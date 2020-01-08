麒麟啤酒仙台工厂与竹叶型鱼糕馆：随团参观工厂，干一杯新酿啤酒

Guideto Japan

近年来，宫城县仙台市开设面向大人们的“工厂参观团”，大受游客欢迎，参观完生产线后还可以试饮啤酒。本文为读者介绍麒麟啤酒仙台工厂参观团和鱼糕制作体验教室，游客可以在参观过程中通过身体的五感充分体验啤酒酿制的趣味性，并手工制作下酒小吃“竹叶型鱼糕”。

麒麟啤酒仙台工厂，打造人气品牌

麒麟啤酒以“日本新的常规啤酒”为目标，于1990年开始销售“一番榨”啤酒。所谓“一番榨”，是原料过滤工序中自然流出的第一道麦汁，这款啤酒，就是只用第一道麦汁酿造出来的。如今它已成为日本知名啤酒品牌之一，在全球40个国家以“KIRIN ICHIBAN”的名称销售。

麒麟啤酒仙台工厂（宫城野区）的主打产品以“一番榨”最为有名，厂内有专人陪同的免费参观团，深受游客欢迎，尤其是外国客人的数量增长最为显著。从JR仙石线多贺城站有免费班车接送，如果你想品尝刚酿造出的啤酒，这里是不可错过的好去处。



参团需网上或电话预约 图片提供：麒麟啤酒仙台工厂

深度体验啤酒酿造工艺

参观团从上午9点半到下午3点半每半小时发团一次。参观时间为50分钟，试饮20分钟，共需70分钟。

麒麟啤酒工厂参观团的特点是，参观者可以通过五感——视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，了解啤酒香醇的秘密。在工艺流程的解说中，随处都精心设计了闻香、触摸和品尝环节。大家在参观过程中可以试尝啤酒的原料麦芽，还可以触摸0～1度恒温的储酒罐冰凉的罐体，这些都是只有亲临啤酒生产现场，才能体验到的乐趣。



从长19米的储酒罐旁通过的隧道 图片提供：麒麟啤酒仙台工厂



啤酒的原料之一——啤酒花，闻香 图片提供：麒麟啤酒仙台工厂

参观途中还专设一角，让游客试饮平时喝不到的麦汁。麦汁是由酒醪过滤而得。普通的啤酒，是混合了酒醪第一次过滤而得的麦汁和再度过滤而得的麦汁后制成的，而“一番榨”啤酒只使用第一次过滤而得的第一道麦汁酿制。如果对比着喝，你会为第一道麦汁的醇正浓郁而惊叹不已。



在麦芽熬煮出的麦汁中加入啤酒花，让啤酒带上了独特的香味和苦味 图片提供：麒麟啤酒仙台工厂



对比品尝麦汁，能明显感觉出它们的不同 图片提供：麒麟啤酒仙台工厂

尽情品尝新酿制出的啤酒

随团参观结束后，就是大家期待已久的试饮时间了。在20分钟的时间里，大家最多可以试饮3杯啤酒，还配有下酒小吃，真是贴心。除“一番榨”和“一番榨黑生”外，还准备了应季酒品和无酒精啤酒等3种啤酒，软饮料的种类也很丰富。

工厂内有一家自助餐厅“Kirin Beer Port Sendai（仙台麒麟啤酒港）”，提供用当地蔬菜烹制的健康营养菜肴。这里当然也可以品尝到刚酿制好的新鲜啤酒，如果你想再喝一杯，不妨光顾一下这家餐厅。

期待已久的试饮时间 图片提供：麒麟啤酒仙台工厂



期待已久的试饮时间 图片提供：麒麟啤酒仙台工厂



“仙台麒麟啤酒港”自助餐厅，上午11点-下午4点提供午餐，下午4点-10点提供晚餐。点单均提前半小时截止 图片提供：麒麟啤酒仙台工厂



贵宾厅的一角还设有工厂直销店 图片提供：麒麟啤酒仙台工厂

【DATA】

地址： 宫城县仙台市宫城野区港2-2-1

宫城县仙台市宫城野区港2-2-1 交通： 从JR仙台站乘车40分钟（JR多贺城站有免费班车可达）

从JR仙台站乘车40分钟（JR多贺城站有免费班车可达） TEL： 022-254-2992（餐厅：022-387-7811）

022-254-2992（餐厅：022-387-7811） 营业时间： 上午9点-下午4：40（上午9点半-下午3点半有专人领队参观）

上午9点-下午4：40（上午9点半-下午3点半有专人领队参观） 休息日： 周一（遇节日，则为节后第一个工作日）

周一（遇节日，则为节后第一个工作日） 费用：参观免费 餐厅自助午餐为1300日元，晚餐为2000日元（均含税）

周边信息

钟崎竹叶鱼糕馆



仙台著名特产竹叶型鱼糕 图片提供：钟崎

最适合下酒的仙台特产，是将大翅鲪鲉或鳕鱼的肉泥烤制成竹叶形的鱼糕。“钟崎竹叶鱼糕馆”是一处游乐园，在这里既可以参观相邻鱼糕工厂的作业场景，看到师傅们用传统方式烤制鱼糕的过程。

特别要为各位读者推荐的是“竹叶鱼糕制作体验教室”。在工作人员的指导下，把碾碎的鱼肉揉成团，穿上竹签，成型后放到火上烤。刚烤好的鱼糕不仅香气四溢，富于弹性，而且因为是自己亲手烤制的，吃起来会别有一番风味。



手工制作体验和工厂参观均需提前预约 图片提供：钟崎

【DATA】

地址： 宫城县仙台市若林区鹤代町6-65

宫城县仙台市若林区鹤代町6-65 交通： 从JR仙台站乘车20-30分钟

从JR仙台站乘车20-30分钟 TEL： 022-238-7170

022-238-7170 营业时间： 上午9点半-下午6点

上午9点半-下午6点 休息日： 不定期休息

不定期休息 门票： 免费

免费 竹叶鱼糕制作体验教室：需预约（ 官网）。一次为45分钟，每天举办5次，费用为700日元

采访/撰文：Shoe Press

标题图片：“一番榨”生产线。生产线有时不运转，因此有意参观者请事先确认（ 图片提供：麒麟啤酒仙台工厂）

谷歌地图