭园，感受日本最高摩天楼

从地下1层或2层乘坐“HARUKAS穿梭电梯”即可前往Harukas300。观景台的入口设在16层，在这里购买门票（当日券为成人1500日元）后，乘专用电梯直达最高层。

60层为360度落地玻璃观景平台“空中走廊”，环绕一周为175米。天气晴朗时，不仅大阪的全景一览无余，远处的神户及和歌山也尽收眼底。













如果购买一天之内可多次进出的“1日券”（成人1950日元），就可以饱览全天不同时间的不同景色，感受随着时光流逝而变幻万千的绝佳风景——一目千里的白昼、夕阳娇艳似火的黄昏、灯火辉煌的夜晚，同时还不影响购物和进餐。









如果想进一步切身感受这座日本第一高摩天大楼，还建议您去“EDGE THE HARUKAS”体验一下。这是一处娱乐设施，摩天楼最顶端的地上300米处，有一个宽约60厘米、长20米的玻璃围墙连廊，可供游客行走。明知身上系着安全带，不会坠落，还是会让人不由得紧抓扶手，十分惊险刺激。









58层的“天空庭园”没有屋顶，是一座露天木结构连廊，设有咖啡餐吧“SKY GARDEN 300”，游客可以在这里买些便餐，然后从地上300米的露天咖啡屋悠闲地俯视“人间下界”。只有这里才能品尝到的菠萝糖冰淇淋，是与当地天王寺PINE株式会社的招牌商品菠萝糖共同打造的一款冰淇淋，令人忆起儿时的味道，怀旧感油然而生。

















东京也在计划建造摩天楼。比如在虎门及麻布台地区的再开发地区和东京站日本桥口前，将于2022年和2027年分别诞生高325米和390米的大厦。届时，日本最高的宝座将另易其主，但要想将关西第一大城市大阪尽收眼底，还是要登上Abeno Harukas。

【DATA】

地址：大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

Harukas300营业时间：上午9点～晚上10点（晚上9点半停止售票）

Harukas300入场券：当日券成人1500日元、中学生1200日元、小学生700日元、幼儿（4岁以上）500日元，一日券成人1950日元、中学生1650日元、小学生950日元、幼儿750日元

EDGE THE HARUKAS门票：1000日元 ※包括一张纪念照及照片数据

交通：从近铁南大阪线“大阪阿部野桥”站，JR大阪环状线、关西本线、阪和线的“天王寺”站，大阪Metro御堂筋线、谷町线的“天王寺”站，阪堺电气轨道“天王寺站前”站步行可达

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采访/撰文：藤井和幸（96BOX）

摄影：黑岩正和、藤井和幸（96BOX）

标题图片：从通天阁拍摄的Abeno Harukas