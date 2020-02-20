有马温泉：距神户市区单程30分钟，600万年前的海水为你疗愈身心

Guideto Japan

深受丰臣秀吉喜爱的有马温泉（兵库县神户市），自古就以西日本最好的温泉而闻名。它离神户市中心不远，温泉水质自不必说，这个历史悠久的温泉街也充满魅力。那么，当天往返的一日游都有哪些玩儿法呢？

为天皇和太閤所爱，日本屈指可数的古老温泉

江户时代后期的温泉排名中，日本西部的“大关”（第一名）是有马温泉。据《日本书纪》（720年）记载，631年舒明天皇在此逗留了约3个月。此温泉也曾得到《枕草子》（1000年前后）的作者清少纳言、江户前期的儒学家林罗山的赞誉。



挂在公共浴池“金汤”中的温泉排名《诸国温泉功能鉴》。与日本东部的“大关”草津温泉（群马县）并驾齐驱

温泉街是由奈良时代的名僧行基奠定的基础。到了12世纪末，一位叫仁西的僧人重建温泉寺，在寺内修了12处宿舍，从此这里开始热闹了起来。

不过真正开始有马开发行动的是做了太閤（前摄政或关白的称谓——译注）的丰臣秀吉，据说他曾多次造访有马，一解身心疲惫。在1596年发生的庆长伏见地震中，很多建筑物倒塌受损，温泉的温度急剧上升。喜爱有马的秀吉便开始了这里的大规模的重建工程，甚至还对泉源进行了整修。之后的350年里，因为泉源不再需要修整，温泉小镇维续了长期的繁荣，因此有马温泉中很多设施和特产都冠上了恩人的大名。



伫立在有马川太閤桥畔的秀吉像



从太閤桥上俯瞰有马川亲水公园。水池呈独特的葫芦状，此乃秀吉的标志之一

有马温泉的水原本为远古时代的海水

这个历史悠久的温泉小镇长期以来一直有个谜团未曾解开，那就是这里的温泉从何而来。日本各地的温泉，是因为有火山的缘故。但是有马周围并没有火山。

揭开“无火山温泉”之秘密是在2003年。日本列岛位于4个板块的交界地带，菲律宾海板块沉到陆地一侧的欧亚板块之下后，地下约60公里处的岩盘中含有的水分因地幔而受热，喷出地表，于是诞生了有马温泉。

板块的运动速度非常慢，海水变成有马的温泉水喷涌出来，据称实际花费了600万年的时间。之所以能够成为日本屈指可数的著名温泉，也是因为在无比漫长的岁月中，汲取了岩盘中丰富成分的缘故。



热气蒸腾的泉源，在有马温泉共有6个



公共浴场“金汤”的浴池。有马温泉的红褐色泉水被称为“金泉”（提供：一般财团法人神户观光局）

从神户市中心出发，温泉小镇半日游

有马温泉的一大魅力是交通便利。从神户市中心的三宫或新干线的新神户站出发，再换乘神户市营地铁和神户电铁，单程30分钟即可到达有马温泉站。

如果觉得换乘比较麻烦，乘坐公交车也很方便。不堵车的话，从三宫出发只要坐上45分钟就能将你带到充满情趣的温泉小镇。从大阪出发也只需1个小时左右。从都市中抽身半天，释放平日积累的压力，消解旅途的疲劳，这里是最合适的地方。



神户电铁的“有马温泉”站。步行3分钟可到充满了怀旧氛围的温泉街汤本坂

有马温泉的泉水大致分两种。一种是铁分较多的含铁强盐泉，接触空气后氧化变为独特的红茶色，因而被称为“金泉”；另外一种是接触空气不会变色的二氧化碳泉，被称为“银泉”。

有马温泉有数十家温泉旅馆，如果想当日往返并以实惠的价格享受真正的温泉，那么去街上的公共温泉“金汤”和“银汤”比较方便。很多人都花850日元买一张通用券，体验两种不同泉质的温泉。

金泉自古备受人们喜爱，是有马的著名温泉。“金汤”外边设有“太閤泉”和“太閤足汤”，可以免费体验泉水水质。浴室在2层，有两个浴池，分别是44度的“热汤”和42度的“温汤”，可以给你带来不同的“金泉”享受。



位于汤本坂的“金汤”。招牌下是太閤泉，温泉水从葫芦下涌出



大受欢迎的足浴温泉，带上毛巾来泡泡吧。只需15分钟，保证让你全身都暖和起来

银泉是由碳酸泉和镭泉混合而成的。“银汤”的屋顶较高，感觉舒适，而且还可以尽情享受蒸汽式桑拿和“打汤”（从高处落下的温泉水打在身上，起到按摩作用——译注）的乐趣。

古时由于“鸟类、昆虫、野兽喝了这里的水会立刻死掉”，让人们对碳酸泉一直心存恐惧。进入明治年代后，当时的政府通过检查发现，虽然二氧化碳是导致小动物窒息的原因，但非常适宜用于温泉或饮用水。因此碳酸脆饼干和有马汽水等名特产也应运而生。



