神户徒步游的好去处——“布引瀑布”

Guideto Japan

神户的著名瀑布——“布引瀑布”，与JR西日本的新神户站（兵库县神户市）可谓近在咫尺。漫步于绿荫葱葱的步行道上，你不仅能在大自然中获得治愈，还可短时间内感受到拥抱在山峦和大海中的大城市神户的魅力。

神户的一大魅力，六甲山脉的自然风光

1868年开港的神户，从奈良时代起就作为濑户内海海运的要冲而繁荣，并以洋溢着异国风情的海滨城市而闻名，人口 150多万的这座大城市的北侧，耸立着六甲山脉，也为这座城市增添了一大特色，一片葱茏中的登山道入口，距离位于海滨地区的神户地标——神户港塔，只有2公里远。



从神户港塔观景台俯视神户中心区。远方是延绵的六甲山脉

登山远足这种享受自然的文化，也是海外的舶来品。1874年，手拿冰杖，脚穿登山鞋的一群外国人登上了六甲山，这被视为日本首次真正意义的登山活动。在这之前，日本虽然有山岳信仰，还有修验道（日本传统禁欲主义中的一种——译注）信徒的修行活动等，人们也会进山，但几乎不存在纯娱乐的登山活动。在北野这种允许日本人与外国人混居的“杂居地”，日本人接触西方文化与生活习惯的机会也多，于是慢慢地，亲近大自然的远足登山就开始渗透到神户民众的生活中去。



人气观光景点“神户北野异人馆。风见鸡馆”也背靠六甲山脉

新干线的候车时间也能来一次正宗的远足

可以在短时间内感受神户的地形与文化，其实有个好去处，而且就在新干线“新神户站”的背后。那就是“布引瀑布”，日语写做“布引滝”，只需徒步几分钟，就能享受正宗的远足和森林浴了。坐新干线到达神户后，或是离开神户前利用最后一点点时间想要再玩上一会儿的人，都喜欢去这个著名景点。

新神户站背后紧挨着六甲山。下到一层，走上北侧的那条路后，就能看到墙上写着“布引滝 0.4KM”，非常醒目，所以没有地图也不用担心找不到。车站背后有清澈的溪流，溪水还从车站建筑下方流过，着实让人惊讶。



JR西日本新神户站背后就是绵延的六甲山脉



从新神户站一层出来，车站下面的道路上就能看到醒目的指南文字

从车站步行2分钟左右处，有一座砖石修建的“砂子桥”。走过桥，一片绿茵葱郁中就能看到远足路线的起点了。走不了多远是一个岔路，路口有标识，左边平坦的道路通往“雌滝”，步行100m左右，右边是陡峭的台阶，一路攀登上去就是“雄滝”，大约270m的距离。



远足步行道的入口砂子桥是重要文化遗产“布引水源地水道设施”的组成部分



右边的台阶是通往雄滝的近路。如果向左走，则要经过雌滝，再去雄滝

“布引瀑布”是布引溪流上4条瀑布——雄滝、雌滝、夫妻滝、鼓滝的总称。与华严瀑布（枥木县日光市）、那智瀑布（和歌山县智胜浦町）并称为日本三大神瀑。布引瀑布以落差最大的雄滝最为有名，不过如果时间富裕，去看看雌滝也很有价值。

雌滝是优美的两段式瀑布，置身于一片葱郁当中，让人难以相信这里与新神户站仅有5分钟的距离。侧耳倾听奔落的水声，刚才车站的人声鼎沸接踵摩肩犹如是一场梦般无法想象。虽然要绕一些远路，但从雌滝经由鼓滝，再绕至雄滝和夫妻滝——“布引瀑布”的这个全套路线还是值得一试的。



绿荫环抱的雌滝让人难以相信这里距离新干线车站只有5分钟的脚程



观景台上备有长凳，坐下来静心倾听瀑布的歌声吧

从岔路口拾阶而上，不到10分钟即可达雄滝。路上有可以俯瞰鼓滝的绝佳观景点，满目苍翠一路走去，很快就能到雄滝。虽然有些地方坡度较陡容易打滑，但沿途都有扶手可抓，所以即便是穿工作时的皮鞋也不影响攀登。

雄滝最大落差有43米，非常宏伟。水流蜿蜒泻下，宛如随风飘展的白衣。这也是“布引”这个名字的由来。从雄滝的水潭再分出两股直流而下，那便是夫妻滝了。瀑布对面摆放有长凳，可以坐下静观大自然鬼斧神工的艺术杰作。



水潭上方是形状优美的雄滝。下方是夫妻滝



游客们在观赏轰隆作响、水花四溅的雄滝

神户独有的奢侈“早课”

如果有兴趣，你还可以去“观景台”，接触到深入神户血液的远足（登山）文化的一角。沿着雄滝右边延伸的台阶拾阶而上，走过百年老店“雄滝茶屋”后，再行5分钟左右，就能到达观景台——一个可以将神户的城市和大海尽收眼底的小公园。



观景台是绝佳的拍摄地点



眺望城市尽头的大海，“The 神户”的画卷在眼前徐徐展开

公园内一张贴纸上写着“广播体操会场”，还有一个小屋，挂着“登山会署名所”的牌匾。这座山脚下城市里的“老神户”们，把爬山当作一种运动，乐在其中。据说还有几十年如一日地爬上山来做广播体操的女性，很快就要到2万次了。

雄滝茶屋，还提供像城里的咖啡馆那样的火腿鸡蛋早餐。这大概也是远足已然融入神户人日常生活的又一例证。

不仅布引地区，很多神户人都会在自己生活圈子附近设计一条远足路线。天气晴朗的清晨，稍稍早起一会儿，到山里去走走。活动了筋骨后，在大自然的怀抱里吃个早餐，喝杯咖啡，稍事休息，然后精神抖擞地投入到工作中去。如此充满生活情趣的大城市，在日本也是鲜见的。城市背靠六甲山脉，加上由外国人带来的远足文化，形成了神户独特而奢侈的日常。



百年老店雄滝茶屋，当地居民也会来此喝喝啤酒眺望瀑布美景



咖啡时间，逃离都市的喧嚣，让瀑布奔落的轰鸣洗涤心灵

沿着步行道再走15分钟，历史爱好者和水坝爱好者喜欢的布引水坝（布引五本松堰堤）便出现在了眼前。这是日本首座重力坝，建造于1900年，如今还是国家重要文化遗产“布引水源地水道设施”的核心设施。

水坝人工湖“布引蓄水池”的储水量有60万立方米，里面的水被外国船员们称赞为“神户水”“布引水”。经六甲山的花岗岩层过滤后的淡水富含矿物质，据说带上船后，长时间航海也不会变质，甘甜可口。

到了新神户站，如果时间有富裕，建议你一定要去布引瀑布的步行道走一走，那里浓缩的，是满满的神户魅力。



仅在水量大的时候才出现的“五本松隐滝”。位于布引水坝前



厚重雄伟的重力坝布引水坝



绵延伸展向布引蓄水池前方的远足步行道，还可以享受观鸟的乐趣

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采访协助：神户观光局

采访/撰文/拍摄：nippon.com日本网 编辑部