岩手三陆铁路之旅：悠然眺望里亚斯海岸（南段：盛站-宮古站）

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“三陆铁路”电车行驶在岩手县的海岸，沿途可以眺望到美丽的大海，因而深受旅客喜爱。2019年3月，它与JR山田线的宮古站至釜石站区间整合为一体，诞生了南北长约163公里的“里亚斯线”。我们将分“南段”和“北段”，为读者介绍这条人气线路的车窗外美景、以土特产而闻名的车站以及周围的主要景点。

过去，三陆铁路分为南北两条线路，南段是从盛站到釜石站的“南亚里斯线”，北段是从宫古站到慈站的“北亚里斯线”，运行在釜石站和宫古站间的则是JR东日本的山田线。

2011年3月，东日本大地震引发的海啸摧毁了车站、铁轨和桥梁，铁路交通陷入了不知何时才能恢复通车的困境，但有关部门认为“越是在这样的时候，越应该发挥它作为地区交通手段的作用”，在短短5天之后，受害程度较轻的北里亚斯线部分区段就恢复了列车运行。

2014年4月，三陆铁路全线恢复运行。2019年3月23日，地震后长期不通的山田线釜石站-宫古站区间在恢复通车的同时，将运营管理移交给了三陆铁路公司。纵贯盛站-久慈站的全长163公里的“三陆铁路亚里斯线”由此诞生，它目前是日本最长的一段“第三部门”铁路(*1)。



在宫古站-矶鸡站区间行驶的里亚斯线列车 图片提供：三陆铁路



庆祝里亚斯线诞生的通车仪式 图片提供：三陆铁路

巧用优惠车票，下车享受旅途中的乐趣

从南段的盛站到北段的久慈站，全程大约需要4个半小时。一直坐在车上欣赏窗外景色固然不错，但中途下车探访名胜古迹，品尝当地美食，也不失为列车旅行的一种乐趣。

三陆铁路为乘客们准备了“全线通票”“1日通票”和“单程通票”等多种优惠车票。每一种通票的可用区间和有效期各不相同，请大家在官网上查询后，配合自己的旅程和目的，巧妙利用。



盛放的樱花扮靓吉里吉里站 图片提供：三陆铁路



织笠站-陆中山田站区间，沿途是风平浪静的亚里斯型海岸，列车从山田湾边穿过 图片提供：三陆铁路

挂满扇贝绘马的“恋滨站”、看得见釜石大观音的“平田站”

旧南亚里斯线区间为36.6公里，旧JR山田线区间为55.4公里，宫古站大致位于中间点上。在这段南侧区间，不时可以欣赏到亚里斯海岸复杂地形造就出的绝美景色。刚重建好的车站、铁轨线路，以及现在仍在重建的沿岸城镇，也都值得一看。

从盛站出发的第三站恋滨站，原本叫做“小石滨站”。当地渔业协会将特产扇贝定名为“恋滨扇贝”，谋求打造成一个品牌产品。为此车站在2009年也更名为恋滨，之后成为了恋人们追捧的气场。候车室的墙上挂满了“扇贝绘马”，也就是写满了祝福语的扇贝壳，祈祷恋爱成功和早日重建小镇，十分壮观。建议你利用停车的几分钟时间，悄悄在贝壳上许个心愿。



车站候车室内满墙的“扇贝绘马”。贝壳免费提供，但由于选用的均为本地扇贝壳，所以有时可能缺货 图片提供：三陆铁路

在釜石站的前一站平田站，向东可以看到广田湾，向东北方向可以看到高达48.5米的白色观音像“釜石大观音”。如想近距离观看釜石大观音，可以在釜石站下车换乘岩手县交通公司的上平田方向巴士，约10分钟可达“釜石大观音入口”站，下车步行10分钟即到。大观音像的内部有一个瞭望台，可以将釜石湾的壮美景色一收眼底。



守望着釜石湾的釜石大观音 图片提供：岩手县观光协会

釜石，以“炼铁小镇”和“橄榄球小城”闻名

釜石以钢铁工业闻名，拥有日本最古老的西式高炉遗迹“桥野铁矿山”，2015年，作为“明治日本工业革命遗产 制铁炼钢、造船、煤炭工业”的构成部分，入选了联合国教科文组织世界文化遗产名录。从釜石站坐车大约需要花费50分钟，但借助城楼砌墙技术建造的高炉遗迹很有一看的价值。



在桥野铁矿山运转时间最长的三号高炉遗迹 图片提供：岩手县观光协会

从1979年开始在日本橄榄球锦标赛蝉联七届冠军的“新日铁釜石橄榄球队”，拥有压倒性的强大实力，被称作“北方铁人”，并让釜石以“橄榄球小城”而名扬日本。2019日本橄榄球世界杯比赛期间，新设在距离“鹈住居”站徒步10分钟处的“釜石鹈住居复兴体育场”成为比赛会场。鹈住居是东日本大地震中釜石市内受灾最严重的地区。当地希望通过比赛造势，向世界展示重建复兴的有力步伐，并表达对各国援助的感谢。



橄榄球王者之战的赛场釜石鹈住居复兴体育场 图片提供：釜石市2019橄榄球世界杯推进本部秘书处

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采访/撰文：shoepress

标题图片：行驶在岩手船越站-织笠站区间的三陆铁路列车

写真提供：三陆铁路