碳酸泉源井中，18.6度的碳酸水源源涌出。可以从左边水龙头来接水饮用



“银汤”位于神社寺院集中的寺町



“银汤”的浴室。据说银泉有美肤效果，一定好好泡一泡 （提供：一般财团法人神户观光局）

金汤

地址： 神户市北区有马町833

神户市北区有马町833 营业时间： 上午8点-晚上10点（入馆截止时间为30分钟之前）

上午8点-晚上10点（入馆截止时间为30分钟之前） 休息日：每月 第2和第4个周二（节假日营业、次日休息）、1月1日

第2和第4个周二（节假日营业、次日休息）、1月1日 费用：中学生以上650日元、小学生340日元

银汤

地址： 神户市北区有马町1039-1

神户市北区有马町1039-1 营业时间： 上午9点-晚上9点（入馆截止时间为30分钟之前）

上午9点-晚上9点（入馆截止时间为30分钟之前） 休息日：每月 第1和第3个周二（节假日营业、次日休息）、1月1日

第1和第3个周二（节假日营业、次日休息）、1月1日 费用：中学生550日元、小学生290日元

※2馆通用券850日元

※两馆都配备了沐浴露、洗发护发水、吹风机并出售毛巾、剃须刀、牙刷等

艺妓cafe

有马还以兵库县内唯一“有艺妓的地方”而闻名。艺妓通常会被邀请到旅馆为宴席助兴，或表演日本舞蹈和三弦小曲等传统演艺，或玩些游戏等活跃气氛，可谓是宴席上的一大亮点。

虽说如此，对一个独自出行的游客来说，门槛儿还是高了点儿。这是因为一般人不知道“宴席邀请艺妓”需要花多少钱，也不知道里面有怎样的规矩。而“艺妓cafe一糸”，则因“白天可以去见艺妓”而引起热议。为了让人们接触到更多艺妓的世界，“艺妓cafe一糸”在2015年开业。



“艺妓cafe一糸”店前，左为艺妓一鞠、右为一晴

“京都有很多餐饮店家都‘不接待新客’，有马温泉街则不同，只要委托旅馆或酒店，就能很容易地请到艺妓。一糸的顾客中女性也很多，大家好像对和服和化妆很感兴趣，会问很多问题”，艺妓一鞠说。

菜单上除了抹茶、日式点心、咖啡，还有小吃。在这里，花上与一般的咖啡馆同样的价钱，就可以享受和那些原以为难以接近的艺妓聊天的乐趣。咖啡店内还特设舞台上，不定期地请演技精湛的艺妓表演舞蹈，并可以与艺妓合影留念，大获游客好评。



艺妓身着艳丽的和服，一展优美舞姿

艺妓cafe一糸

住址： 神户市北区有马町821

神户市北区有马町821 营业时间： 上午11点-下午3点 ※晚上酒吧要预约

上午11点-下午3点 ※晚上酒吧要预约 休息日 ： 周三、周四 ※不定期休息

周三、周四 ※不定期休息 菜单费用： 咖啡/红茶750日元起价、小吃600日元起价

咖啡/红茶750日元起价、小吃600日元起价 观赏舞蹈：需点餐就座（1500日元起价），可以拍照留念

魅力无穷的有马温泉

有马无穷的魅力也体现在寺院上。在行基高僧兴建、仁西高僧再建的温泉寺，如果预约，你可以体验坐禅，品尝从中国传来的全套素斋“普茶料理”。传说由圣德太子创建的极乐寺里，发现了丰臣秀吉的汤山御殿遗迹，喜欢历史的施主带来的寺宝讲解颇受好评。

念佛寺也是一定要去的地方。该寺建造于室町时代，据说现在正殿所在的地方是丰臣秀吉的正室北政所的别墅遗迹。2019年6月，“茶房citta”在这个正殿内开业。在这里可以一边喝着咖啡或香草茶，一边眺望高大的沙罗双树，还有江户时代初期建造的石围墙庭院。茶房最受好评的是前住持夫人制作的一天10份限量版咖喱炒饭（不含税1000日元）。这款美味佳肴在烹调过程中不用一滴水，全靠蔬菜和苹果的水分并加上葡萄酒，焖煮6个小时完成的。



建于极乐寺对面的念佛寺正殿。近旁伫立着高僧行基像



一边品尝美味咖喱炒饭，一边眺望庭园美景。西式泡菜也是自家腌制的

念佛寺 茶房citta

地址： 神户市北区有马町1641

神户市北区有马町1641 营业时间： 上午9点-下午5点

上午9点-下午5点 休息日：周四

希望享受旅途中乐趣的人，可以利用六甲缆车和六甲有马空中索道前往有马温泉，途中一览六甲山的美景。喜欢登山的人，还可以亲自爬上六甲山最高峰，然后在600万年前的海水变成的温泉水中泡个澡，一解疲劳，再踏上归途。



行进在红叶中的六甲有马空中缆车（提供：一般财团法人神户观光局）



从六甲花园露台眺望神户街区和大海 （提供：一般财团法人神户观光局）

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协助采访： 神户观光局

采访/撰文/摄影： nippon.com（日本网）编辑部

标题照片：位于有马天神社内的天神泉源