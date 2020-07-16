走，咱们去逛名古屋城：绚丽豪华的本丸御殿和天守阁时隔多年再次交相辉映

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名古屋城是尾张德川家的居城，修筑此城是为了防卫江户到大阪的中点地带。忠实复原重建的本丸御殿从2018年起对外开放，有近代城郭最高杰作之称的本丸内城再次复活。

德川幕府的重要据点孕育出大都市名古屋

名古屋城最为知名的，莫过于古城楼屋顶金光闪闪的金色鸱吻——金鯱。作为名古屋城的城下街区发展起来的爱知县名古屋市，现在已成为居住着230万人的日本中部地区最大城市。名古屋城作为该市的象征，一直深受广大市民喜爱。对于江户幕府来说，名古屋城是最重要的要塞，竣工于1612年。



蹲守在大天守阁屋顶的“金鯱”，是名古屋的象征。图片左边（北侧）为雄性，右侧为雌性。

德川家康于1609年下令修筑名古屋城，这是关原大战战胜丰臣家的9年之后。当时，还在彻底消灭丰臣家残余势力的大坂之阵（1614-1615年）之前，丰臣秀吉之子丰臣秀赖还固守在大坂城里。德川家认为，在位于联结幕府所在地江户和上方（即关西）的东海道中点位置尾张（爱知县西部），有必要建造一座防御能力超强的要塞。

在那之前，尾张藩的中心是清洲城（爱知县清须市）及其周边城镇。但由于地处沿河低地，时有水患，地基也比较脆弱，一直是个不省心的问题，因此决定在热田高地修筑新城。那里曾是织田信长年轻时居住的据点那古野城所在地。



从外护城河西侧远眺名古屋城天守阁

1610年，德川幕府动员全国的大名协助开始筑城，即所谓的“天下普请”。此举一方面是测试“外样大名(与德川家关系较疏远的地方诸侯——译注)”们的忠诚度，同时也有借此削弱他们财力的意图。修筑石墙垣等负担较重的任务，德川幕府下令由从前追随丰臣家的西部诸藩大名来承担。以“筑城高手”之称名满天下的熊本藩大名加藤清正，自愿承担了修筑天守台石墙这一最重要的任务，只用了三个月左右就完工了，成为史上一段佳话。



名古屋城正门附近、名古屋能乐堂前安放着加藤清正的铜像

最终，这座城堡交付给了始于家康第九子德川义直的尾张德川家。名古屋城成为德川御三家最重要的居城，从这一点也能看出江户幕府对此地是多么重视。五层高的大天守屋顶上装饰着一对用纯金打造的鸱吻——金鯱，尽显德川家的威势。1615年完工的本丸御殿，既是藩主住所，也兼做尾张藩行政机关，里面装饰得金碧辉煌、绚丽豪华。

城下街区也铺设了棋盘网状道路，并把武士、工匠、商人、神社寺庙等从清洲整体搬迁过来，名古屋迅速繁华了起来。



透过重要文物西南角望楼远眺大天守。这些石墙垣是由外样大名负责施工修建的。

计划木结构复原的天守阁

进入明治时期，名古屋城一度被征作军用。当日本政府决定保留此城郭后，名古屋城被收归宫内省管辖，成为名古屋离宫。昭和初期被认定为国宝，是旧国宝的第一号，被捐赠给名古屋市，开始对外公开。但在第二次世界大战中遭受了空袭，1945年5月，天守阁和本丸御殿被大火烧毁。

即便如此，战后不久就对公众开放了从大火中幸存的望楼和大门、石墙等遗址。1952年被指定为“特别史迹 名古屋城址”。依靠名古屋市民为主筹措的巨额捐款，1959年用钢筋混凝土建成了我们现在看到的天守阁。外观是根据战前制作的实测图忠实再现的，金鯱也复制安放了上去。在外五层里七层的天守阁内部，除了设有展望室之外，还作为博物馆陈列展示历史资料和模型，每天游客如织。



从西南角望楼的窗口远眺大天守和小天守

现在，由于设备老化和抗震性能不足等原因，天守阁内部已暂停开放。名古屋市正在推进天守阁木结构复原计划。虽然不能登天守阁是个遗憾，但2018年本丸御殿重建完成，可以时隔70年一睹内城景观。一旦复原工程开工，就无法同时看到天守阁和本丸御殿了，建议趁早去看一次。



一定要进入公园，从近处仰望现在的天守阁

壮美的本丸御殿复活了

去年6月开始对外开放的本丸御殿，是以实测图和众多照片、柱石为参考，花费大约十年时间忠实复原的武家风格“书院造”建筑。



本丸御殿的大门。唐破风风格的门廊非常精美



德川幕府第三代将军德川家光去京都时增建的上洛殿。其后方可以看到小天守和大天守。本丸御殿的屋顶用薄木板铺装而成，别有一番风味

初代藩主德川义直在本丸御殿只住了五年时间，就搬到二之丸御殿居住。由于1626年德川家第二代将军德川秀忠前往京都的时候在此住过，之后本丸御殿便成为将军专用御殿。虽然实际使用次数很少，但殿内装饰着狩野贞信、狩野探幽等画师们所绘的屏风壁画和装饰金属件，显得金碧辉煌。

二战期间，有屏风壁画曾卸下保存，很多保存完好，其中1000多幅被指定为国家重要文物。本丸御殿里摆满了通过分析纸张材质和颜料后精心复原的仿制品。现代工匠们穷尽技艺重现的楣窗和装饰金属件充满了豪华气息，令人叹为观止。



上洛殿内部。左边的里间是德川家光曾住过的房间“上段之间”，装饰着狩野探幽绘制的屏风壁画和颜色鲜艳的楣窗



为将军特别准备的浴室“汤殿书院”。没有浴缸，是利用水蒸气的桑拿式蒸浴室

望楼和大门让人遥想筑城当年

三座望楼能让人一窥筑城之初的雄姿，现在均为国家重要文物。靠近正面入口的西南角望楼，内部终年对外开放，大家一定不要错过。从望楼最顶层可以近距离观赏大天守和小天守。而往正门方向，则能远眺名古屋车站周边的高层建筑群。这座望楼曾在宫内省管辖时的大正时期修复过，兽头瓦上的菊纹让人感受到名古屋城的历史变迁。

东南角望楼在城内就能看到。而西北角望楼则面临位于本丸西北方向御深井丸的外护城河，如果从名古屋公园外侧眺望，就能看到望楼石墙与护城河水面相映的美景。



从西南角望楼远眺名古屋车站方向



和西南角望楼一样，东南角望楼也建成于1612年左右。东南角望楼左边能看到本丸南侧的表二之门



从外护城河外侧眺望西北角望楼（建成于1619年左右）

此外，还有三座门也被指定为国家重要文物，现在还残存着筑城当时所建的石墙和土墙。以被指定为名胜的二之丸庭园为代表，以及梅林、牡丹园、椿园等庭园里，四时花开不断，值得一游。

推荐先参加不需要提前预约的“名古屋城导览”，然后可以慢慢逛自己感兴趣的场所。这样，可以跟着既熟悉名古屋城也熟悉名古屋这座城市的志愿者导游免费参观，一边听着名古屋口音的解说词一边尽情游览城内。



位于本丸南侧的重要文物“表二之门”。左右两边土墙上开的洞穴是射击孔



原来的二之丸东二之门（建成于1612年左右）1972年被整体搬迁到了本丸东二之门旧址



二之丸庭园作为藩主所居御殿内的庭园，其规模居日本第一。庭园南侧，就是织田信长一直生活到1555年的那古野城旧址



正门附近放置着供拍摄纪念照的金鯱模型

特别史迹 名古屋城

地址： 爱知县名古屋市中区本丸1番1号

爱知县名古屋市中区本丸1番1号 开放时间： 9:00-16:30（本丸御殿、西南角望楼16:00之后停止入场）

9:00-16:30（本丸御殿、西南角望楼16:00之后停止入场） 闭馆日： 12月29日-1月1日

12月29日-1月1日 门票价格： 成人500日元、中学生以下免费 ※团体和名古屋市老年人有优惠

成人500日元、中学生以下免费 ※团体和名古屋市老年人有优惠 名古屋城导览集合地点： 正门、东门的导游展板附近 无需预约，免费参加

正门、东门的导游展板附近 无需预约，免费参加 名古屋城导览出发时间： 平时 10:00、13:30 周末和假日 9:30、11:00、13:30

平时 10:00、13:30 周末和假日 9:30、11:00、13:30 交通： 乘坐名古屋市营地铁“名城线”，在“市役所”车站下车，徒步5分钟；乘坐鹤舞线，在“浅间町”车站下车，徒步12分钟；乘坐名古屋观光旅游线路大巴MEGURU，在“名古屋城”车站下车，徒步即到（从名古屋车站出发，车程约21分钟）

乘坐名古屋市营地铁“名城线”，在“市役所”车站下车，徒步5分钟；乘坐鹤舞线，在“浅间町”车站下车，徒步12分钟；乘坐名古屋观光旅游线路大巴MEGURU，在“名古屋城”车站下车，徒步即到（从名古屋车站出发，车程约21分钟） 谷歌地图

采访/撰文/摄影：nippon.com日本网编辑部